Βίντεο από Nτουμπάι: Θραύσματα πυραύλου έπεσε σε ΙΧ – Νεκρός ο οδηγός
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Al Barsha, όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του.
Ένας κάτοικος του Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν πάνω σε όχημα, ανακοίνωσε το Dubai Media Office.
Το συμβάν έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν «εισερχόμενες απειλές από πυραύλους και drones από το Ιράν».
BREAKING:
🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM
— Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026
#BREAKING
Iranian drone impact at a tower in Dubai Marina, UAE pic.twitter.com/l7DRQGQo3B
— Tehran Times (@TehranTimes79) March 7, 2026
