Βίντεο από Ισραήλ: Επίθεση Χεζμπολάχ με ρουκέτες – Αναχαιτίσεις από την αεράμυνα

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς την Κιριάτ Σμονά πριν από λίγο. Πρόκειται για πόλη στο βόρειο διαμέρισμα του Ισραήλ, στις δυτικές πλαγιές της κοιλάδας Χούλα, κοντά στα λιβανέζικα σύνορα.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε αναχαιτίσεις από τον Iron Dome («Σιδερένιο Θόλο») πάνω από την περιοχή.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ:

<br />

Η ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου είχε καλέσει νωρίτερα σήμερα τους κατοίκους της πόλης να την εγκαταλείψουν και να κατευθυνθούν προς το νότο.

«Προειδοποίηση. Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της Κιριάτ Σμονά να την εγκαταλείψουν άμεσα. Κατευθυνθείτε στο νότο», ανέφερε.