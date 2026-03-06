Φως στο Τούνελ: Ερευνώντας δύο υποθέσεις που συγκλονίζουν
Η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ, με την Αγγελική Νικολούλη, επιστρέφει απόψε στο MEGA στις 23.20.
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη εστιάζει σε δύο υποθέσεις που συγκλονίζουν:
- Το «Τούνελ» παραμένει στη Λακωνία και το θρίλερ του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.
Τα στόματα ανοίγουν για τα καλά. Η έρευνα φωτίζει άγνωστες πτυχές και τα πρόσωπα που κρύβονται στο σκοτάδι.
Τα κομμάτια στο παζλ του δυσεπίλυτου γρίφου της εξαφάνισης μπαίνουν, ένα – ένα, στη θέση τους και η ώρα της αλήθειας πλησιάζει…
- Ποιοι ήθελαν να εξαφανίσουν τον ρεμπέτη και γιατί;
Η Θεσσαλονίκη τον ψάχνει και τα στοιχεία που έρχονται στο φως σοκάρουν.
