newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βίντεο από Ισραήλ: Επίθεση Χεζμπολάχ με ρουκέτες – Αναχαιτίσεις από την αεράμυνα
Κόσμος 07 Μαρτίου 2026, 22:17

Βίντεο από Ισραήλ: Επίθεση Χεζμπολάχ με ρουκέτες – Αναχαιτίσεις από την αεράμυνα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε αναχαιτίσεις ρουκετών που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ προς την πόλη Κιριάτ Σμονά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς την Κιριάτ Σμονά πριν από λίγο. Πρόκειται για πόλη στο βόρειο διαμέρισμα του Ισραήλ, στις δυτικές πλαγιές της κοιλάδας Χούλα, κοντά στα λιβανέζικα σύνορα.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε αναχαιτίσεις από τον Iron Dome («Σιδερένιο Θόλο») πάνω από την περιοχή.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ:

Η ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου είχε καλέσει νωρίτερα σήμερα τους κατοίκους της πόλης να την εγκαταλείψουν και να κατευθυνθούν προς το νότο.

«Προειδοποίηση. Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της Κιριάτ Σμονά να την εγκαταλείψουν άμεσα. Κατευθυνθείτε στο νότο», ανέφερε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Κύπρος: Ήξεραν οι αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; – Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση
Κόσμος 07.03.26

Ήξεραν οι κυπριακές αρχές για την επίθεση στο Ακρωτήρι; Οι ενδείξεις για πρόσωπα με ύποπτη δράση

Η Κύπρος παραμένει σε συναγερμό μετά την επίθεση με drono στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι. Οι αποκαλύψεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης διαδέχονται η μια την άλλη.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Απόρρητη έκθεση: Ακόμη και μεγάλης κλίμακας επίθεση δύσκολα θα ρίξει το καθεστώς του Ιράν

Τα συμπεράσματα, τα οποία επιβεβαίωσαν στην Washington Post τρία άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης, εγείρουν αμφιβολίες για το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «εκκαθαρίσει» τη δομή εξουσίας του Ιράν και να εγκαταστήσει έναν ηγέτη της δικής του επιλογής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Κύπρος: Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία – Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών
Κόσμος 07.03.26

Χειροπέδες σε Αζέρο και τη σύντροφό του για κατασκοπεία στην Κύπρο - Φωτογράφιζαν υποστατικά Ισραηλινών

Την ώρα που η Κύπρος έχει βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι αρχές συνέλαβαν έναν Αζέρο και την σύντροφό του για κατασκοπεία και τρομοκρατία

Σύνταξη
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ
Πηγές Reuters 07.03.26

Η Τουρκία εξετάζει την αποστολή F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενί Ντουζέν.

Σύνταξη
«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ
Πόλεμος Ιράν 07.03.26

«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο και Αμερικανό ηγέτη

Σύνταξη
Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
War-a-Lago 07.03.26

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο