Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 05.03.2026]
Ημερήσια 05 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 05.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Από το να πουλήσεις μούρη και αρχηγιλίκι, θέλοντας να δείξεις ότι εσύ έχεις το πάνω χέρι, προτείνω να διοχετεύσεις αυτή την αρνητική ένταση πάνω σε κάτι θετικό και παραγωγικό. Περισσότερα θα κερδίσεις έτσι. Το μόνο σίγουρο! Ενίσχυσε τις συνεργασίες σου. Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου, χαλάρωσε και ξεκουράσου. Το έχεις ανάγκη!

DON’TS: Μην είσαι περίεργος απέναντι στους γύρω σου λόγω του ότι νιώθεις ότι λέγονται πράγματα ή παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου. Κοινώς παρασκηνιακά. Ίσως δε συμβαίνει τίποτα από αυτά. Απλά εσύ μεταφράζεις με τον λάθος τρόπο τις συμπεριφορές των απέναντι. Άρα μην το κάνεις! Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου γενικώς.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσεις τον εαυτό και την εικόνα σου. Άρα πρέπει να αποφύγεις τις παρορμητικές κινήσεις, ακόμα κι αν προκύψουν κάποιες αντιπαραθέσεις ή έστω απλές διαφωνίες. Στο παιχνίδι είναι όλα αυτά άλλωστε. Εσύ πρέπει να είσαι τυπικός. Οργάνωσε συναντήσεις που μπορούν να σου φτιάξουν το κέφι.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει αρκετή πίεση, οπότε το να δώσεις βάση στα σχόλια που ακούς ή ακόμα και το να μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις σε αυτά είναι κάτι που θα πυροδοτήσει την ατμόσφαιρα. Ίσως να δημιουργήσει και χάσμα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, για να ηρεμήσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να εκφραστείς πιο δημιουργικά και να λειτουργήσεις πιο παραγωγικά, όσο δύσκολο κι αν αποδειχτεί αυτό για σένα σήμερα. Πάρε μέρος σε συζητήσεις με πιο ώριμα κι έμπειρα άτομα από εσένα, για να μπορέσεις να δεις κάποιες εναλλακτικές λύσεις και να χαλαρώσεις κιόλας. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί μέσα στην παρέα σου.

DON’TS: Η μέρα είναι γενικώς έντονη. Πού να δεις η φάση στα επαγγελματικά. Οπότε δεν πρέπει να πάρεις θέση στα διάφορα που βλέπεις, γιατί θα τα κάνεις μαντάρα! Μην λες κατάμουτρα τα λάθη των απέναντι, γιατί αυτό είναι και ολίγον τι αγενές, έτσι; Μην επιτρέπεις στο πείσμα σου να σε κάνει ό,τι  θέλει. Συνήθως δεν έχει τις καλύτερες προθέσεις!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή πρέπει και να διατηρήσεις την ψυχική σου υγεία, αλλά και την συγκέντρωσή σου, προτείνω να πάρεις αποστάσεις από τα πολλά πολλά. Επίσης επειδή ορισμένοι παίζουν μαζί σου και θέλουν να σε αναγκάσουν να δώσεις απαντήσεις, ακόμα και σε θέματα που δεν σε αφορούν, δεν σημαίνει πως κι εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό, σωστά;

DON’TS: Μην χάνεις την υπομονή σου και μη βιάζεσαι να διαλέξεις πλευρά, γιατί μπορεί και να εκτεθείς. Στα επαγγελματικά, μην απογοητεύεσαι από τις πολλές ευθύνες – απαιτήσεις που υπάρχουν, γιατί είναι πράγματα στα οποία μπορείς να ανταπεξέλθεις. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες – πληροφορίες που βλέπεις γύρω σου. Είναι σημαντικές!

