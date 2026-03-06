Ευρώπη σε συναγερμό – Ανησυχία για νέες τρομοκρατικές απειλές και κυβερνοεπιθέσεις

Πολλές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας, έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας καθώς οι αρχές φοβούνται πιθανές επιθέσεις που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα ή εξτρεμιστικούς παράγοντες.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση στο Ιράν θέτει την Ευρώπη σε υψηλή ετοιμότητα, με την διεθνή αστυνομική υπηρεσία Europol να προειδοποιεί για «αυξημένη απειλή» τρομοκρατίας και «βίαιου εξτρεμισμού» στο ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς και για περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Η συνεχιζόμενη αμερικανο-ισραηλινή σύγκρουση με το Ιράν έχει «άμεσες επιπτώσεις σε σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία στην ΕΕ», δήλωσε στην Euronews ο Jan op gen Oorth, επικεφαλής επικοινωνίας της Europol.

«Οι κύριοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν αυξημένη απειλή τρομοκρατίας και βίαιου εξτρεμισμού, αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν υποδομές της ΕΕ, άνοδο σχεδίων διαδικτυακής απάτης με θέμα τις συγκρούσεις και εξάπλωση εκστρατειών παραπληροφόρησης και επιρροής».

Ο Oorth πρόσθεσε ότι το επίπεδο απειλής από τρομοκρατία και βίαιο εξτρεμισμό στην Ευρώπη, που μπορεί να εκδηλωθεί μέσω «εντόπιας ριζοσπαστικοποίησης από μεμονωμένους δράστες» ή «μικρών, αυτο-οργανωμένων κυττάρων», αξιολογείται πλέον ως «υψηλότερο», με άλλες απειλές να περιλαμβάνουν «ταχεία διαδικτυακή διάδοση πολωτικού περιεχομένου» που «μπορεί να επιταχύνει βραχυπρόθεσμες πορείες ριζοσπαστικοποίησης σε διασπορές και άλλα άτομα εντός ΕΕ».

Σε εγρήγορση

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.

Στη Γερμανία, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ανέφερε στο Euronews ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος «ευρήματα ή ενδείξεις» συγκεκριμένων απειλών, αλλά αναγνωρίζει ότι «η κατάσταση απειλής μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή» λόγω της δυναμικής κατάστασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας ενίσχυσε τη στρατιωτική επιχείρηση ασφαλείας «Opération Sentinelle» σε όλη τη χώρα και αύξησε την προστασία γύρω από «τις πιο εκτεθειμένες τοποθεσίες και άτομα».

Μετά τη συνάντηση με περιφερειακούς αξιωματούχους ασφαλείας, ηγεσία της αστυνομίας και υπηρεσίες πληροφοριών, ο Υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez δήλωσε ότι δεν υπάρχει «γνωστή απειλή» άμεσης τρομοκρατικής επίθεσης στη Γαλλία, αλλά η εγρήγορση παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες μεγάλες επιθέσεις στη Γαλλία συνδέονται κυρίως με τζιχαντιστικές ομάδες, οι αρχές λένε ότι οι απειλές συνδεόμενες με το Ιράν παραμένουν ανησυχητικές.

Μία από τις πιο σημαντικές πρόσφατες υποθέσεις σημειώθηκε το 2018, όταν ιρανικοί πράκτορες κατηγορήθηκαν ότι σχεδίαζαν να βομβαρδίσουν συγκέντρωση ιρανών διαφωνούντων κοντά στο Παρίσι. Η επίθεση θα στόχευε συγκέντρωση της Οργάνωσης Λαϊκών Μοτζαχεντίν του Ιράν στη Villepinte, αλλά τελικά αποτράπηκε από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών.

Τις ανησυχίες τις Europol επιβεβαίωσε και στο Euractiv ο Oorth, προσθέτοντας ότι οι πράκτορες που καθοδηγούνται από το Ιράν μπορεί επίσης να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αποσταθεροποίησης στην ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η ταχεία διάδοση διαδικτυακού περιεχομένου μπορεί να επιταχύνει τη βραχυπρόθεσμη ριζοσπαστικοποίηση μεταξύ διασποράς στην ΕΕ και άλλων ατόμων.

«Αν οι Ιρανοί φτάσουν σε σημείο απόγνωσης, μπορεί να στραφούν σε χαοτική τρομοκρατία – όπου ανεξάρτητα κύτταρα, χωρίς άμεση επαφή με την Τεχεράνη, θα ενεργούν ελεύθερα», δήλωσε πηγή πληροφοριών στην Ευρώπη στις 3 Μαρτίου στην Euractiv.

Κυβερνοεπιθέσεις και Κύπρος

Ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν τη δυτική υποδομή και τις επιχειρήσεις μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω αν η σύγκρουση συνεχιστεί, εκτιμά η Europol.

«Η σύγκρουση θα δημιουργήσει μια παράλληλη δυναμική στο διαδικτυακό πεδίο. Τα εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα θα εκμεταλλευτούν το ενισχυμένο περιβάλλον πληροφόρησης μέσω απάτης και παραπληροφόρησης με τεχνολογία AI», δήλωσε ο Op Gen Oorth.

Ρωτηθείς για την Κύπρο και τις αναφορές για χιλιάδες Ιρανούς υπέρ του καθεστώτος στην περιοχή που κατέχεται από την Τουρκία, ο αξιωματούχος της Europol απάντησε: «Η Europol διατηρεί σε συνεχή βάση σταθερή και δομημένη επικοινωνία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές στην Κύπρο και είναι έτοιμη να υποστηρίξει την Κύπρο όποτε ζητηθεί από τις κυπριακές αρχές».