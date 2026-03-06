newspaper
Εξηγήσεις για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό δίνουν ΟΣΕ και Hellenic Train
06 Μαρτίου 2026, 11:09

Εξηγήσεις για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό δίνουν ΟΣΕ και Hellenic Train

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) έχει καλέσει τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train στις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εξηγήσεις για την παρ’ ολίγον τραγωδία στον ελληνικό σιδηρόδρομο που έγινε τον Οκτώβριο του 2024, όταν συρμός του Προαστιακού μπήκε στις γραμμές του μετρό, καλούνται να δώσουν ο ΟΣΕ και η Hellenic Train.

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)  έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαρτίου ακρόαση προκειμένου οι αρμόδιοι να εξηγήσουν πώς έγινε ένα τέτοιο λάθος, το οποίο ξύπνησε μνήμες Τεμπών.

Και αυτό γιατί υπήρξε σε αυτό το περιστατικό, απόλυτη ομοιότητα με το σφάλμα των Τεμπών. Ένα ξεχασμένο κλειδί σε διαγώνιο ενώ η σωστή πορεία ήταν ευθεία.

Πώς εισήλθε ο συρμός του Προαστιακού στο Μετρό

Το περιστατικό είχε αναδείξει η «Εφημερίδα των Συντακτών», στις 9 Οκτωβρίου του 2024.

Ένας συρμός του Προαστιακού έλαβε εντολή στη Δουκίσσης Πλακεντίας να μπει σε λάθος γραμμή. Ο μηχανοδηγός αντελήφθη το λάθος και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, αλλά μάταια. Τότε πήρε τη σωτήρια απόφαση – που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό – να ελαττώσει ταχύτητα και να προχωράει αργά ώστε να περάσει από τον πρώτο αισθητήρα και να πιάσει το λάθος η τηλεδιοίκηση.

Όντως αυτό και έγινε και τότε ο οδηγός αναγκάστηκε να κάνει οπισθοπορία για περίπου 300 μέτρα ώστε να βγει από τη σήραγγα, στην οποία αν συνέχιζε για λίγο ακόμα θα σφήνωνε. Κι αυτό γιατί τα τρένα του Προαστιακού έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα («περιτύπωμα»), είναι δηλαδή πιο ψηλά και δεν επιτρέπεται να μπουν στο υπόγειο δίκτυο του Μετρό.

Τι ανέφερε το έγγραφο προς τη ΡΑΣ

Για το συμβάν συντάχθηκε έγγραφο από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) και απευθύνεται στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), στο οποίο περιγράφεται η είσοδος του συρμού του Προαστιακού σε λάθος γραμμή.

Στο έγγραφο εκτός από το συμβάν με τον συρμό στη Δουκίσσης Πλακεντίας καταγγέλλονται και οι σοβαρές καθυστερήσεις των δρομολογίων από τις βραδυπορίες που επιβάλλει ο ΟΣΕ λόγω της κακής κατάστασης του δικτύου.

«Την Τετάρτη 9/10/2024 ο συρμός 4245 αναγκάστηκε σε οπισθοπορία στη γραμμή του Προαστιακού Αθήνας καθώς είχε λάβει εντολή από Σταθμάρχη (Τηλεδιοίκηση Σ.Κ.Α.) για να εισέλθει σε λάθος γραμμή (και συγκεκριμένα σε αυτήν του Μετρό) στην περιοχή της Δουκίσσης Πλακεντίας» αναφέρει συγκεκριμένα η ΠΕΠΕ.

Ο συρμός 4245 είχε ξεκινήσει από την Κάντζα με προορισμό τα Άνω Λιόσια. Στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας τα τρένα του Προαστιακού δεν στρίβουν για να μπουν στο υπόγειο δίκτυο (όπως οι συρμοί του Μετρό), αλλά συνεχίζουν ευθεία ακολουθώντας την πορεία της Αττικής Οδού. Το σημείο όπου αλλάζουν οι πορείες ανάμεσα στα τρένα του Προαστιακού και τους συρμούς του Μετρό είναι γνωστό και όλοι οφείλουν να προσέχουν εκεί μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Ο μηχανοδηγός του τρένου είδε ότι τα κλειδιά ήταν στραμμένα σε λάθος πορεία και τον έστελναν προς το Μετρό και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους ρυθμιστές του ΟΣΕ στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).

Η σωτήρια πρωτοβουλία του μηχανοδηγού

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε δύο και τρεις φορές το ΣΚΑ μέσω ασυρμάτου χωρίς να λάβει απάντηση. Σε εκείνο το σημείο αποφάσισε να κάνει μια κίνηση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Προχώρησε με πολύ αργή ταχύτητα και μπήκε στη λάθος γραμμή.

Μόλις το τρένο πέρασε έναν αισθητήρα, η εσφαλμένη πορεία έγινε αντιληπτή από την τηλεδιοίκηση στο ΣΚΑ και μόνο τότε απάντησε ο ρυθμιστής του ΟΣΕ και του ζήτησε να γυρίσει με την όπισθεν. Ακολούθησαν σκηνές παραλογισμού με τον ρυθμιστή να απολογείται για το λάθος και το τρένο να οπισθοπορεί σε απόσταση 300 μέτρων για να ελευθερωθεί η γραμμή.

Όμως από τον ΟΣΕ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ποινή για τον ρυθμιστή που δεν είχε διευθετήσει ορθά τα κλειδιά και δεν απαντούσε και στις κλήσεις του μηχανοδηγού. Στο έγγραφο προς τη ΡΑΣ και τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η ΠΕΠΕ ζητά την άμεση διερεύνηση του συμβάντος και παρακαλεί όπως αποσταλεί το πόρισμα, καταγγέλλοντας τη διοίκηση της Hellenic Train n οποία «συστηματικά αρνείται να κοινοποιεί τα εσωτερικά της πορίσματα στο Σωματείο μας».

Θυμίζει επίσης και ένα άλλο περιστατικό που είχε συμβεί τον προηγούμενο μήνα στη Λιβαδειά με συρμό που ξεκίνησε, ενώ μια επιβάτιδα κρεμόταν από την πόρτα και κινδύνευσε να τραυματιστεί σοβαρά.

Για το περιστατικό της Λιβαδειάς η ΠΕΠΕ υποστηρίζει ότι οι μηχανοδηγοί είχαν τηρήσει στο ακέραιο τις διαδικασίες, αλλά n Hellenic Train προσπάθησε να μοιράσει τις ευθύνες γράφοντας σε δημόσια ανακοίνωσή της ότι «τόσο οι μηχανοδηγοί όσο και οι συνοδοί καμπίνας δεν συμμορφώθηκαν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή. Για το θέμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Νοσηλεύεται φρουρούμενος 06.03.26

Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύνταξη
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό
Στα Χανιά 06.03.26

Συνελήφθη 37χρονος που έφερνε στην Κρήτη μεγάλες ποσότητες βεγγαλικών από το εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν ειδοποιηθεί για την παράνομη δράση του και γνώριζαν ότι το πρωί της Πέμπτης θα έφτανε στην Κρήτη, με πλοίο της γραμμής, μεταφέροντας ένα ακόμα μεγάλο φορτίο

Σύνταξη
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

