Εξηγήσεις για την παρ’ ολίγον τραγωδία στον ελληνικό σιδηρόδρομο που έγινε τον Οκτώβριο του 2024, όταν συρμός του Προαστιακού μπήκε στις γραμμές του μετρό, καλούνται να δώσουν ο ΟΣΕ και η Hellenic Train.

Ειδικότερα η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαρτίου ακρόαση προκειμένου οι αρμόδιοι να εξηγήσουν πώς έγινε ένα τέτοιο λάθος, το οποίο ξύπνησε μνήμες Τεμπών.

Και αυτό γιατί υπήρξε σε αυτό το περιστατικό, απόλυτη ομοιότητα με το σφάλμα των Τεμπών. Ένα ξεχασμένο κλειδί σε διαγώνιο ενώ η σωστή πορεία ήταν ευθεία.

Πώς εισήλθε ο συρμός του Προαστιακού στο Μετρό

Το περιστατικό είχε αναδείξει η «Εφημερίδα των Συντακτών», στις 9 Οκτωβρίου του 2024.

Ένας συρμός του Προαστιακού έλαβε εντολή στη Δουκίσσης Πλακεντίας να μπει σε λάθος γραμμή. Ο μηχανοδηγός αντελήφθη το λάθος και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, αλλά μάταια. Τότε πήρε τη σωτήρια απόφαση – που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό – να ελαττώσει ταχύτητα και να προχωράει αργά ώστε να περάσει από τον πρώτο αισθητήρα και να πιάσει το λάθος η τηλεδιοίκηση.

Όντως αυτό και έγινε και τότε ο οδηγός αναγκάστηκε να κάνει οπισθοπορία για περίπου 300 μέτρα ώστε να βγει από τη σήραγγα, στην οποία αν συνέχιζε για λίγο ακόμα θα σφήνωνε. Κι αυτό γιατί τα τρένα του Προαστιακού έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα («περιτύπωμα»), είναι δηλαδή πιο ψηλά και δεν επιτρέπεται να μπουν στο υπόγειο δίκτυο του Μετρό.

Τι ανέφερε το έγγραφο προς τη ΡΑΣ

Για το συμβάν συντάχθηκε έγγραφο από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) και απευθύνεται στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), στο οποίο περιγράφεται η είσοδος του συρμού του Προαστιακού σε λάθος γραμμή.

Στο έγγραφο εκτός από το συμβάν με τον συρμό στη Δουκίσσης Πλακεντίας καταγγέλλονται και οι σοβαρές καθυστερήσεις των δρομολογίων από τις βραδυπορίες που επιβάλλει ο ΟΣΕ λόγω της κακής κατάστασης του δικτύου.

«Την Τετάρτη 9/10/2024 ο συρμός 4245 αναγκάστηκε σε οπισθοπορία στη γραμμή του Προαστιακού Αθήνας καθώς είχε λάβει εντολή από Σταθμάρχη (Τηλεδιοίκηση Σ.Κ.Α.) για να εισέλθει σε λάθος γραμμή (και συγκεκριμένα σε αυτήν του Μετρό) στην περιοχή της Δουκίσσης Πλακεντίας» αναφέρει συγκεκριμένα η ΠΕΠΕ.

Ο συρμός 4245 είχε ξεκινήσει από την Κάντζα με προορισμό τα Άνω Λιόσια. Στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας τα τρένα του Προαστιακού δεν στρίβουν για να μπουν στο υπόγειο δίκτυο (όπως οι συρμοί του Μετρό), αλλά συνεχίζουν ευθεία ακολουθώντας την πορεία της Αττικής Οδού. Το σημείο όπου αλλάζουν οι πορείες ανάμεσα στα τρένα του Προαστιακού και τους συρμούς του Μετρό είναι γνωστό και όλοι οφείλουν να προσέχουν εκεί μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Ο μηχανοδηγός του τρένου είδε ότι τα κλειδιά ήταν στραμμένα σε λάθος πορεία και τον έστελναν προς το Μετρό και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους ρυθμιστές του ΟΣΕ στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).

Η σωτήρια πρωτοβουλία του μηχανοδηγού

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε δύο και τρεις φορές το ΣΚΑ μέσω ασυρμάτου χωρίς να λάβει απάντηση. Σε εκείνο το σημείο αποφάσισε να κάνει μια κίνηση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Προχώρησε με πολύ αργή ταχύτητα και μπήκε στη λάθος γραμμή.

Μόλις το τρένο πέρασε έναν αισθητήρα, η εσφαλμένη πορεία έγινε αντιληπτή από την τηλεδιοίκηση στο ΣΚΑ και μόνο τότε απάντησε ο ρυθμιστής του ΟΣΕ και του ζήτησε να γυρίσει με την όπισθεν. Ακολούθησαν σκηνές παραλογισμού με τον ρυθμιστή να απολογείται για το λάθος και το τρένο να οπισθοπορεί σε απόσταση 300 μέτρων για να ελευθερωθεί η γραμμή.

Όμως από τον ΟΣΕ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ποινή για τον ρυθμιστή που δεν είχε διευθετήσει ορθά τα κλειδιά και δεν απαντούσε και στις κλήσεις του μηχανοδηγού. Στο έγγραφο προς τη ΡΑΣ και τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η ΠΕΠΕ ζητά την άμεση διερεύνηση του συμβάντος και παρακαλεί όπως αποσταλεί το πόρισμα, καταγγέλλοντας τη διοίκηση της Hellenic Train n οποία «συστηματικά αρνείται να κοινοποιεί τα εσωτερικά της πορίσματα στο Σωματείο μας».

Θυμίζει επίσης και ένα άλλο περιστατικό που είχε συμβεί τον προηγούμενο μήνα στη Λιβαδειά με συρμό που ξεκίνησε, ενώ μια επιβάτιδα κρεμόταν από την πόρτα και κινδύνευσε να τραυματιστεί σοβαρά.

Για το περιστατικό της Λιβαδειάς η ΠΕΠΕ υποστηρίζει ότι οι μηχανοδηγοί είχαν τηρήσει στο ακέραιο τις διαδικασίες, αλλά n Hellenic Train προσπάθησε να μοιράσει τις ευθύνες γράφοντας σε δημόσια ανακοίνωσή της ότι «τόσο οι μηχανοδηγοί όσο και οι συνοδοί καμπίνας δεν συμμορφώθηκαν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».