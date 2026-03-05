Μια κόλαση βίωνε στα χέρια του πατέρα του ο 18χρονος πατροκτόνος στη Λέρο, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην απολογία του στον ανακριτή. Ο νεαρός φέρεται να έδειξε στον δικαστικό λειτουργό τις ουλές που έχει στο σώμα του από τη χρόνια κακοποίηση που έχει υποστεί. Μετά την κατάθεσή του, αφέθηκε ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο.

Τα χτυπήματα και οι εξευτελισμοί είχαν ξεκινήσει, όπως κατέθεσε, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο πατέρας του του πετούσε πράγματα, τον πρόσβαλε συνέχεια. Ένας εφιάλτης που συνεχίστηκε και αφού ο ίδιος ζήτησε ψυχιατρική βοήθεια για να αντέξει όσα βίωνε.

Οι περιγραφές του είναι συνταρακτικές. Όπως υποστήριξε, ο πατέρας του του έχει τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι που πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη, τον χτυπούσε με χοντρό λάστιχο και τον αποκαλούσε «μπάσταρδε», «κοπρίτη», «τελειωμένο» και επειδή έπαιρνε τη φαρμακευτική αγωγή που του είχε συστήσει ο γιατρός, τον φώναζε «πρεζάκι» και «άρρωστο».

Ένας τέτοιος καυγάς ήταν και ο μοιραίος. Όπως κατέθεσε, το βαρύ μεταλλικό εξάρτημα με το οποίο χτύπησε τον πατέρα του στο συνεργείο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα του το είχε πετάξει πρώτα εκείνος και τον είχε βρει στην κοιλιά. Δυστυχώς, ο 18χρονος του το επέστρεψε χωρίς να κοιτάξει, καταφέροντάς του το καίριο χτύπημα που του στοίχισε τη ζωή.

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, δεν ήθελα να του κάνω κακό…» είπε με δάκρυα στα μάτια, ενώ υποστήριξε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον 50χρονο πατέρα του όταν είδε τι είχε συμβεί, μέχρι να έρθει ασθενοφόρο.

Ολόκληρη η απολογία του 18χρονου

ΕΡ. Αποδέχεστε τη σε βάρος σας αποδιδόμενη κατηγορία;

ΑΠ. Δεν την αποδέχομαι και αναφέρομαι στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα, στα συνημμένα αυτού έγγραφα και στο συνημμένο USB, το περιεχόμενο των οποίων και επιβεβαιώνω.

ΕΡ. Ποια ήταν η σχέση σας με τον πατέρα σας; Ήταν κακοποιητικός σε βάρος σας;

ΑΠ. Πάντα. Έχω ουλές να σας δείξω που μου έχει δημιουργήσει. Εγώ δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ακόμα και όταν μου τρύπησε το πόδι μου και τον πήγε η μητέρα μου στην Αστυνομία, εγώ τον δικαιολόγησα. Ήμουν δεμένος μαζί του.

ΕΡ. Ασκούσε και σωματική βία ή μόνο λεκτική;

ΑΠ. Με κτυπούσε πολύ. Με έβριζε συνέχεια «μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη, τελειωμένο», επειδή μου είχαν γράψει μια φαρμακευτική αγωγή και είχε δει τη μητέρα μου να μου δίνει τα χάπια με φώναζε «πρεζάκια», «άρρωστο». Μου έχει πετάξει κατσαβίδι στην πλάτη και έχω ουλή, σας την επιδεικνύω. Μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι και βγήκε από την άλλη πλευρά, σας επιδεικνύω την ουλή. Επίσης μου πέταξε κατσαβίδι στο κεφάλι και έχω ουλή, την οποία επίσης σας επιδεικνύω.

ΕΡ. Ποια ήταν η συμπεριφορά του πατέρα σας απέναντι στα άλλα μέλη της οικογένειάς σας;

ΑΠ. Πιο πολύ ήταν μαζί μου κακοποιητικός επειδή ήμουν μαζί του στο μαγαζί. Η μητέρα μου του την έλεγε άσχημα, επειδή με κτυπούσε και με έβριζε. Μετά που η μητέρα μου πήγε στην Αστυνομία έκανε την Παναγία στο σπίτι πάνω, και έβγαζε τα απωθημένα του σε μένα στο συνεργείο. Και τον αδελφό μου τον κτύπησε με χαστούκι μία φορά που είχε κλείσει με δύναμη η πόρτα και έκλαιγε όλη μέρα ο μικρός. Μάλιστα ο αδελφός μου δεν ήθελε να κοιμάται στο σπίτι μας.

