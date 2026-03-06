Γιατί το Ρολόι της Αποκάλυψης έχει ξεπεράσει τη χρησιμότητά του;

Το Ρολόι της Αποκάλυψης – μια συμβολική συσκευή που σηματοδοτεί μια σειρά υπαρξιακών απειλών για τον κόσμο, από το 1947 – έδειξε, τον Ιανουάριο του 2026, 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Και αυτό έγινε πριν καν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Δημιουργήθηκε από το Bulletin of Atomic Scientists και αντιπροσώπευε, για πρώτη φορά, μια αργή κάθοδο του κόσμου στην πυρηνική καταστροφή, με τα μεσάνυχτα να σηματοδοτούν την πυρηνική αποκάλυψη. Στις μέρες μας, το ρολόι περιλαμβάνει άλλες υπαρξιακές απειλές για την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, των τεχνολογιών που προκαλούν προβλήματα ή του τέλους της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Κινητοποίηση του φόβου

Από την αρχή του, ο σκοπός του ρολογιού ήταν μια έκκληση για δράση με σκοπό να ταρακουνήσει τους παγκόσμιους ηγέτες – και το ευρύτερο κοινό κατ’ επέκταση – να ξυπνήσουν από τον εφησυχασμό και την αδιαφορία τους.

Ο στόχος του Ρολογιού της Αποκάλυψης δεν ήταν ποτέ να προκαλέσει παραλυτικό άγχος. Αντίθετα, προσπάθησε να κινητοποιήσει τον φόβο με εποικοδομητικό τρόπο. Σηματοδοτεί, σιωπηρά, την ελπίδα ότι οι υπαρξιακές απειλές μπορούν να εξαλειφθούν και την πιθανότητα να ξεπεραστεί ο κίνδυνος, ακόμη και αν οι πιθανότητες είναι μικρές.

Αλλά με τα χρόνια, το Ρολόι της Αποκάλυψης πλησιάζει ολοένα και περισσότερο τα μεσάνυχτα – πρώτα με λεπτά, μετά με δευτερόλεπτα – ενισχύοντας την αίσθηση του επείγοντος, ενώ σταματούσε πριν από τη συμβολική αποκάλυψη.

Το να βρίσκεται ο κόσμος λίγα δευτερόλεπτα πριν από την καταστροφή υπογραμμίζει δραματικά τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης, ακόμη και όταν το περιθώριο συρρίκνωσης του χρόνου μέχρι τα μεσάνυχτα αυξάνει την ανησυχία του κοινού.

Αυτό όμως είναι και το σημείο όπου η αφήγηση της επικείμενης καταστροφής γίνεται αντιπαραγωγική: τα συνεχή αποκαλυπτικά σενάρια μπορεί να αμβλύνουν τις αντιλήψεις του κινδύνου ή να αξιοποιηθούν για να δικαιολογήσουν πολιτικές που οδηγούνται από τον φόβο.

Ρωγμές στο Ρολόι της Αποκάλυψης

Το ρολόι έχει γίνει αντικείμενο κριτικής εδώ και καιρό. Κάποιοι αμφισβήτησαν την ακρίβειά του και το ονόμασαν «επίδειξη». Άλλοι το έχουν περιγράψει ως διαμορφωμένο από την ιδεολογία.

Αλλά το πρώτο ερώτημα που πρέπει να κάνουμε στο Ρολόι της Αποκάλυψης είναι αν εκπληρώνει τον στόχο του: να παρακινήσει τη δράση για την αντιμετώπιση των ευρέως αναγνωρισμένων ως υπαρξιακών κινδύνων. Έχει υποστηριχθεί ότι η τοποθέτηση της ανθρωπότητας σε μόνιμο, γενικό συναγερμό δεν είναι χρήσιμη όταν πρόκειται για τη διαμόρφωση πολιτικής ή την καθοδήγηση της επιστήμης.

