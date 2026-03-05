sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Η FIFA απορρίπτει την αύξηση των αποστολών για το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05 Μαρτίου 2026, 18:43

Η FIFA απορρίπτει την αύξηση των αποστολών για το Μουντιάλ 2026

Παρά τη διεύρυνση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες και τη διεξαγωγή της σε τρεις χώρες, οι εθνικές ομάδες θα παραμείνουν με αποστολές 26 ποδοσφαιριστών.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η FIFA φαίνεται να κλείνει οριστικά τη συζήτηση για την αύξηση του αριθμού των ποδοσφαιριστών που θα μπορούν να δηλώσουν οι εθνικές ομάδες στο επόμενο FIFA World Cup 2026. Παρά τις αρχικές σκέψεις και τις πιέσεις που υπήρξαν τους προηγούμενους μήνες, η διεθνής ομοσπονδία δεν σκοπεύει τελικά να επεκτείνει τις αποστολές από 26 σε 30 παίκτες.

Η ιδέα για μεγαλύτερες αποστολές είχε προκύψει κυρίως λόγω της ριζικής αλλαγής στο format του Μουντιάλ του 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αγώνων αλλά και τη συνολική διάρκεια του τουρνουά.

Ταυτόχρονα, η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες – τις HΠΑ, Μεξικό και Καναδά, κάτι που σημαίνει ότι οι μετακινήσεις των ομάδων θα είναι συχνές και σε μεγάλες αποστάσεις. Το γεωγραφικό εύρος της διοργάνωσης είχε ενισχύσει τα επιχειρήματα όσων υποστήριζαν ότι οι εθνικές ομάδες θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερα ρόστερ ώστε να διαχειριστούν καλύτερα την κόπωση των παικτών.

Η πιθανότητα αύξησης των αποστολών είχε ενισχυθεί και από τις πρόσφατες αποφάσεις της UEFA. Στο UEFA Euro 2024 οι εθνικές ομάδες είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν 26 ποδοσφαιριστές αντί για 23, ένα μέτρο που αρχικά είχε εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας αλλά τελικά διατηρήθηκε ως μόνιμη επιλογή για μεγαλύτερη ευελιξία στις αποστολές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από κύκλους της διεθνούς ομοσπονδίας, η FIFA δεν θεωρεί απαραίτητη μια περαιτέρω διεύρυνση. Έτσι, το όριο των 26 ποδοσφαιριστών ανά εθνική ομάδα αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το Μουντιάλ του 2026.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι ομοσπονδιακοί προπονητές θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερα προσεκτικές επιλογές στις τελικές λίστες τους. Σε μια διοργάνωση με περισσότερους αγώνες και μεγαλύτερη διάρκεια, κάθε θέση στο ρόστερ θα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, τόσο για τη διαχείριση τραυματισμών όσο και για τη διατήρηση της αγωνιστικής φρεσκάδας των ποδοσφαιριστών.

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου, με δεκάδες πόλεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική να φιλοξενούν αγώνες.

Παρά τη σημαντική επέκταση της διοργάνωσης, η FIFA δείχνει να προτιμά τη διατήρηση μιας ισορροπίας στις αποστολές των ομάδων, αποφεύγοντας τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλων ρόστερ που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγωνιστική δυναμική των εθνικών ομάδων. Έτσι, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι μεγαλύτερο σε κλίμακα, αλλά όχι απαραίτητα και σε αριθμό ποδοσφαιριστών ανά αποστολή.

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Κόσμος
Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Αθλητική Ροή
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!

Με το «παράθυρο» ότι τα αντικείμενα που έριξαν οι οπαδοί της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματική βλάβη η ΔΕΑΒ απάλλαξε την ΑΕΚ. Το ίδιο… βιολί και με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ!

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Ημιτελικός Κυπέλλου 05.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ
On Field 05.03.26

Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος άσος της αγγλικής ομάδας χαρακτήρισε τον χαφ της Νιούκαστλ καλύτερο από τον Ντέκλαν Ράις και τόνισε πως είναι ο ιδανικός «διάδοχος» του Κασεμίρο στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
