Αλεξάνδρεια: Λύκοι κάνουν βόλτα έξω από σπίτια – Βίντεο ντοκουμέντο

Ανησυχία προκάλεσε σε κατοίκους της Αλεξάνδρειας, στην Ημαθία η εμφάνιση λύκων στην είσοδο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε στην ΕΡΤ3, καθότι διαμένει πάνω από το κατάστημα, ότι γύρω στις 2.00 με 3.00 τα ξημερώματα το έντονο γάβγισμα του σκύλου του τους δημιούργησε μια ανησυχία.

Αγέλη λύκων

Βγήκε έξω στο μπαλκόνι να δει τι συμβαίνει, δεν διαπίστωσε όμως με τα μάτια του τίποτα.

Το επόμενο πρωί, ερχόμενος σε επαφή με τον φύλακα που φυλάσσει το δικό του κατάστημα, όπως και τα άλλα των γειτόνων, του αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό, ότι είδε τους λύκους να περνούν έξω από το κατάστημα, κάτι που κατέγραψε και η κάμερα ασφαλείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Το περιστατικό δεν είναι το μόνο, αλλά είναι επανειλημμένες οι εμφανίσεις των λύκων στην περιοχή και μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρία ενός κατοίκου, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν κάνει την εμφάνισή τους μόνο έξω από την πόλη της Αλεξάνδρειας, αλλά ακόμα και πιο μέσα.

Αφενός μεν οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε ένα τέτοιο περιστατικό, νιώθουν όμως ανησυχία, γνωρίζοντας βέβαια ότι κατά το πλείστον οι λύκοι περνούν νυχτερινές ώρες ή πολύ νωρίς το πρωί, και δεν έρχονται συχνά σε επαφή μαζί τους.

