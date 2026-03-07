Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του – προέρχεται από αλεσμένο σουσάμι που σε αυτήν τη μορφή γίνεται πιο εύπεπτο. Η ιδιαίτερη γεύση του μπορεί να υποστηρίξει αλμυρά και γλυκά πιάτα προσφέροντας τα καλά λιπαρά οξέα και τα αντιοξειδωτικά του και δίνοντας ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Εντός 30 λεπτών από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα. Αποτελεί επίσης το βασικό υλικό του χαλβά, του παραδοσιακού αυτού ελληνικού γλυκίσματος που διατηρεί αναλλοίωτο το σύνολο των θρεπτικών συστατικών του σουσαμιού. Για την παρασκευή του, το ταχίνι αναμειγνύεται με σιρόπι γλυκόζης ή φρουκτόζης ή ακόμα και με μέλι. Η κατανάλωσή του κατά την περίοδο της Σαρακοστής –και σε όποιο άλλο διάστημα του έτους– δεν μας χαρίζει απλά τη γλυκιά του γεύση, αλλά παράλληλα συμβάλλει στη θρέψη του οργανισμού μας.

Πηγή πρωτεΐνης

Το ταχίνι περιέχει περίπου 20% πλήρους πρωτεΐνης, δηλαδή και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα. Το γεγονός αυτό το καθιστά μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, τόσο για την περίοδο της νηστείας όσο και για κάθε διάστημα του έτους. Επίσης είναι μια πολύ καλή εναλλακτική των ζωικών προϊόντων για κάποιον που είναι προσανατολισμένος σε μια vegan διατροφή.

Γιατί θεωρείται υπερτροφή

Το ταχίνι κέρδισε τον τίτλο του super food χάρη στο ξεχωριστό διαθρεπτικό του προφίλ.

Μια μικρή ποσότητα στην καθημερινή διατροφή μάς προσφέρει:

Υγιεινά λιπαρά οξέα για την προστασία της επιδερμίδας.

Πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης για την υποστήριξη του μυϊκού συστήματος.

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β, απαραίτητες για την παραγωγή ενέργειας και την υποστήριξη του νευρικού συστήματος.

Βιταμίνη Ε, ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα.

Βιταμίνη Α, που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ασβέστιο για γερά οστά.

Μαγνήσιο, που είναι απαραίτητο για την ομαλή νευρική και μυϊκή λειτουργία.

Κάλιο, που βοηθά τη μυϊκή σύσπαση και τη ρύθμιση των υγρών.

Σίδηρο που βοηθά τη διαδικασία μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς.

Ψευδάργυρο, που υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα υγιεινά λιπαρά

Καθώς το ταχίνι αποτελείται περισσότερο από 50% από λίπος, το είδος των λιπαρών οξέων του καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επίδρασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Στην πλειονότητά τους είναι πολυακόρεστα, ένα μέρος τους όμως έχει τη μορφή των ω-3 λιπαρών οξέων, η επαρκής πρόσληψη των οποίων έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και υποστηρίζει την ομαλή εγκεφαλική λειτουργία. Στο λίπος του σουσαμιού βρίσκονται και οι λιποδιαλυτές βιταμίνες Α και Ε, αλλά και η λεκιθίνη που συμβάλλει στον καλύτερο μεταβολισμό τους και στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.

Ο ρόλος του στην αντιοξείδωση

Το ταχίνι έχει την ιδιότητα να συντηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να επηρεάζεται η μορφή των λιπαρών του οξέων. Η φύση το έχει «προικίσει» με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά όπως η σησαμίνη και η σεσαμόλη.

