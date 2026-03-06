newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
Pierra Creta: Αυθεντική εμπειρία ορεινής Κρήτης με σκι στον Ψηλορείτη
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 10:08

Pierra Creta: Αυθεντική εμπειρία ορεινής Κρήτης με σκι στον Ψηλορείτη

«Δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια αυθεντική εμπειρία ορεινής Κρήτης, χωρίς τους ανθρώπους του Ψηλορείτη», λένε οι διοργανωτές του Pierra Creta

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Την ευκαιρία να γνωρίσουν την ανόθευτη Κρήτη θα έχουν όσοι βρεθούν στο νησί για το Pierra Creta, που επιστρέφει για 7η φορά αύριο, Σάββατο, για να επιβεβαιώσει τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα χειμερινά αθλητικά γεγονότα της νότιας Ευρώπης.

Ο αγώνας ορεινού σκι που διοργανώνεται στο εμβληματικό βουνό, τον Ψηλορείτη, κάθε δύο χρόνια, συγκεντρώνει αθλητές απ’ όλο τον κόσμο που εκστασιασμένοι βλέπουν ότι η Κρήτη είναι κι άλλα πολλά εκτός από το στερεοτυπικό «Κρήτη-καλοκαίρι-παραλίες».

Διοργανωτής του αγώνα – από τότε που μια παρέα φίλων συνέβαλε στην ιδέα, έχοντας κατά νου ότι το νησί δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε ούτε από την Ελλάδα ή την υπόλοιπη Ευρώπη – είναι ο Νικηφόρος Στειακάκης, πρόεδρος στην Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Μαύρο Πρόβατο».

Όλοι οι αθλητές, συνοδοί, δημοσιογράφοι που μένουν στην περιοχή, γεύονται προϊόντα και φιλοξενία, που κάνει πολλούς από αυτούς να επιστρέφουν, σημειώνει ο ίδιος μιλώντας στο patris.gr.

Και προσθέτει: «Όποτε έρχονται, ζουν μαγικές στιγμές σ’ ένα παρθένο βουνό, μετά μπαίνουν στο καφενείο και την ταβέρνα και χωρίς να μπορούν να συνεννοηθούν, δέχονται την κρητική φιλοξενία. ‘Κέρασέ τον’, λέει ο άλλος κι αναρωτιούνται γιατί τους κέρασε. Βλέπουν να ετοιμάζεται το αντικριστό και το βράδυ χορεύουμε, τρώμε και πίνουμε, όπως θα φιλοξενούσαμε δικούς μας ανθρώπους. Δεν είναι το τουριστικό φολκλόρ κάποιων ξενοδοχείων. Όλο αυτό τους εντυπωσιάζει, μαζί με την κουλτούρα και το χρώμα που έχουν οι άνθρωποι εκεί στη Ρίζα, στα συγκεκριμένα χωριά, αλλά κι εμείς οι Κρητικοί γενικότερα».

Ερωτηθείς για τους δημοσιογράφους, απαντά: «Είναι ενθουσιασμένοι! Δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να χιονοδρομήσουν σε τέτοια καταπληκτικά βουνά, και την ίδια στιγμή να είναι δίπλα στη θάλασσα! Όσο για το φαγητό και τις γαστρονομικές εμπειρίες που απολαμβάνουν, απλά έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό!».

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Ψηλορείτη, το Pierra Creta προτείνει ημερήσιες αποδράσεις στην ευρύτερη περιοχή της διοργάνωσης, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια γενικότερη άποψη των αξιοθέατων, των οικισμών και της γαστρονομίας του Ψηλορείτη.

Αναφερόμενος ο κ. Στειακάκης στη συμβολή των ανθρώπων της περιοχής, τονίζει: «Χωρίς αυτούς, δεν θα γινόταν. Δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια αυθεντική εμπειρία ορεινής Κρήτης με το χρώμα και τα στοιχεία κουλτούρας που την κάνουν ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είναι απαραίτητη».

Δύο χρόνια από την προηγούμενη διοργάνωση, η φετινή περιλαμβάνει «όπως πάντα, μια διαφορετική εκδοχή της Κρήτης, πολύ κέφι, ενθουσιασμό και χαρά, όπως και πολύ κόπο από τους εθελοντές της διοργάνωσης».