ΕΡ. Εσύ πώς αντιδρούσες στη συμπεριφορά του πατέρα σου;

ΑΠ. Τις περισσότερες φορές έκλαιγα και έπαιρνα το μηχανάκι και εξαφανιζόμουν. Ή πήγαινα πάνω στη μάνα μου και έκανα παράπονα. Αλλά τις περισσότερες φορές έπαιρνα το μηχανάκι και έφευγα. Όσο περνούσε ο καιρός χειροτέρευε. Όσο ήμουν πιο μικρός ίσως κάποιες φορές να έδειχνε ένα σεβασμό, όσο μεγάλωνα μου φερόταν και χειρότερα.

Όταν ήταν στο σπίτι κάποιες φορές βοηθούσε στις δουλειές και όταν ερχόταν στο συνεργείο γινόταν άλλος άνθρωπος. Έμπαινε ο διάβολος μέσα του. Ήταν διπρόσωπος. Και τον δείκτη του δεξιού χεριού εκείνος μου το έκοψε με το κλάρκ κατά λάθος, την πρώτη μέρα έκλαιγε και μετά πήγαινε στο καφενείο με τους φίλους του το έλεγε και γέλαγε.

Έχω κάνει και μια δεύτερη εγχείριση στο ΚΑΤ, γι’αυτό τον λόγο αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Όμως με κτύπησε και άλλη μία φορά στο ίδιο δάκτυλο, που ενώ κοιμόμουν ένα πρωί ήρθε και με ξύπνησε με ξύλο χτυπώντας μου το δάκτυλο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανοίξει το δάκτυλό μου πια, ενώ πριν άνοιγε.

ΕΡ. Είχεις εξετασθεί ποτέ ψυχιατρικά;

ΑΠ. Ναι από τον κ. ……… στο ……… Και τα αδέλφια μου έχουν εξεταστεί.

ΕΡ. Πώς τα πήγαινες με τις συνεδρίες;

ΑΠ. Καλά, δεν τρελαινόμουν βέβαια. Εκείνο το διάστημα μιλούσα και με την κ. ………., μία ψυχολόγο. Μάλιστα την φορά που πήγαμε στον κ. ………., είχαμε πάει και την είχαμε βρει και στο σπίτι της. Δεν συνέχισα μαζί της γιατί ήταν τότε έγκυος.

ΕΡ. Μ’ εκείνη τα πήγαινες καλά;

ΑΠ. Ναι, αρκετά. Αλλά δεν με βοηθούσαν τόσο. Με το να μιλάω μαζί τους μια φορά μέσω υπολογιστή, δεν γινόταν να με βοηθήσουν ουσιαστικά. Άλλωστε το πρόβλημα το βίωνα καθημερινά και αυτό ήταν η συμπεριφορά του πατέρα μου. Καθημερινά με έβριζε και με κτυπούσε.

ΕΡ. Είχε κριθεί ότι έπρεπε να λαμβάνεις ψυχιατρική αγωγή;

Απ. Ναι, την λάμβανα μέχρι το 2024. Βέβαια τα είχα κόψει γιατί με «πατούσε» ο πατέρας μου σ’αυτό το θέμα, με έλεγε συνέχεια άρρωστο. Η αλήθεια είναι ότι μου έφερναν υπνηλία και δεν με άφηναν να κάνω τα πράγματα που έκανα πριν. Κάποιο διάστημα έκανα δύο δουλειές. Δούλευα στο μαγαζί του φίλου μου του ……. που έχει πιτσαρία, έκανα διανομή. Και αυτός ήταν μπροστά σ’ ένα σκηνικό που είχε γίνει με τον πατέρα μου. Είχε έρθει ο πατέρας μου και με είχε πιάσει στις φάπες.

ΕΡ. Εργαζόσασταν μαζί με τον πατέρα σας στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσε στη Λέρο;

ΑΠ. Ναι.

ΕΡ. Από πότε;

ΑΠ. Από μικρός. Ένας φανοποιός με το παρατούκλι ……., είχε βρει τα κουμπιά της ψυχολογίας μου και με έκανε χαρούμενο, με έκανε να αγαπήσω τη δουλειά. Από τα 7 μου μέχρι τα 10 μου ήμουν μαζί του. Μετά μπήκα στο συνεργείο δίπλα, κοντά στον πατέρα μου. Αν αυτός ο άνθρωπος ζούσε θα ήμουν αλλιώς, με αγαπούσε, με είχε από κοντά, μου φερόταν πολύ καλά, καμία σχέση με τον πατέρα μου.

