Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
Κόσμος 07 Μαρτίου 2026, 13:45

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Έχετε το δικό σας στέκι; Η επιστήμη λέει ότι κάνει καλό στην ψυχική υγεία

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα, ενώ βρισκόταν στο Air Force One, καθώς το προεδρικό αεροσκάφος πραγματοποιούσε την προσγείωσή του στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε ένα κλίμα έντασης και στρατιωτικής κινητοποίησης που είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, κορυφώνοντας μια πορεία κλιμάκωσης η οποία είχε αρχίσει μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την πόλη-λιμάνι για να δώσει μια ομιλία με τίτλο «Η Ενεργειακή Κυριαρχία της Αμερικής» και είχε περάσει τις τρεις ώρες της πτήσης συζητώντας με Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς του Τέξας σχετικά με τις επιλογές του στο Ιράν.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν οι δύο σκληροπυρηνικοί γερουσιαστές της πολιτείας, Τζον Κόρνιν και Τεντ Κρουζ, οι οποίοι εδώ και χρόνια υποστηρίζουν μια πιο επιθετική στρατηγική απέναντι στην Τεχεράνη.

Ένα συμβολικό στιγμιότυπο στο Air Force One

Στο αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης για την επιχείρηση Epic Fury, βρισκόταν επίσης ο βετεράνος ηθοποιός Ντένις Κουέιντ.

Σε κάποιο σημείο της πτήσης, ο Κρουζ κινηματογράφησε τον Κουέιντ να κάθεται δίπλα στον Τραμπ και έπεισε τον ηθοποιό να επαναλάβει τον ρόλο του Ρόναλντ Ρέιγκαν σε μια βιογραφική ταινία του 2024, ώστε να παρουσιάσει τη συνάντηση ως «δύο μεγάλους Αμερικανούς προέδρους».

Μιλώντας ως Ρέιγκαν, ο Κουέιντ δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «σαν εμένα με στεροειδή». Το στιγμιότυπο αυτό, που γρήγορα διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λειτούργησε ως μια ιδιαίτερα συμβολική εικόνα για το συντηρητικό στρατόπεδο: μια παράδοση της σκυτάλης από τον ιστορικό ηγέτη των «ρεπουμπλικανικών γερακιών» στον σύγχρονο πολιτικό τους πρωταγωνιστή.

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε το γεγονός ότι ο ίδιος ηθοποιός είχε παίξει και μια σατιρική εκδοχή του Τζορτζ Μπους σε μια ταινία του 2006, το American Dreamz, όπου υποδυόταν έναν καλοπροαίρετο αλλά ανίδεο πρόεδρο που χειραγωγείται από πολεμοχαρείς συμβούλους για να εισβάλει στο Ιράκ.

Η σκιά των πολέμων του Μπους

Η σκιά του Μπους και η περιφερειακή σύρραξη που πυροδότησε έπεσε πάνω στα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας. Οι συγκρίσεις με τις αποφάσεις που οδήγησαν στην εισβολή στο Ιράκ ήταν αναπόφευκτες, ακόμη κι αν ο Λευκός Οίκος απέφευγε να τις σχολιάσει ή τις απέρριπτε έντονα.

Ο Τραμπ είχε κάνει εκστρατεία ως ηγέτης που θα έβαζε τέλος στους «αιώνιους πολέμους» της Αμερικής. Το πολιτικό του κίνημα Maga στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποστροφή ενός μεγάλου τμήματος της αμερικανικής κοινωνίας προς τις παρατεταμένες στρατιωτικές εμπλοκές στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του 2025, μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος είχε επιδιώξει ενεργά να ενισχύσει την εικόνα του ως ειρηνοποιού, φτάνοντας στο σημείο να προσπαθήσει να εξασφαλίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε λίγους μήνες, ο «πρόεδρος της ειρήνης» μετατράπηκε στον πρώτο ηγέτη των ΗΠΑ μετά τον Μπους που ξεκίνησε πόλεμο με στόχο την αλλαγή καθεστώτος σε έναν σημαντικό αντίπαλο.

Η στρατηγική του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο

Η μεταμόρφωση αυτή δεν ήταν τόσο απότομη. Παρότι ο Τραμπ αντιτασσόταν στις μακροχρόνιες χερσαίες εκστρατείες, δεν είχε ποτέ αποκλείσει τη χρήση συντριπτικής στρατιωτικής ισχύος από αέρα και θάλασσα.

Ήδη από την πρώτη του θητεία είχε δείξει αυτή τη λογική. Τον Ιανουάριο του 2020 διέταξε τη δολοφονία του ισχυρότερου στρατηγού του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμάνι, σε μια επιχείρηση που παραλίγο να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση.

Λίγα χρόνια αργότερα, βομβάρδισε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στην επιχείρηση Midnight Hammer.

Στη δεύτερη θητεία του, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την αίσθηση της στρατιωτικής υπεροχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ικανότητα της χώρας να πλήττει στόχους σε παγκόσμια κλίμακα με ελάχιστο κίνδυνο για αμερικανικές απώλειες φαίνεται να ενίσχυσε την προθυμία του για επιθετικές αποφάσεις.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα που άλλαξε τα δεδομένα

Ένα κρίσιμο σημείο στην πορεία προς τον πόλεμο ήταν η 3η Ιανουαρίου, όταν οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια εξαιρετικά τολμηρή επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Σε μια νυχτερινή αποστολή, κατάφεραν να απαγάγουν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολά Μαδούρο, μέσα από ένα καλά φυλασσόμενο συγκρότημα, χωρίς να υπάρξει ούτε ένας νεκρός από την αμερικανική πλευρά.