Τα ίδια συστατικά προσφέρουν προστασία στα κύτταρα της επιδερμίδας από την οξείδωση που προκαλούν οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Οφέλη για την υγεία

Εντάσσοντας το ταχίνι στην καθημερινή μας διατροφή, εξασφαλίζουμε αποδεδειγμένα σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό. Ακόμα και μία μικρή ποσότητα, όπως μία κουταλιά της σούπας, συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των διατροφικών μας αναγκών. Συγκεκριμένα:

Υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς

Η τακτική κατανάλωσή του έχει αποδειχθεί ότι εξυπηρετεί τη μείωση της ολικής χοληστερόλης, όχι όμως και της HDL (καλής χοληστερόλης). Επιπλέον, σύμφωνα με πολλές μελέτες, μπορεί να ρίξει την αρτηριακή πίεση, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές ασθένειες.

Προάγει την υγεία των οστών

Κυρίως το ολικής άλεσης ταχίνι είναι μια εξαιρετική πηγή ασβεστίου – ίσως η καλύτερη φυτική πηγή. Έχει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα και συμβάλλει στη δημιουργία και τη συντήρηση ισχυρών οστών.

Ενισχύει το μυϊκό σύστημα

Η πλήρης πρωτεΐνη που περιέχει ευνοεί τη μυϊκή αποκατάσταση και ανάπτυξη. Φυσικά απαιτείται και το μυϊκό ερέθισμα που θα πρέπει να δώσει κάθε ενδιαφερόμενος με τη βοήθεια της άσκησης.

Ενισχύει την απορρόφηση σιδήρου

Η έλλειψη σιδήρου είναι ένα κοινό γνώρισμα πολλών ανθρώπων, παιδιών και ενηλίκων. Το ταχίνι αποτελεί πολύ καλή πηγή του, ενώ παράλληλα περιέχει συστατικά που μπορούν να ενισχύσουν την απορρόφησή του, όπως βιταμίνη C και άλλα.

Προάγει την υγεία του δέρματος

Βιταμίνη Ε, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ψευδάργυρος: ένα κοκτέιλ πολύτιμων δραστικών συστατικών που ενισχύει την επιδερμίδα εξυπηρετεί τη γρηγορότερη επούλωση και προσδίδει στο δέρμα την πολυπόθητη ελαστικότητα μειώνοντας τις ρυτίδες.

Υποστηρίζει την ομαλή κινητικότητα και λειτουργία του πεπτικού συστήματος

Η υψηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες συμβάλλει στην ομαλή κινητικότητα του εντέρου, ενώ παράλληλα είναι τροφή για ωφέλιμους μικροοργανισμούς που κατοικούν σε αυτό. Ο συνδυασμός αυτών των γνωρισμάτων με την ευκολία στην πέψη και την απορρόφηση των συστατικών του καθιστά το ταχίνι έναν πραγματικό φίλο του πεπτικού συστήματος.

Πώς θα το συμπεριλάβουμε στην καθημερινή μας διατροφή

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα αλλά και τη θέση επίσημων φορέων, η συχνή χρήση του ταχινιού στη διατροφή προάγει τη συνολική μας υγεία. Μόνοι λόγοι αποφυγής ή περιορισμού του είναι οι αλλεργίες και η λήψη αντιπηκτικών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, δεν έχουμε παρά να επιλέξουμε αυτούς που προτιμάμε:

Αποτελεί εξαιρετική βάση για το dressing στις σαλάτες μας – διατηρείται στο ψυγείο για 5-7 ημέρες.

Ως άλειμμα σε ψωμί ή φρυγανιά.

Ως ενισχυτικό γεύσης και θρεπτικής αξίας σε ροφήματα και χυμούς.

Ως dip για λαχανικά και κράκερ.

Ως συστατικό σε υγιεινές προτάσεις για κέικ και άλλα γλυκά.

Αραιωμένο ως σος πάνω σε ψητά λαχανικά.

Ταιριάζει πολύ σε σούπες.

Αναμεμειγμένο με μέλι για ένα πλούσιο σε γεύση άλειμμα.

Αποτελεί μαζί με το ρεβίθι το βασικό συστατικό για το νόστιμο και θρεπτικό χούμους.

Ο Γιάννης Χρύσου είναι κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος

* Πηγή: Vita