Σχολούσα από το Δημοτικό, πήγαινα σπίτι έτρωγα και πήγαινα στο φανοποιείο. Περνούσαμε πολύ όμορφα μαζί. Μάλιστα με έχει σώσει πολλές φορές από σκηνικά με τον πατέρα μου. Είχε μπει πολλές φορές στη μέση για να με σώσει από τον πατέρα μου. Εντάξει δεν ήμουν και εγώ τόσο καλό παιδί, αλλά δεν μου άξιζαν αυτά που μου έκανε.

Μια μέρα με βαρούσε με λάστιχο αυτό του πετρογκάζ ή του νερού πιο χοντρό, ο πατέρας μου. Εκεί να δεις κάψιμο. Τότε του είχε πει ο ……… ότι αν τον ξαναδεί να με κτυπάει δεν θα ξαναπάει στη δουλειά.

ΕΡ. Για ποιο λόγο εργαζόσασταν το πρωί και πηγαίνετε στο εσπερινό λύκειο; Ήταν δική σας επιλογή ή σας το επέβαλε κάποιος;

ΑΠ. Ο πατέρας μου με είχε πιέσει να πάω στο Εσπερινό, για να δουλεύω στο συνεργείο. Εγώ ήθελα να πάω στο ΕΠΑΛ να τελειώσω Τεχνική Σχολή, αλλά ο πατέρας μου δεν με άφηνε, γιατί ήθελε το πρωί να δουλεύω στο συνεργείο. Είχα ξεκινήσει να πηγαίνω στο ΕΠΑΛ και ο πατέρας μου με έκοψε. Η δασκάλα μου η κ. …….. μου είπε «Δημητράκη μου, γιατί διέκοψες;». Τώρα που θα γυρίσω, αν γυρίσω, θέλω να συνεχίσω στο ΕΠΑΛ και μετά να κάνω μαθητεία σε ένα άλλο συνεργείο, για να πάρω το επίσημο χαρτί, ώστε να μπορώ να έχω δικό μου συνεργείο στο μέλλον.

ΕΡ. Στη δουλειά είσαι καλός;

ΑΠ. Ναι, πάρα πολύ καλός.

ΕΡ. Από τον πατέρα σου ήσουν καλύτερος;

ΑΠ. Ναι, μάλιστα ο πατέρας μου είχε σταματήσει να δουλεύει κανονικά το τελευταίο διάστημα. Όλη μέρα ασχολιόταν με ένα μηχανάκι, με το κινητό και με χαρτιά.

ΕΡ. Μήπως είχε ανταγωνιστική σχέση μαζί σου;

ΑΠ. Δεν το έχω σκεφτεί. Ο ……… και ……….. που εργάζονταν στο συνεργείο έβλεπαν τι έκανε ο πατέρας μου από δουλειά. Βέβαια αυτά τα παιδιά ήρθαν τώρα τελευταία και δεν με ξέρουν από μικρό. Ήταν τα παιδιά που φώναξα όταν έγινε το κακό.

ΕΡ. Πώς συμπεριφερόταν σε εσάς ο πατέρας σας κατά την εργασία σας και πώς στους άλλους εργαζομένους;

ΑΠ. Στους άλλους καλά. Τον ……. ειδικά τον χρειαζόταν γιατί ήταν φαναρτζής και εγώ από τότε που είχε πεθάνει ο ………., δεν ήθελα να μπω στο φαναρτζίδικο.

ΕΡ. Στις 26-2-2026 είχατε πάει στο ΚΕΠ της Λέρου για κάποια εργασία;

ΑΠ. Ναι για να φτιάξω τα χαρτιά του στρατού, περιοδεύων.

ΕΡ. Αργήσατε να τελειώσετε τη δουλειά και να επιστρέφετε στο σπίτι;

ΑΠ. Εγώ τελείωσα γύρω στις 10:00 με 10:20. Με είχαν ρωτήσει τι ήθελα να δηλώσω και δήλωσα αλεξιπτωτιστής. Είχα χαρεί και πήγα με τους φίλους μου βόλτα. Επέστρεψα στο σπίτι γύρω στις 15:00. Από την ώρα που γύρισα, με στόλιζε με βρισιές. Δεν του είπα τίποτα, γιατί είχε κάποιο δίκιο επειδή είχα αργήσει.

Όταν κατεβήκαμε στο συνεργείο κατά τις 17:00 εγώ έκανα μια άλλη δουλειά σ’ ένα αυτοκίνητο δικό του και εκείνος ήταν μαζί με τα παιδιά μέσα στο φανοποιείο. Κάποια στιγμή μπήκε στο συνεργείο και επειδή δεν είχα κάνει πολλή δουλειά εκείνη την ημέρα άρχισε στην αρχή να με βρίζει.