Η επιχείρηση θα μπορούσε εύκολα να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία. Ένας από τους πιλότους των ελικοπτέρων που μετέφεραν τις ειδικές δυνάμεις τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά, αλλά κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αν το ελικόπτερο είχε συντριβεί, η αποστολή θα είχε αποτύχει και πιθανόν να είχε επηρεάσει δραματικά την πολιτική στάση του Τραμπ απέναντι σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, η επιτυχία της επιχείρησης μετατράπηκε σε μια κινηματογραφική στιγμή θριάμβου για τον Λευκό Οίκο.

Εσωτερικές πιέσεις και πολιτική αποπροσανατολισμού

Η απαγωγή του Μαδούρο λειτούργησε και ως πολιτική ανάσα για τον πρόεδρο. Εκείνη την περίοδο, η κυβέρνηση δεχόταν έντονη πίεση να δημοσιοποιήσει πλήρως τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον χρηματοδότη που κατηγορήθηκε για την οργάνωση κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται δεκάδες χιλιάδες φορές στα αρχεία αυτά, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές πιέσεις.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Η στρατιωτική δράση στο εξωτερικό προσέφερε έναν τρόπο να μετατοπιστεί το πολιτικό ενδιαφέρον.

Ο ρόλος του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας

Καθοριστικός στην απόφαση για την επίθεση στο Ιράν φέρεται να ήταν ο ρόλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπνιαμίν Νετανιάχου. Σε επίσκεψή του στο Μαρ-α-Λάγκο στα τέλη Δεκεμβρίου, φέρεται να ζήτησε από τον Τραμπ μεγαλύτερη αμερικανική στήριξη για επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η αρχική έγκριση εξελίχθηκε σταδιακά σε σχέδιο κοινής επίθεσης με στόχο την αποδυνάμωση – ή ακόμη και την ανατροπή – του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πραγματοποίησε σειρά ιδιωτικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Τραμπ, ενθαρρύνοντάς τον να κινηθεί στρατιωτικά κατά της Τεχεράνης.

Οι αποτυχημένες διαπραγματεύσεις

Δημόσια, η Ουάσιγκτον υποστήριζε ότι επιδιώκει διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν τρεις φορές με Ιρανούς διπλωμάτες τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, οι διαφορές παρέμειναν τεράστιες. Το Ιράν πρότεινε σημαντικές παραχωρήσεις, ακόμη και την εγκατάλειψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ο Τραμπ, όμως, απαιτούσε πολύ περισσότερα: πλήρη και μόνιμη παύση του εμπλουτισμού και δραστική μείωση των πυραυλικών δυνατοτήτων της χώρας.

Οι συνομιλίες κατέρρευσαν. Και μάλλον εσκεμμένα.

Η εντολή για την επιχείρηση Epic Fury

Το απόγευμα της Παρασκευής, μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ έδωσε την τελική εντολή.

«Η επιχείρηση Epic Fury εγκρίνεται», ανέφερε το μήνυμα. «Καμία ακύρωση. Καλή τύχη».

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Τέξας λίγα λεπτά αργότερα, ο πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν είχε λάβει οριστική απόφαση.

«Προτιμώ να μην σας πω», είπε. «Θα είχατε το μεγαλύτερο σκόπ της ιστορίας».

Μετά την ομιλία του, ο Τραμπ πέταξε για το Μαρ-α-Λάγκο, το οποίο για πολλούς συνεργάτες του είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «War-a-Lago».

Εκεί είχε ήδη συγκεντρωθεί η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε μια αυτοσχέδια αίθουσα επιχειρήσεων.

Από τη Φλόριντα, ο πρόεδρος παρακολούθησε την εξέλιξη της επιχείρησης μέσω ασφαλούς βιντεοσύνδεσης με τον Λευκό Οίκο.

Η πρώτη φάση της επίθεσης

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 1:15 π.μ. ώρα Φλόριντα. Περισσότερα από 100 αμερικανικά αεροσκάφη και δεκάδες ισραηλινοί πύραυλοι συμμετείχαν στο πρώτο κύμα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε όταν πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημά του στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, περισσότερους από 1.000 στόχους χτυπήθηκαν μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Ο Τραμπ παρουσίασε την επίθεση ως ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανατρέψει το καθεστώς.

«Θα είναι δική σας η ευκαιρία. Αυτή θα είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία για γενιές», δήλωσε.

Ωστόσο, η κυβέρνηση άρχισε αργότερα να μειώνει τη ρητορική περί αλλαγής καθεστώτος. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Τραμπ συνέχισε να τονίζει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τη στρατιωτική εκστρατεία.

«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία», δήλωσε.

Η δήλωση αυτή σηματοδότησε μια εντυπωσιακή ανατροπή: από την υπόσχεση να τερματίσει τους «αιώνιους πολέμους», ο Τραμπ εμφανίζεται πλέον έτοιμος να εμπλακεί σε έναν νέο ατέρμονο πόλεμο, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο.