Οι αφηγήσεις του πυρηνικού πολέμου και της επικείμενης αποκάλυψης που στηρίζει το Ρολόι της Αποκάλυχης έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά για να προβάλουν την εξουσία και να δικαιολογήσουν την επικίνδυνη πολιτική μυστικότητας – κληρονομιές που συχνά έχουν αποβεί σε βάρος της δημόσιας υγείας και ευημερίας.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ ενθάρρυναν στρατηγικά μια αίσθηση επείγουσας ανάγκης στον πληθυσμό τους ενάντια στην πιθανή απειλή πυρηνικού πολέμου με την Σοβιετική Ένωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εκπαίδευση συχνά αναμειγνύεται με την προπαγάνδα, καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να προετοιμαστούν ενάντια σε πιθανές πυρηνικές επιθέσεις, μαθαίνοντας από τον Μπερτ τη Χελώνα να πέφτει κάτω και να καλύπτεται. Ανήσυχοι πολίτες έχτισαν αποθήκες – καταφύγια στα σπίτια τους, καθώς δισεκατομμύρια δολάρια διοχετεύονταν στο στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα.

Όσοι επέκριναν τέτοια μέτρα ετοιμότητας αντιμετώπισαν κατηγορίες για αντιπατριωτισμό ή ειπώθηκε ότι ήταν κομμουνιστές υπό τον Μακαρθισμό και τον «Κόκκινο Τρόμο».

Στο τέλος, η αίσθηση μιας διαφαινόμενης αποκάλυψης θυσίασε την κοινωνική και εθνική ασφάλεια των Αμερικανών για μια απειλή που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι Αμερικανοί, φοβούμενοι ότι θα βομβαρδιστούν, εξέθεσαν τον πληθυσμό τους σε επικίνδυνες ραδιενεργές εκρήξεις μέσω πυρηνικών δοκιμών και παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Πώς ορίζουμε την καταστροφή

Προφανώς, ο εφησυχασμός για τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος δεν αποτελεί επιλογή. Αλλά η ιδέα ότι βρισκόμαστε σχεδόν στο σημείο χωρίς επιστροφή μέσω του Ρολογιού της Αποκάλυψης δεν είναι πλέον χρήσιμη ή βοηθητική.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αφού ο χαμός που συμβολίζει το ρολόι έχει γίνει πιο αφηρημένος με το χρόνο. Δεδομένου ότι έχει διευρυνθεί πέρα ​​από τον πυρηνικό πόλεμο, το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα πριν από πολύ καιρό για πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη.

Αναγνωρίζοντας τη διαφορά στις εμπειρίες μεταξύ των προνομιούχων ομάδων, για τις οποίες η καταστροφή παραμένει μία μελλοντική προοπτική, και των περιθωριοποιημένων ομάδων, που ζουν σε ένα δύσκολο και πιο επικίνδυνο κόσμο, θα πρέπει να μας παρακινήσει να ξανασκεφτούμε πώς μετράμε και ορίζουμε την επικείμενη καταστροφή.

Καθώς ο μιλιταρισμός και ο φασισμός αυξήθηκαν το 1935, ο Ολλανδός ιστορικός Johan Huizinga θα μπορούσε να είχε πει ότι η Ευρώπη στεκόταν δευτερόλεπτα από την καταστροφή. Αντίθετα, είχε μια διαφορετική άποψη: «Όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής, ότι πρέπει να παλέψουμε για το δρόμο μας».

Η αβεβαιότητα και το άγχος που προκαλείται από το να βρίσκεσαι «δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα» μέσω του Ρολογιού της Αποκάλυψης μπορεί να διαταράξει την ισορροπία μεταξύ φόβου και ελπίδας. Κινδυνεύει να ομαλοποιήσει τη βία που υφίστανται εδώ και καιρό οι φυλετικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες, ενώ δημιουργεί γόνιμο έδαφος είτε για οπορτουνιστική πολιτική είτε για μια παράλογη πίστη ότι τα προβλήματα απλώς θα επιλυθούν από μόνα τους, προειδοποιεί το Convervation.

Με αυτό τον τρόπο, η δράση σταματά λόγω της πεισματικής πεποίθησης ότι αυτό δεν μπορεί πραγματικά να συμβαίνει σε εμάς. Ίσως τότε το ρολόι πρέπει να χτυπήσει 12 τα μεσάνυχτα – όχι ως ένδειξη τέλους, αλλά ως σήμα ότι η εστίαση πρέπει να μετατοπιστεί από την πρόληψη σε έναν άλλο τρόπο ανταπόκρισης. Σε πολλούς τομείς της ζωής, άλλωστε, η αναγνώριση ότι έχει φτάσει μια κρίση είναι το πρώτο βήμα προς την ανάκαμψη.