Μετά πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά μηχανακιών, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει. Κάποια στιγμή έπιασε ένα κυλινδροπίστονο πολύ ακριβό και του λέω «μην μου το πετάξεις, σε παρακαλώ» και εκείνος μου το πέταξε και με βρήκε στη δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας. Τη μελανιά αυτή την έδειξα και στους αστυνομικούς στη Λέρο.

(Στο σημείο αυτό επέδειξε μία μελανιά που υπάρχει στην δεξιά πλευρά της κοιλιακής του χώρας). Όπως με χτύπησε το κυλινδροπίστονο, το έπιασα στον αέρα και χωρίς να κοιτάξω το πέταξα πίσω.

ΕΡ. Τι ύψος έχεις εσύ;

ΑΠ. Γύρω στο 1.70. Ο πατέρας μου με περνούσε ελάχιστα, μπορεί και καθόλου.

ΕΡ. Την ώρα που στο πέταξε ήταν στραμμένος προς εσένα;

ΑΠ. Ναι, μου το πέταξε με δύναμη, επίτηδες.

ΕΡ. Μέχρι να το πιάσεις εσύ και να του το γυρίσεις πίσω, έκανες πίσω το χέρι σου, πήρες φόρα;

ΑΠ. Όχι το πέταξα έτσι όπως το έπιασα.

ΕΡ. Πόσο ζυγίζει αυτό;

ΑΠ. Γύρω στο ένα κιλό. Είναι από αλουμίνιο, είναι αγωνιστικής χρήσεως και γι’αυτό είναι και ακριβό.

ΕΡ. Εσύ μέχρι να το πετάξεις, ο πατέρας σου γύρισε;

ΑΠ. Δεν γύρισα το βλέμμα να δω. Όταν σήκωσα το βλέμμα ήταν πολύ αργά. Δεν έπεσε κατευθείαν κάτω ο πατέρας μου, έκατσε πρώτα, μου ζήτησε να του φέρω λίγο νερό. Εγώ εκείνη την ώρα φώναξα τον ……….. και τον ……….. και τους είπα να φέρουν νερό και ένα χαρτί να σκουπίσω τα αίματα που έτρεχαν από το κεφάλι του.

Μέχρι να τα φέρουν, εγώ του κρατούσα με το χέρι μου την πληγή για να μην αιμορραγεί. Μετά έπεσε κάτω, αρχίσαμε αμέσως ΚΑΡΠΑ, είχα παρακολουθήσει στο σχολείο μαθήματα πρώτων βοηθειών και ήξερα.

ΕΡ. Η μαμά σου πότε ήρθε;

ΑΠ. Όταν τον βγάλαμε έξω. Τον σηκώσαμε όλοι μαζί, ο ………., ο ……… και ο ……….. και συνεχίσαμε την ΚΑΡΠΑ μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Έστειλα έναν γείτονα να φέρει τον απινιδωτή που ήταν σε διπλανό μαγαζί. Μάλιστα τον πήραν μαζί τους και στο ασθενοφόρο. Δεν είχε σφυγμό. Και το αυτί μου που έβαζα δίπλα στο λαιμό του, δεν είχε σφυγμό. Την ΚΑΡΠΑ την συνέχισαν και μέσα στο ασθενοφόρο. Στο ασθενοφόρο ήταν ο διασώστης και η μητέρα μου.

ΕΡ. Εσύ πήγες αμέσως στο νοσοκομείο;

ΑΠ. Όχι, επειδή τα ρούχα μου ήταν λερωμένα με αίματα και με αηδιάζει το αίμα, άλλαξα και πήγα αμέσως μετά στο νοσοκομείο.

ΕΡ. Εσύ είχες καταλάβει πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση της υγείας του πατέρα σου;

ΑΠ. Είχα καταλάβει από τη στιγμή που τον βγάλαμε από το μαγαζί ότι μπορεί να είχε τελειώσει. Μάλιστα το πρόσωπό του είχε μελανιάσει. Δεν ήθελα να πάθει κακό ο πατέρας μου. Ζητώ την επιείκειά σας. Στη Λέρο έχω το σχολείο μου, έχει μείνει ένα συνεργείο μόνο του.

ΕΡ. Είχε ο πατέρας σου προβλήματα με την καρδιά του:

ΑΠ. Εκείνος όχι. Ο πατέρας του είχε σοβαρό πρόβλημα καρδιάς και είχε κάνει και εγχείριση.