Η FIFA απορρίπτει την αύξηση των αποστολών για το Μουντιάλ 2026

Η FIFA φαίνεται να κλείνει οριστικά τη συζήτηση για την αύξηση του αριθμού των ποδοσφαιριστών που θα μπορούν να δηλώσουν οι εθνικές ομάδες στο επόμενο FIFA World Cup 2026. Παρά τις αρχικές σκέψεις και τις πιέσεις που υπήρξαν τους προηγούμενους μήνες, η διεθνής ομοσπονδία δεν σκοπεύει τελικά να επεκτείνει τις αποστολές από 26 σε 30 παίκτες.

Η ιδέα για μεγαλύτερες αποστολές είχε προκύψει κυρίως λόγω της ριζικής αλλαγής στο format του Μουντιάλ του 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αγώνων αλλά και τη συνολική διάρκεια του τουρνουά.

Ταυτόχρονα, η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες – τις HΠΑ, Μεξικό και Καναδά, κάτι που σημαίνει ότι οι μετακινήσεις των ομάδων θα είναι συχνές και σε μεγάλες αποστάσεις. Το γεωγραφικό εύρος της διοργάνωσης είχε ενισχύσει τα επιχειρήματα όσων υποστήριζαν ότι οι εθνικές ομάδες θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερα ρόστερ ώστε να διαχειριστούν καλύτερα την κόπωση των παικτών.

Η πιθανότητα αύξησης των αποστολών είχε ενισχυθεί και από τις πρόσφατες αποφάσεις της UEFA. Στο UEFA Euro 2024 οι εθνικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν 26 ποδοσφαιριστές αντί για 23, ένα μέτρο που αρχικά είχε εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας αλλά τελικά διατηρήθηκε ως μόνιμη επιλογή για μεγαλύτερη ευελιξία στις αποστολές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από κύκλους της διεθνούς ομοσπονδίας, η FIFA δεν θεωρεί απαραίτητη μια περαιτέρω διεύρυνση. Έτσι, το όριο των 26 ποδοσφαιριστών ανά εθνική ομάδα αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το Μουντιάλ του 2026.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι ομοσπονδιακοί προπονητές θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερα προσεκτικές επιλογές στις τελικές λίστες τους. Σε μια διοργάνωση με περισσότερους αγώνες και μεγαλύτερη διάρκεια, κάθε θέση στο ρόστερ θα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, τόσο για τη διαχείριση τραυματισμών όσο και για τη διατήρηση της αγωνιστικής φρεσκάδας των ποδοσφαιριστών.

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου, με δεκάδες πόλεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική να φιλοξενούν αγώνες.

Παρά τη σημαντική επέκταση της διοργάνωσης, η FIFA δείχνει να προτιμά τη διατήρηση μιας ισορροπίας στις αποστολές των ομάδων, αποφεύγοντας τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλων ρόστερ που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγωνιστική δυναμική των εθνικών ομάδων. Έτσι, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι μεγαλύτερο σε κλίμακα, αλλά όχι απαραίτητα και σε αριθμό ποδοσφαιριστών ανά αποστολή.