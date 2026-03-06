Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο.

Ανοίγοντας τη συνέντευξη του στον Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στη συμπλήρωση 32 ετών από τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη.

«Είναι ημέρα της Μελίνας Μερκούρη, της Καρυάτιδας του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής. Τεράστια προσωπικότητα και ιδιαίτερα επιδραστικό πρόσωπο. Τη θυμόμαστε πάντα με μεγάλη συγκίνηση και αγάπη, γιατί συμβόλιζε το φως και τον πολιτισμό στη χώρα μας. Μακάρι να έχουμε τέτοια φωτεινά παραδείγματα για το μέλλον της πολιτικής» τόνισε.

Για τον πόλεμο στο Ιράν

Σχετικά με την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις.

«Όλοι καταδικάζουμε το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα παιχνίδια αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ υπάρχει και η πολιτική του ρεαλισμού. Ποιο θα είναι το τέλος αυτού του πολέμου μιας πολύ μεγάλης χώρας; Και για την Ελλάδα, που γειτνιάζει, και για την Κύπρο και για την Ευρώπη, που έχει δεχθεί πολλές επιπτώσεις και ανθρωπιστικές και οικονομικές, αλλά πάνω απ’ όλα για το λαό του Ιράν» ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Εμείς οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έχουμε μια φωνή: πρέπει να υπάρχει σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι ένα ‘κλαμπ’ που πρέπει να εξοντωθεί, να απαξιωθεί, να πάψει να λειτουργεί. Έχει κανόνες λειτουργίας. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να πάμε σε έναν καλύτερο κόσμο μετά από τις εμπειρίες του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν η απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά, βλέπουμε αυτό που ακούσατε: ‘Εγώ κάνω πόλεμο, θα επιλέξω ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος’.

Η θέση μας λοιπόν είναι ξεκάθαρη: Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να πάμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες, σε έναν κόσμο ζούγκλα».

Για την Κύπρο

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Κύπρο σημειώνοντας ότι «δεν μιλώ μόνο για τους Έλληνες της Κύπρου, μιλώ για όλο το νησί, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή είναι η προίκα που αφήνει πίσω το ΠΑΣΟΚ και ο αείμνηστος Κώστας Σημίτης, με την ένταξη του νησιού με άλυτο το Κυπριακό –στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη λοιπόν. *Όλα τα κράτη οφείλουν να στηρίξουν την ευρωπαϊκή χώρα, που γειτνιάζει στην εμπόλεμη ζώνη».

Για την ταύτιση Μητσοτάκη και Νετανιάχου

Στηλίτευσε εκ νέου την απόλυτη ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Νετανιάχου. Τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ την ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Όπως και τη στρατηγική σχέση με τους αραβικούς λαούς πάλι το ΠΑΣΟΚ την ξεκίνησε. Όλα αυτά έχουν όριο. Ποιο είναι το όριο; Το διεθνές δίκαιο, τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ηγεσία στο Ισραήλ, η οποία σε πολλές των περιπτώσεων έχει λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά και απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το λέμε; Ή το διεθνές δίκαιο το επικαλούμαστε μόνο όταν αφορά άλλες χώρες, αλλά όχι τον κ. Νετανιάχου και το Ισραήλ; Θεωρώ ότι είναι λάθος τα τελευταία χρόνια -προσωπικά από τον πρωθυπουργό- η απόλυτη και κάθετη ταύτισή του με τον Νετανιάχου, σε πολλά θέματα τα οποία και η ίδια η Ευρώπη τα είχε καταδικάσει, ενώ η Ελλάδα καθυστερούσε, έλεγε μισόλογα», κατέληξε επ’ αυτού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στα θέματα ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας.

«Κατέθεσα ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τα θέματα ενέργειας και δείτε πόσο σύντομα αυτός ο διάλογος έγινε πάρα πολύ επίκαιρος. *Είπα στη Βουλή ότι έχουμε αποκτήσει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Στην παρούσα συγκυρία, δεν δημιουργεί κινδύνους η πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα; Διότι, αν είχαμε το δικό μας φυσικό αέριο, να πω ότι έχουμε μια προστασία. Έχουμε όμως άλλα χαρακτηριστικά στο ενεργειακό μας μείγμα. Οπότε, έπρεπε να έχουμε επενδύσει περισσότερο σε ΑΠΕ μικρών παραγωγών για να είναι ανθεκτικοί και να μην προκύπτει ως domino effect η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω ενεργειακής κρίσης*.

Και το δεύτερο είναι ότι έπρεπε κάποιες λιγνιτικές μονάδες, -οι πιο σύγχρονες-, να είχαν πάρει ένα περιθώριο ζωής έως τα απώτατα όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι εξάλλου που κάνουν και οι Γερμανοί» υπογράμμισε.

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι άμεσα έρχεται ξανά στη Βουλή τροπολογία για την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, πρωτοβουλία που είχε αναληφθεί και πέρυσι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα αλλά απορρίφθηκε από την κυβέρνηση.

«Πέρυσι το αρνήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και αντ’ αυτού έκανε το πρόγραμμα ‘Μαριέττα Γιαννάκου’ για να δώσουν οι τράπεζες οικειοθελώς ψίχουλα. Θέλω να ακούσει ο ελληνικός λαός τα στοιχεία: Οι τράπεζες σε τέσσερα χρόνια σημειώνουν κέρδη 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μερίσματα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Φόρος στα μερίσματα 5%. Πού πάνε τα μερίσματα; Κυρίως στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα περαιτέρω επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Εμείς λέμε ότι αυτό το πάρτι πρέπει να σταματήσει. Γιατί;

Τα κέρδη αυτά δεν έχουν να κάνουν με επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ούτε έχουν να κάνουν με πιστωτική επέκταση. Έχουν να κάνουν με τη διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων και με τις πολύ υψηλές χρεώσεις σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη», σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι είναι συνεπώς μονόδρομος η έκτακτη φορολόγηση για να αντιληφθούν ότι πρέπει να αλλάξουν πολιτική και να δείξουν κοινωνικό πρόσωπο.

«Όσο συνεχίζεται το κερδοσκοπικό παιχνίδι εις βάρος της κοινωνίας, θα υπάρχει μια πολιτική δύναμη που θα πιέζει τις τράπεζες ώστε να πληρώνουν για να αλλάξουν την πολιτική τους» επισήμανε.

Απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την καταγγελία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένες εταιρείες για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων:

«7.786.000 ευρώ, επί της ουσίας με απευθείας αναθέσεις και αδιαφανείς διαγωνισμούς για την καμπάνια συμμετοχής των αποδήμων, δεν είναι σκάνδαλο; Και όταν ρώτησα δύο φορές τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, δεν μου είπε κουβέντα. Θα σας πω τώρα πώς δόθηκαν αυτά τα χρήματα για να καταλάβει ο ελληνικός λαός για τι εκτεταμένη διαφθορά μιλάμε: Προσέξτε, 297.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για τον επικοινωνιακό σχεδιασμό. 2.600.000 ευρώ στην ίδια εταιρεία πάλι με απευθείας ανάθεση.

Και πάμε και στο μεγάλο ποσό, σχεδόν 5 εκατομμύρια – με διαγωνισμό τώρα αλλά με ένα φοβερό ευτράπελο. Στον διαγωνισμό των 5 εκατομμυρίων, οι άλλες δύο εταιρείες κατέθεσαν προτάσεις 2.000 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή, τρεις εταιρείες συμμετέχουν, το παίρνει η εταιρεία που έχει πάρει και τα προηγούμενα καθώς οι άλλες δύο στα 5 εκατομμύρια είχαν καταθέσει προσφορές 2.000 ευρώ παραπάνω. Ποιον κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης;

Καθημερινά έχουμε ‘ΟΠΕΚΕΠέδες’ παντού. Πέρασε τα μνημόνια ο ελληνικός λαός, χρεοκοπήσαμε, έφυγαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό και τώρα συνεχίζουν ό,τι έκαναν η Νέα Δημοκρατία και προηγούμενες κυβερνήσεις; *Όλες οι αδυναμίες που μας έφεραν στα μνημόνια, είναι παρούσες πάλι εδώ, με τέτοια εκτεταμένη διαφθορά*».

Για τις παράνομες παρακολουθήσεις

Ως προς το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και τις δικαστικές αποφάσεις – κόλαφο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στην κυβέρνηση το ερώτημα:

«Παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, τη μισή κυβέρνηση. Έχετε διαβάσει ποτέ δημοσίως τα πρόσωπα της κυβέρνησης, που παρακολουθούνταν τότε; Είναι η μισή κυβέρνηση. Παρακολουθούνταν σημαντικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν πήγαν στα δικαστήρια. Και ρωτώ τον Πρωθυπουργό ποιες νομικές ενέργειες θα κάνει κατά αυτών που επί των ημερών του παρακολουθούσαν όλο το κράτος, κάποιοι είναι κάτοικοι τρίτων χωρών του Ισραήλ και πιθανόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά που έχουν βρει εις βάρος της πατρίδας μας.

Και δεν παίρνω καμία, μα καμία απάντηση. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα; Άρα, ο κ. Μητσοτάκης, όταν μιλάει για ιδιώτες, πρέπει να λέει και ποιος ήταν πίσω από τους ιδιώτες, που για να μην τους διώκει είναι ο ίδιος άνθρωπος. Όταν δεν φοβάται τι θα γίνει το υλικό που πήραν από την κυβέρνησή του και από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, επί διακυβέρνησής του».

Για τις εκλογές

Τέλος , ως προς τα πολιτικά δεδομένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι ο επόμενος νικητής των εκλογών «πρέπει να είναι αυτός που θα φέρει την πολιτική αλλαγή με ένα πολιτικό πρόγραμμα, που θα υπηρετήσει τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους Έλληνες. Το σημερινό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί λίγους που τους κάνει ακόμη πιο πλούσιους, εις βάρος του μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό φαίνεται από την κατάσταση του κοινωνικού κράτους, από την ακρίβεια στα ενοίκια, στα τρόφιμα, στην ενέργεια. Παραμένει ο κεντρικός μας στόχος: έστω και με μια ψήφο πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε πολιτική αλλαγή, προοδευτικό πολιτικό σχέδιο και καλύτερες μέρες» και χαρακτήρισε καταστροφική μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

«Το ΠΑΣΟΚ υπηρετεί το σχέδιο του μετώπου με πολιτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, άνθρωποι από άλλα κόμματα και από την κοινωνία έρχονται στο ΠΑΣΟΚ, επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ. Προφανέστατα και ανοίγουμε και διάλογο και με άλλες δυνάμεις για να υπάρχει ένα μέτωπο. Αλλά αυτό το μέτωπο πρέπει να είναι νικηφόρο. Και όχι να προσφέρει μια λύση στον ελληνικό λαό, η οποία – με τα σημερινά δεδομένα – δεν μπορεί να κόψει εισιτήρια. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται πολιτική στο προσκήνιο, λύσεις, πρωτοβουλίες, αγώνας, προσπάθεια. Και όσοι άνθρωποι θέλουν να συσπειρωθούν, να ενταχθούν, να αγωνιστούν μαζί μας για την πολιτική αλλαγή, ανοιχτό κόμμα είμαστε και ήδη βλέπω ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ελπίζω να έρθουν ακόμη περισσότεροι» σημείωσε καταληκτικά.