«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση για τον συνταξιούχο μαιευτήρα γυναικολόγο που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία ενώ στον υπολογιστή βρέθηκε ακόμη και υλικό με τα εγγόνια του.

Γνωστός συνταξιούχος γιατρός συνελήφθη την Παρασκευή στην Πάτρα κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανήλικων.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Google και συγκεκριμένα το Εθνικό Κέντρο για εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πληροφορίες, για ένα συγκεκριμένο email, που ανέβασε στο διαδίκτυο υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Στη συνέχεια έστειλε αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το συγκεκριμένο mail και έκανε αναφορά για πιθανή πρόσβαση σε ανήλικα, ότι δηλαδή στο περιβάλλον του 83χρονου πιθανόν να υπάρχουν ανήλικα παιδιά.

Έπειτα, οι ελληνικές Αρχές έκαναν έρευνα, όπου ταυτοποιήθηκε, και έγινε και έφοδος στο σπίτι του στην Πάτρα. Εκεί βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης των ανήλικων εγγονιών του.

Ασθενής του 82χρονου γυναικολόγου μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Ήταν ο γιατρός της μητέρας μου και μετέπειτα, δικός μου γιατρός. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ, με είχε βοηθήσει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Τον θεωρούσα εξαιρετικό επιστήμονα. Και είμαι σοκαρισμένη γιατί πάντα με πολύ όμορφο τρόπο προσπαθούσε να αξιολογήσει την κάθε κατάσταση. Δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα και ήταν ένας απόλυτος επαγγελματίας. Αρκετά γνωστός, λόγω κυρίως της παρουσίας του στην ιατρική κοινότητα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, δηλαδή ένιωσα ότι αν αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι τέτοιο, τότε δεν μπορείς να εμπιστευθείς κανέναν. Σε έκανε να νιώθεις ασφάλεια, αλλά φυσικά δεν έχει καμία σχέση αυτό με το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου».