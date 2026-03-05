Οι ετήσιες συναντήσεις των Δύο Συνόδων στην Κίνα ξεκινούν αυτή την εβδομάδα, με χιλιάδες πολιτικούς και κοινοτικούς εκπροσώπους να καταφθάνουν στο Πεκίνο από όλη την ηπειρωτική χώρα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο για να επικυρώσουν τη νομοθεσία, τις αλλαγές στο προσωπικό και τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια περίπου δύο εβδομάδων συντονισμένων συναντήσεων.

Τι είναι οι «Δύο Σύνοδοι»;

Η εκδήλωση ονομάζεται «Δύο Σύνοδοι» επειδή τόσο το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (NPC) όσο και η Κινεζική Λαϊκή Πολιτική Συμβουλευτική Διάσκεψη (CPPCC) πραγματοποιούν τις ετήσιες συνεδριάσεις τους ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα.

Η CPPCC είναι ένα συμβουλευτικό όργανο, με μικρή πραγματική πολιτική επιρροή, αλλά συχνά εξετάζει ορισμένες πρωτοποριακές προτάσεις για θέματα όπως η δημογραφική κρίση της Κίνας.

Στα μέλη της περιλαμβάνονται στελέχη επιχειρήσεων, διασημότητες και γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στο παρελθόν ήταν ο ηθοποιός Τζάκι Τσαν και ο μπασκετμπολίστας Γιάο Μινγκ.

Το NPC, με 3.000 μέλη, είναι το νομοθετικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό ένα κοινοβούλιο «σφραγίδα», καθώς δεν έχει απορρίψει ποτέ νομοσχέδιο που του έχει υποβληθεί.

Τι συμβαίνει στις συνεδριάσεις;

Οι συνεδριάσεις περιλαμβάνουν ομιλίες «έκθεσης εργασίας» από τον πρωθυπουργό και, μερικές φορές – αλλά όχι πάντα – ομιλίες από τον πρόεδρο του Κομμουνιστικού Κόμματος, Σι Τζινπίνγκ.

Καθορίζονται επίσημοι οικονομικοί στόχοι, ανακοινώνονται οι στρατιωτικοί προϋπολογισμοί και επιβεβαιώνονται οι αλλαγές στις τάξεις των ηγετικών οργάνων του κόμματος.

Η συνάντηση των Δύο Συνόδων έχει φιλοξενήσει εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές πολιτικής στο παρελθόν.

Το 2023, είδε την επισημοποίηση της πρωτοφανούς τρίτης θητείας του Σι ως ηγέτη.

Το 2020, η αποκάλυψε τα σχέδια για τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας που ισχύει τώρα στο Χονγκ Κονγκ.

Τι διαφέρει στις Δύο Συνόδους φέτος;

Φέτος, η προσοχή θα επικεντρωθεί στο 15ο πενταετές σχέδιο, το έγγραφο οικονομικού σχεδιασμού του Πεκίνου για την περίοδο 2026-2030.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου ανακοινώθηκαν πέρυσι, όταν εξετάστηκε σε μορφή προσχεδίου από ανώτερους αξιωματούχους του ΚΚΚ.

Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και την ενίσχυση της ικανότητας της Κίνας σε τεχνολογίες αιχμής, ιδίως στην πυρηνική σύντηξη, την κβαντική τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αν και η Κίνα έχει καταλήξει σε μια ασταθή εκεχειρία με τις ΗΠΑ σε έναν εμπορικό πόλεμο που απειλούσε να ανατρέψει την παγκόσμια οικονομία, το Πεκίνο επικεντρώνεται στη μείωση της οικονομικής εξάρτησης της Κίνας από τις ΗΠΑ στο μέλλον.

Οι φετινές Δύο Σύνοδοι πραγματοποιούνται επίσης υπό τη σκιά μιας σημαντικής αναταραχής στο κυβερνών σώμα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA).

Τον Ιανουάριο, ο Σι έθεσε τον ανώτατο στρατηγό του υπό έρευνα για υποψίες διαφθοράς και απιστίας, μια εκκαθάριση που ακολούθησε την απομάκρυνση αρκετών άλλων στρατιωτικών και αμυντικών προσωπικοτήτων τους τελευταίους μήνες.

Στις Συνόδους παρευρίσκεται ένα τεράστιο πλήθος ξένων μέσων ενημέρωσης, πολλά από τα οποία έφτασαν αεροπορικώς για τη συνάντηση και τη σπάνια ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν προσωπικά με αξιωματούχους του ΚΚΚ.

Το 2024, η ετήσια συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού ακυρώθηκε ξαφνικά χωρίς εξήγηση, κλείνοντας ένα από τα ήδη περιορισμένα φόρουμ διαφάνειας.

Η Κίνα παρουσιάζεται ατάραχη

Η Κίνα πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια ενισχύοντας την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στο εσωτερικό της. Η επόμενη πενταετία θα αφιερωθεί στην αξιοποίηση αυτών των επιτευγμάτων για να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία της χώρας.

Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα καθώς χιλιάδες εκπρόσωποι από όλη την Κίνα συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα για τις «Δύο Συνόδους» — την ετήσια συνάντηση όπου η ηγεσία της χώρας παρουσιάζει τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος και το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο εγκρίνει επίσημα τις αποφάσεις.

Η εκδήλωση παραμένει ένα σημαντικό φόρουμ για την ανακοίνωση των στρατηγικών στόχων, της τεχνολογικής καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, καθώς η χώρα συνεχίζει να εστιάζει σε βασικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανική τεχνολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Καθώς οι Δύο Συνόδοι ολοκληρώνονται, η Κίνα στέλνει το μήνυμα ότι προχωρά με σταθερό σχέδιο για την οικονομία και την τεχνολογική της ανάπτυξη, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που παραμένουν διχασμένες από κομματικές διαμάχες και εμπλέκονται σε μια νέα σπειροειδή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.