Αλλάζει κάτι φέτος;

Στον πυρήνα, τα πράγματα παραμένουν ίδια ως προς το όραμα, τις επιδιώξεις και το όραμα. Αυτό που αλλάζει κάθε φορά, είναι να βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας και να συνεργαζόμαστε ακόμα πιο στενά και αποδοτικά με όλο το οικοσύστημα που συνεργάζεται, για να γίνει πραγματικότητα ο αγώνας.

Φέτος, προσθέσαμε και ξεχωριστή κατηγορία splitboard, μιας και υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από τον κόσμο της ορειβατικής χιονοσανίδας.

Πόσοι αθλητές από πόσες χώρες συμμετέχουν φέτος;

Περίπου 250 από 15 – ίσως και παραπάνω – χώρες.

Ο Νικηφόρος Στειακάκης

Κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν;

Αρκετοί επιστρέφουν και μάλιστα όχι απλά δεύτερη φορά, και μιλάμε και για ανθρώπους από το εξωτερικό.

Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων του Ψηλορείτη στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Pierra Creta;

«Χωρίς αυτούς, δεν θα γινόταν. Δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια αυθεντική εμπειρία ορεινής Κρήτης, με το χρώμα και τα στοιχεία κουλτούρας που την κάνουν ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών είναι απαραίτητη».

Η Πολιτεία συνδράμει την προσπάθεια;

Ναι, και μάλιστα πολύ. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι συνδιοργανωτής και μοιράζεται μεγάλο διοργανωτικό βάρος οικονομικό, και όχι μόνο. Το ίδιο και ο ΕΟΤ, που στηρίζει έμπρακτα και θέτει υπό την αιγίδα του τη διοργάνωση και που φέτος έχει φροντίσει να μεταβούν δημοσιογράφοι από Ην. Βασίλειο, Αυστρία, ΗΠΑ και Νέα Ζηλανδία.

Χωρίς αυτή την υποστήριξη, δεν θα μπορούσαμε ξεκάθαρα να φέρουμε εις πέρας αυτό που σήμερα είναι το Pierra Creta.

Ο γνωστός Γάλλος αλπινιστής Κριστόφ Μουλέν, που πριν κάποια χρόνια είχε έρθει ως καλεσμένος, προέβλεψε ότι αυτός θα είναι ο αγώνας που θα θέλει να τρέξει όλη η Ευρώπη. Έπεσε μέσα;

Όταν το είπε το 2014, μας τόνωσε το ηθικό. Νιώσαμε ότι άξιζε τον κόπο, αλλά την ίδια στιγμή ότι ήταν υπερβολικός και ότι ήταν μια κουβέντα πάνω στον ενθουσιασμό του. Τελικά είχε δίκιο. Έπεσε μέσα.

Προωθείτε μέσα από τον αγώνα τα προϊόντα του νησιού;

Προσπαθούμε, αλλά εκεί είναι το επόμενο σημείο βελτίωσης. Θα πρέπει να δούμε το Pierra Creta σαν μια έκθεση προϊόντων του εξωτερικού, όπου συμμετέχει η Κρήτη με τα καλύτερά της. Μόνη διαφορά, ότι δεν πάμε έξω.

Έρχεται το έξω εδώ χάρη στον αγώνα και δεν εκθέτουν άλλοι αλλά μόνο η Κρήτη. Σε αυτό, ήδη έχουμε κάνει κάποιες πρώτες κουβέντες με Περιφέρεια και φορείς, όπως ο Σύνδεσμος Οινοποιών Κρήτης για τις επόμενες διοργανώσεις.

Τελικά τι διαφορετικό έχει το Pierra Creta;

Θα σας το πω, όπως το είπε η Αμερικανίδα δημοσιογράφος χθες στα νότια Λευκά Όρη: ‘Κοιτώ με δέος αυτό που γίνεται και αυτό που κάνουμε σήμερα. Και το οποίο δεν έχει να κάνει με το σκι σε ένα τόσο αναπάντεχο και μοναδικό μέρος, έχει να κάνει με την ευκαιρία να συνδεθώ με κάτι που έχει αξία, με ανθρώπους που υπηρετούν ένα όραμα και να ζήσω μια αυθεντική εμπειρία – που παρότι μιλάνε πολλοί για αυθεντικές εμπειρίες σήμερα – λίγοι πραγματικά μπορούν τις προσφέρουν!».

Vita.gr
Δήμητρα Τριανταφύλλου
