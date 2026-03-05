Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Κιρ Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει επαρκώς τις αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ειρωνικά για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας πως «δεν είναι και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Το υπονοούμενο ήταν σαφές: ο Τσόρτσιλ θα είχε σταθεί πλάι-πλάι με την Ουάσινγκτον σε μια αντιπαράθεση με την Τεχεράνη. Η παρατήρηση αυτή προκαλεί ένα προφανές ερώτημα: τι θα έκανε ο Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Η απάντηση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο υποδηλώνει η σύγκριση του Τραμπ. Το αρχείο του Τσόρτσιλ δείχνει ένα μείγμα γερακίσιας ρητορικής, στρατηγικής προσοχής και συνεχούς ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της αγγλοαμερικανικής ενότητας. Ο Βρετανός ηγέτης έτεινε να βλέπει τον πόλεμο και τη διπλωματία ως άρρηκτα συνδεδεμένα.

Η περίφημη ομιλία του Τσόρτσιλ το 1946 στο Φούλτον του Μιζούρι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, προειδοποίησε ότι ένα «σιδερένιο παραπέτασμα» είχε πέσει σε όλη την Ευρώπη. Αλλά η ομιλία – με επίσημο τίτλο «The Sinews of Peace» – δεν ήταν απλώς ένα κάλεσμα στα όπλα ενάντια στη σοβιετική επέκταση. Ο Τσόρτσιλ τόνισε ταυτόχρονα την ανάγκη για κατανόηση μεταξύ των αντιπάλων και τη σημασία της ενίσχυσης των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό μήνυμά του ήταν ότι η ειρήνη θα μπορούσε να διατηρηθεί καλύτερα εάν οι δυτικές δυνάμεις επιδείξουν επαρκή ενότητα και δύναμη για να αποτρέψουν την επιθετικότητα.

Το Ιράν εμφανίστηκε ήδη στη γεωπολιτική κρίση γύρω από αυτή την ομιλία. Εκείνη την εποχή, τα σοβιετικά στρατεύματα δεν είχαν αποχωρήσει από το βόρειο Ιράν, παρά τις συμφωνίες εν καιρώ πολέμου. Το επεισόδιο αποτέλεσε μέρος των πρώιμων εντάσεων που θα σκληρύνουν στον Ψυχρό Πόλεμο. Επομένως, ο Τσόρτσιλ έβλεπε ήδη το Ιράν μέσα από το πρίσμα του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων.

Αυτή η προοπτική είχε βαθιές ρίζες. Κατά τη διάρκεια του δεύτερουΒ’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσόρτσιλ είχε ταξιδέψει στην Τεχεράνη το 1943 για να συναντήσει τον Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ και τον Ιωσήφ Στάλιν στο πρώτο συνέδριο των συμμαχικών «μεγάλων τριών». Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν, επειδή η χώρα είχε γίνει ένας κρίσιμος υλικοτεχνικός διάδρομος μέσω του οποίου έρεαν οι συμμαχικές προμήθειες προς την Σοβιετική Ένωση.

Για τον Τσόρτσιλ, το συνέδριο ήταν μια απογοητευτική εμπειρία. Ο Ρούσβελτ καλλιεργούσε όλο και περισσότερο την καλή θέληση του Στάλιν, μερικές φορές εις βάρος της Βρετανίας. Στη συνέχεια, ο Τσόρτσιλ σκέφτηκε με θλίψη ότι είχε καθίσει «ανάμεσα στη μεγάλη ρωσική αρκούδα… και το μεγάλο αμερικανικό βουβάλι», ενώ η Βρετανία έμοιαζε με «το φτωχό μικρό βρετανικό γάιδαρο». Η παρατήρηση αφορούσε στην αυξανόμενη επίγνωσή του ότι η Βρετανία δεν ήταν πλέον μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του κόσμου.

Αυτή η συνειδητοποίηση ενίσχυσε ένα κεντρικό στοιχείο της μεταπολεμικής στρατηγικής του Τσόρτσιλ: την καλλιέργεια μιας διαρκούς αγγλοαμερικανικής εταιρικής σχέσης. Η έκκλησή του στο Φούλτον για μια «ειδική σχέση» μεταξύ της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν μια απλή ρητορική χειρονομία. Ήταν μια προσπάθεια να εδραιωθεί η μελλοντική ασφάλεια της Βρετανίας μέσα στην αναδυόμενη τάξη πραγμάτων, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η ειρωνεία μιας αναφοράς στον Τσόρτσιλ

Αλλά η σκέψη του Τσόρτσιλ για το Ιράν δεν σταμάτησε με τη διπλωματία του Ψυχρού Πολέμου. Το 1953, κατά τη διάρκεια της δεύτερης πρωθυπουργίας του, η Βρετανία και οι ΗΠΑ υποστήριξαν μια μυστική επιχείρηση που ανέτρεψε τον Ιρανό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μοσαντέκ και αποκατέστησε την εξουσία του Σάχη Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί.

