Κλείνει η Ιταλική Πρεσβεία στην Τεχεράνη
Όλο το διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό της πρεσβείας θα μεταφερθεί προσωρινά στο Μπακού
Την αναστολή λειτουργίας της Ιταλικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλο το διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό της πρεσβείας θα μεταφερθεί προσωρινά στο Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων ασφαλείας, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της πρεσβείας στην ιρανική πρωτεύουσα.
