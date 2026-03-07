Αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το πρωί στην Κρήτη.

Στην υπόποιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, οπότε πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου