«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος
- Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο
- Μαζική συμμετοχή στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών – Συγκινητικός ο τερματισμός στο «σημείο μηδέν»
- Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν - Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
- Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση για τον συνταξιούχο μαιευτήρα γυναικολόγο που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ενώ στον υπολογιστή βρέθηκε ακόμη και υλικό με τα εγγόνια του.
Γνωστός συνταξιούχος γιατρός συνελήφθη την Παρασκευή στην Πάτρα κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανήλικων.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Google και συγκεκριμένα το Εθνικό Κέντρο για εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πληροφορίες, για ένα συγκεκριμένο email, που ανέβασε στο διαδίκτυο υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Στη συνέχεια έστειλε αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το συγκεκριμένο mail και έκανε αναφορά για πιθανή πρόσβαση σε ανήλικα, ότι δηλαδή στο περιβάλλον του 83χρονου πιθανόν να υπάρχουν ανήλικα παιδιά.
Έπειτα, οι ελληνικές Αρχές έκαναν έρευνα, όπου ταυτοποιήθηκε, και έγινε και έφοδος στο σπίτι του στην Πάτρα. Εκεί βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης των ανήλικων εγγονιών του.
Ασθενής του 82χρονου γυναικολόγου μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».
«Ήταν ο γιατρός της μητέρας μου και μετέπειτα, δικός μου γιατρός. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ, με είχε βοηθήσει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Τον θεωρούσα εξαιρετικό επιστήμονα. Και είμαι σοκαρισμένη γιατί πάντα με πολύ όμορφο τρόπο προσπαθούσε να αξιολογήσει την κάθε κατάσταση. Δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα και ήταν ένας απόλυτος επαγγελματίας. Αρκετά γνωστός, λόγω κυρίως της παρουσίας του στην ιατρική κοινότητα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, δηλαδή ένιωσα ότι αν αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι τέτοιο, τότε δεν μπορείς να εμπιστευθείς κανέναν. Σε έκανε να νιώθεις ασφάλεια, αλλά φυσικά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου».
- Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
- Αυτόν θέλει η Λίβερπουλ για «διάδοχο» του Σαλάχ
- Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
- Χετάφε – Μπέτις 2-0: Ήττα για τους «Βερδιμπλάνκος» πριν το ΟΑΚΑ
- Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
- Μαζική συμμετοχή στον 3ο Δρόμο Μνήμης Τεμπών – Συγκινητικός ο τερματισμός στο «σημείο μηδέν»
- Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
- Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τη «γυναίκα στο λεωφορείο» στην πλατεία Αριστοτέλους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις