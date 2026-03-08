Sea Diet: Μικρά καθημερινά μαθήματα μακροζωίας

Στην ορεινή επαρχία Ουρένσε, στη βορειοδυτική Ισπανία, τα εκατό χρόνια δεν θεωρούνται θαύμα. Σε μικρά πετρόχτιστα χωριά, όπου οι κάτοικοι γνωρίζονται με το μικρό τους όνομα και οι κήποι είναι περισσότεροι από τα σουπερμάρκετ, ζουν μερικοί από τους μακροβιότερους ανθρώπους της Ευρώπης. Όταν μια διεθνής ερευνητική ομάδα αποφάσισε να μελετήσει τη ζωή 156 αιωνόβιων της περιοχής και να πάρει συνεντεύξεις από 25 από αυτούς, δεν έψαχνε κάποιο «μαγικό» τρόφιμο. Αναζητούσε ένα μοτίβο στη μακροζωία. Και το βρήκε στη διατροφή τους: Οι αιωνόβιοι της Ουρένσε ακολουθούν, χωρίς να το ονομάζουν, κάτι που οι επιστήμονες αποκαλούν Southern European Atlantic Diet (Sea Diet), που μοιάζει με τη μεσογειακή διατροφή, αλλά έχει έναν πιο αγροτικό βόρειο χαρακτήρα.

Στο πιάτο τους βρίσκουμε συνήθως:

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Όσπρια

Φρούτα από τα δέντρα της περιοχής

Πατάτες και ψωμί ολικής άλεσης

Γάλα, γιαούρτι και κεφίρ

Λιπαρά ψάρια όπως σαρδέλες και σκουμπρί

Ελαιόλαδο

Μικρές ποσότητες κόκκινου κρέατος

Ζάχαρη; Σχεδόν ανύπαρκτη. Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα; Σπάνια. Αλκοόλ; Ένα ποτήρι κρασί σε γιορτή.

Μακροζωία από τον κήπο στο τραπέζι

Περισσότερο από το 80% των αιωνόβιων της μελέτης είχαν φυσιολογικό σάκχαρο. Το 75% δεν είχε ιστορικό υψηλής χοληστερόλης. Καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτης ήταν εντυπωσιακά σπάνια.

Πού αποδίδουν αυτά τα οφέλη οι επιστήμονες;

Τα σταυρανθή λαχανικά περιέχουν ενώσεις με ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δράση.

Τα όσπρια ρυθμίζουν το σάκχαρο και θρέφουν το μικροβίωμα.

Τα λιπαρά ψάρια προστατεύουν την καρδιά και τον εγκέφαλο.

Η απουσία υπερεπεξεργασμένων τροφίμων μειώνει το μεταβολικό και φλεγμονώδες φορτίο του οργανισμού.

Με απλά λόγια: το σώμα τους δεν ζει σε μόνιμη κατάσταση «στρες».

Η ιστορία των αιωνόβιων της ορεινής Ουρένσε δείχνει ότι η μακροζωία δεν είναι αποτέλεσμα ελέγχου, αλλά ισορροπίας. Δεν γεννιέται από το φόβο της γήρανσης, αλλά από μια καθημερινότητα που σέβεται τις ανάγκες του σώματος και του νου. Η Sea Diet είναι το διατροφικό κομμάτι αυτού του παζλ: φρέσκο φαγητό, λίγη επεξεργασία, εποχικότητα και απλότητα.

