Κατερίνη: Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος που κατηγορείται για πλαστά χαρτονομίσματα και τραπεζικές κάρτες «κλώνους»

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κατερίνης, ο 16χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για κατοχή πλαστών χαρτονομισμάτων ονομαστικής αξίας 32.200 και δύο τραπεζικές κάρτες «κλώνους» με τις οποίες φέρεται να έκανε αναλήψεις από ΑΤΜ.

Ο 16χρονος μαθητής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για κακουργηματικές πράξεις που τον βαρύνουν, τις οποίες αρνήθηκε, όπως έγινε γνωστό μέσω του συνηγόρου του.

Τι ισχυρίστηκε ο 16χρονος

Μεταξύ άλλων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα 580 χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ – που κατά τη δικογραφία εντοπίστηκαν σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού και σε παλιό καταψύκτη – ήταν «καταφανώς πλαστά» και τα προμηθεύθηκε διαδικτυακά από ηλεκτρονικό κατάστημα.

Όσον αφορά τις κάρτες, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποδέχθηκε τον όρο «κλώνοι», ούτε πως ήταν αυτές πρόσφορες για αναλήψεις.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο νομικός του παραστάτης, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν στη διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν καταγγελίες που έκαναν λόγο για βίντεο σε λογαριασμό κοινωνικού μέσου δικτύωσης, όπου απεικονίζεται άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ με κάρτα – «κλώνο», ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι διωκτικές Αρχές φαίνεται να κατέληξαν μετά από ψηφιακή έρευνα στα ίχνη του 16χρονου, ταυτοποιώντας τον με βάση προσωπικά αντικείμενα, όπως ρολόγια και τσαντάκια, στα επίμαχα βίντεο.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στην Κατερίνη, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Β. Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντόπισαν και κατάσχεσαν, εκτός από τα πλαστά χαρτονομίσματα, δύο λευκές τραπεζικές κάρτες – «κλώνους» με τσιπ και μαγνητική ταινία, αναγνώστη έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας και αποδεικτικά αποστολής, που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.