Το πραξικόπημα οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη CIA, υπό τη διεύθυνση του Κέρμιτ Ρούσβελτ Τζούνιορ, αλλά ο Τσόρτσιλ υποστήριξε με ενθουσιασμό το σχέδιο. Όταν αργότερα ο Ρούσβελτ τού περιέγραψε την επιχείρηση στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο ηλικιωμένος πρωθυπουργός φέρεται να δήλωσε ότι ευχαρίστως θα είχε υπηρετήσει υπό τις διαταγές του σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Αυτό το επεισόδιο υποδηλώνει ότι ο Τσόρτσιλ θα μπορούσε σίγουρα να ευνοήσει τη βίαιη δράση όταν πίστευε ότι απειλούνταν τα δυτικά συμφέροντα. Ωστόσο, υπογραμμίζει επίσης μια ιστορική ειρωνεία. Η ανατροπή του Μοσαντέκ έγινε ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα που επικαλέστηκαν οι επαναστάτες ηγέτες του Ιράν μετά την ιρανική επανάσταση. Από το 1979, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει επανειλημμένα επικαλεστεί την ξένη επέμβαση – ιδιαίτερα το αγγλοαμερικανικό πραξικόπημα – για να νομιμοποιήσει την κυριαρχία της και να εμφανιστεί ως ο υπερασπιστής της ιρανικής κυριαρχίας ενάντια στην εξωτερική απειλή.

Με άλλα λόγια, η κληρονομιά της δυτικής παρέμβασης στο Ιράν έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά όπλα του καθεστώτος.

Ο Τσόρτσιλ γνώριζε καλά ότι οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις θα μπορούσαν να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες. Αναλογιζόμενος τις εμπειρίες του ως νεαρός αξιωματικός κατά τη διάρκεια του πολέμου των Μπόερ, έγραψε αργότερα ότι, μόλις δόθηκε το σύνθημα για σύγκρουση, οι πολιτικοί έχασαν τον έλεγχο των γεγονότων. Ο πόλεμος έγινε αντικείμενο «κακοήθους τύχης, άσχημων εκπλήξεων, απαίσιων και λανθασμένων υπολογισμών». Αυτό δεν ήταν το συναίσθημα ενός ειρηνιστή, αλλά η παρατήρηση κάποιου που είχε δει πόσο γρήγορα οι πολιτικές αποφάσεις μπορούσαν να απελευθερώσουν δυνάμεις που καμία κυβέρνηση δεν μπορούσε να ελέγξει πλήρως.

Τι θα έκανε σήμερα ο Ουίνστον;

Πώς μπορεί να μεταφραστούν αυτά τα ένστικτα στην παρούσα κρίση; Ο Τσόρτσιλ σχεδόν σίγουρα θα αντιμετώπιζε το καθεστώς του Ιράν με βαθιά καχυποψία. Η ψυχροπολεμική του νοοτροπία τον ώθησε να δει τη διεθνή πολιτική με όρους ιδεολογικής αντιπαράθεσης και στρατηγικής ισορροπίας. Θα μπορούσε κάλλιστα να υποστήριζε ότι η αδυναμία απέναντι σε επιθετικά καθεστώτα προκαλούσε περαιτέρω προκλήσεις.

Την ίδια στιγμή, σπάνια πίστευε ότι η στρατιωτική δράση από μόνη της θα μπορούσε να επιλύσει γεωπολιτικές διαφορές. Η προσέγγιση που προτιμούσε ήταν να συνδυάσει τη σταθερότητα με τη διπλωματία – να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος, διατηρώντας παράλληλα κανάλια επικοινωνίας με τους αντιπάλους. Ακόμη και στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου ήλπιζε ότι μια θέση ισχύος θα μπορούσε τελικά να πείσει την σοβιετική ηγεσία να κάνει μια συμφωνία.

Συνεργασία με τις ΗΠΑ, όχι λευκή επιταγή

Πάνω από όλα, ο Τσόρτσιλ πίστευε ότι η επιρροή της Βρετανίας εξαρτιόταν από τη διατήρηση στενής ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ. Αλλά αυτή η ευθυγράμμιση, στο μυαλό του, είχε σκοπό να διαμορφώσει την αμερικανική ισχύ και όχι απλώς να την επαναλάβει. Η «ειδική σχέση» υποτίθεται ότι ήταν μια συνεργασία, όχι μια λευκή επιταγή.

Επομένως, η επίκληση του Τραμπ στον Τσόρτσιλ βασίζεται σε μια απλοποιημένη εικόνα του ηγέτη εν καιρώ πολέμου, ως έναν ενστικτωδώς υπέρμαχο της στρατιωτικής δράσης. Το ιστορικό αρχείο αποκαλύπτει μια πιο περίπλοκη φιγούρα: έναν στρατηγό που πίστευε στη δύναμη, σίγουρα, αλλά και στη διπλωματία, τις συμμαχίες και την προσεκτική διαχείριση των αντιπαλοτήτων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Αν ο Τσόρτσιλ ζούσε σήμερα, θα μπορούσε πράγματι να παροτρύνει τις δυτικές κυβερνήσεις να επιδείξουν αποφασιστικότητα. Αλλά πιθανότατα θα αναγνώριζε επίσης ότι το πολιτικό σύστημα του Ιράν έχει σφυρηλατηθεί στη μνήμη προηγούμενων ξένων επεμβάσεων – και άρα, οποιαδήποτε νέα σύγκρουση θα κινδύνευε να ενισχύσει τις ίδιες τις δυνάμεις που επιδιώκει να αποδυναμώσει, επισημαίνει το Conversation.

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ παρατήρησε κάποτε ότι ο πόλεμος σπάνια ακολουθεί τα «τακτοποιημένα» μονοπάτια που φαντάζονται αυτοί που τον ξεκινούν. Αυτή η προειδοποίηση μπορεί να είναι τόσο σχετική όσο οποιαδήποτε από τις πιο διάσημες ατάκες του.