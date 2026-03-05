Το στάδιο Αζάντι στην Τεχεράνη έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς
Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, το στάδιο Αζάντι της Τεχεράνης έχει καταστραφεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται, με τους βομβαρδισμούς να είναι συχνοί ειδικά στο Ιράν και στην Τεχεράνη, με το Ισραήλ να επιτίθεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ εδώ και 6 μέρες.
Σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, οι βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέστρεψαν το στάδιο Αζάντι της Τεχεράνης, το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, που πλέον φέρεται να έχει ουσιαστικά γκρεμιστεί από τους βομβαρδισμούς.
Το στάδιο Αζάντι η έδρα της εθνικής και δύο ομάδων της χώρας
Πρόκειται για την έδρα της εθνικής ομάδας του Ιράν, το οποίο έχει χωρητικότητα 78.116 θεατών, ενώ είναι και η έδρα της Εστέγκλαλ και της Περσέπολις.
Αξίζει να σημειωθεί πως το στάδιο έκανε εγκαίνια το 1971, ενώ έχει φιλοξενήσει μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού και εδώ και πάρα πολλά χρόνια φιλοξενεί την εθνική ομάδα του Ιράν. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Τεχεράνη το ιστορικό γήπεδο της χώρας έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ κι άλλα στάδια της χώρας έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημίες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
