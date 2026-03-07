Περπάτημα: Πώς η κίνηση επηρεάζει την ψυχική υγεία μας

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε συνεχείς προκλήσεις και αυτή η πίεση που βιώνουμε, είτε από τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις είτε από τις οικογενειακές απαιτήσεις, μπορεί να μας αφήσει εκτεθειμένους σε συναισθηματική και ψυχολογική αναστάτωση. Πώς γίνεται να προστατευθούμε; Πολλές μελέτες στον τομέα της νευροεπιστήμης δείχνουν ότι η ψυχική μας κατάσταση μπορεί να επηρεαστεί θετικά, όχι μόνο μέσω της αλλαγής των σκέψεών μας, αλλά και μέσω της σωματικής δραστηριότητας και της αναπνοής. Το σώμα μας και ο εγκέφαλός μας είναι άλλωστε συνδεδεμένα με τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν σε δραστικές βελτιώσεις στην ψυχική υγεία, εφόσον ακολουθούμε τις σωστές μεθόδους.

Η εξωτερική δράση «παρασύρει» την εσωτερική κατάσταση

Η έρευνα δείχνει ότι οι εγκεφαλικοί ρυθμοί (οι διάφορες συχνότητες των κυμάτων στον εγκέφαλο) που σχετίζονται με την ηρεμία και τη συγκέντρωση είναι πιο αργοί από αυτούς που συνδέονται με την ένταση ή το άγχος. Αυτό σημαίνει ότι όταν νιώθουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, ο εγκέφαλός μας λειτουργεί σε πιο αργούς ρυθμούς, ενώ όταν είμαστε αγχωμένοι ή έντονα διεγερμένοι, οι εγκεφαλικοί ρυθμοί γίνονται πιο γρήγοροι.

Εκείνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε απευθείας τον τρόπο που σκεφτόμαστε για να ηρεμήσουμε τον εγκέφαλό μας. Μπορούμε να το πετύχουμε και μέσω των σωματικών ενεργειών μας, όπως η αναπνοή και η κίνηση.

Οι νευροεπιστήμονες μάλιστα υποστηρίζουν ότι η αναπνοή μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση του άγχους. Όταν αναπνέουμε βαθιά και αργά, το σώμα μας στέλνει σήματα στον εγκέφαλο για να μειώσει την ένταση. Η ελεγχόμενη αναπνοή επηρεάζει άμεσα το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη χαλάρωση του σώματος και τη μείωση των φυσιολογικών επιπέδων στρες.

Παράλληλα, η αργή και συνειδητή κίνηση, όπως αυτή που παρατηρείται σε τεχνικές όπως η γιόγκα, ενισχύει τη νευρολογική εναρμόνιση του σώματος και του μυαλού. Συνδυαστικά, κάθε ελεγχόμενη κίνηση και κάθε αργή αναπνοή επηρεάζουν θετικά τον εγκέφαλο και περιορίζουν το άγχος.

Ψυχική υγεία: Χαλαρώστε «από έξω προς τα μέσα»- Λειτουργεί!

Η στρατηγική του από «έξω προς τα μέσα» προτείνει ότι, αντί να προσπαθούμε να αλλάξουμε τη σκέψη μας απευθείας για να ηρεμήσουμε, μπορούμε να επηρεάσουμε την ψυχική μας κατάσταση μέσω της κίνησης και της αναπνοής. Αυτός ο «σωματικός διαλογισμός» προσφέρει έναν πιο άμεσο και πρακτικό τρόπο για να επηρεάσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

Πέρα από τον «κλασικό» διαλογισμό και τις αργές αναπνοές, οι τακτικές ήπιες, συνειδητές κινήσεις — όπως το περπάτημα — μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της συναισθηματικής κατάστασης και των εγκεφαλικών ρυθμών.

Δοκιμάστε να αναπνέετε αργά και να κινείστε συνειδητά για μερικά λεπτά κάθε μέρα & ειδικά όταν νιώθετε ένταση. Είτε πρόκειται για ένα διάλειμμα στη δουλειά ή για μια στιγμή χαλάρωσης στο σπίτι, η ήπια κίνηση και η βαθιά αναπνοή μπορούν να επαναφέρουν τη συναισθηματική σας ισορροπία, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες.

* Πηγή: Vita