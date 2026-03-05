Κλείνει η Ιταλική Πρεσβεία στην Τεχεράνη

Την αναστολή λειτουργίας της Ιταλικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλο το διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό της πρεσβείας θα μεταφερθεί προσωρινά στο Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων ασφαλείας, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της πρεσβείας στην ιρανική πρωτεύουσα.