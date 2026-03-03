Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου στην Κω πέρασε σήμερα, Τρίτη ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου πατέρα του.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας της Κω είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Έπειτα από μερικές ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να αφεθεί ελεύθερος ο 18χρονος, με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.

Τι είπε στον ανακριτή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Υπενθυμίζεται ότι οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που είχαν γίνει τόσο στην Ελληνική Αστυνομία, όσο και στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η κατάθεση της μητέρας

Όπως αναφέρει το lerosnews, πριν από την εμφάνιση του ανηλίκου για απολογία, προηγήθηκε πολύωρη κατάθεση της ημεδαπής μητέρας του.

Το αντικείμενο της κατάθεσης εστίασε στις συνθήκες διαβίωσης, στο οικογενειακό περιβάλλον και σε ένα ιστορικό εντάσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε βάθος χρόνου. Στο κάδρο της έρευνας περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι στην οικογένεια υπάρχουν δύο ακόμη ανήλικα παιδιά, ηλικίας 5 και 10 ετών, στοιχείο που προστίθεται στην αποτίμηση της συνολικής εικόνας του σπιτιού και της καθημερινότητας.

Το χρονικό

Την 26η Φεβρουαρίου, πατέρας και γιος φέρεται να διαπληκτίστηκαν έντονα και να άρχισαν να εκτοξεύουν μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας προς τον άλλον. Ένα από αυτά χτύπησε τον 50χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο ανήλικος, σε μια προσπάθεια να απομακρύνει τις υποψίες, φέρεται να παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, φωνάζοντας στους εργαζόμενους του συνεργείου: «Βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου». Ο 50χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου οι γιατροί απλά επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Έπειτα από την κατάληξη του 50χρονου, οι γιατροί ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε έρευνα, με τον γιο να φέρεται πως ομολόγησε το έγκλημα υπό το βάρος των πράξεών του.

Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο από τον 18χρονο γιο του μετά από άγριο καβγά που είχαν μεταξύ τους.

Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Όπως αποκαλύπτει το «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2021 είχε δεχθεί καταγγελία για συστηματική κακοποίηση του 12χρονου τότε νεαρού από τον πατέρα του.

Ωστόσο από τότε δεν έγινε κάτι για να προστατευτεί ο 18χρονος, που έγινε δράστης της δολοφονίας του πατέρα του.