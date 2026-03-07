Βίντεο από Nτουμπάι: Θραύσματα πυραύλου έπεσε σε ΙΧ – Νεκρός ο οδηγός

Ένας κάτοικος του Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν πάνω σε όχημα, ανακοίνωσε το Dubai Media Office.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Al Barsha, όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του.

Το συμβάν έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν «εισερχόμενες απειλές από πυραύλους και drones από το Ιράν».

BREAKING: 🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM — Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026