Λέων

Λέων

DO’S: Αν τύχει να πάρεις μέρος σε συζητήσεις και καταφέρεις να παραμερίσεις το πείσμα σου, θα μπορέσεις να περάσεις κάποιες σχέσεις ή συνεργασίες σου στο επόμενο στάδιο. Παράλληλα, πρέπει να διαφυλάξεις με κάθε κόστος την αισιοδοξία σου, καθώς το να έχεις μία θετική στάση απέναντι στα πάντα μπορεί να είναι το μεγάλο σου ατού.

DON’TS: Επειδή το μυαλό σου τρέχει με χίλια σήμερα, μην πεις πολλά και ειδικά όχι πάνω στα νεύρα σου, γιατί ή που θα εκτεθείς ή που θα προκαλέσει εντάσεις. Και τα δύο είναι κατά σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις συναντήσεις, γιατί είναι κρίμα να εκνευριστείς εξαιτίας αυτών. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος! Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Το ότι αγχώνεσαι κι έχεις κάποιους ενδοιασμούς γύρω από τα έξοδα που θες να κάνεις, είναι θετικό. Γιατί; Γιατί κάνεις κράτη και περιορίζεις τα περιττά έξοδα, γεγονός που μπορεί μελλοντικά να σε βγάλει από μία δύσκολη θέση που μόνος σου έβαλες τον εαυτό σου. Στα επαγγελματικά, πρέπει να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος, για να χαμογελάσεις λίγο!

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση που επικρατεί σήμερα. Ειδικά αν δεν θέλεις να διαταράξεις το κλίμα στις διαπροσωπικές ή στις επαγγελματικές σου σχέσεις. Καλά αυτό, βέβαια, ισχύει και για τα ερωτικά σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί νομίζεις ότι θα ξεφύγεις σε αυτόν τον τομέα! Μην χάνεις την ψυχραιμία σου και μην απαντάς με έντονο τρόπο.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Καλό είναι να διατηρήσεις – διαφυλάξεις την αισιοδοξία σου. Στα επαγγελματικά, (επίσης) καλό είναι το να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις από ορισμένους συναδέλφους σου, προκειμένου να μπορέσεις να δεις λίγο πιο καθαρά τα πράγματα εκεί. Γενικώς πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να αποφύγεις και το πείσμα. Σημαντικό!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει έντονο κλίμα. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως πρέπει να το κάνεις κι εσύ ακόμα χειρότερο με τα σχόλια που κάνεις ή με την στάση που κρατάς. Αν πρέπει κάπου να προσαρμοστείς και να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου, μην το αρνηθείς. Μην αναλαμβάνεις ευθύνες που δεν είναι δικές σου, γιατί κουράζεσαι άδικα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αν τυχόν σου αποκαλυφθούν κάποιες παρασκηνιακές δράσεις τρίτων που σε αφορούν, φρόντισε να προετοιμαστείς κατάλληλα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα βγει μελλοντικά, έτσι; Στα επαγγελματικά, τα πράγματα είναι κάπως απαιτητικά, ναι. Όμως εσύ πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να κινηθείς και βάσει (σωστού) προγράμματος.

DON’TS: Μη γίνεσαι παρορμητικός και έντονος στις απαντήσεις που δίνεις λόγω του ότι νιώθεις αρκετά κουρασμένος και αγανακτισμένος με ορισμένες καταστάσεις. It is what it is! Πάντως δε γίνεται να αφήνεις τα θέλω σου πίσω και μετά να εκνευρίζεσαι και με αυτό! Το να σε πεισμώνει και να θέλεις να δράσεις είναι θετικό. Το να σε νευριάζει, όμως, όχι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήμερα πρέπει να εστιάσεις στους φίλους σου μεν, πρέπει να δεις και τα θέματα που σε έχουν στεναχωρήσει εκεί δε. Μπορείς και να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα. Πρέπει απλά να αποφύγεις τα πικρόχολα σχόλια και να είσαι απλά σοβαρός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Αυτό αρκεί! Στα οικονομικά, τα πράγματα πάνε καλύτερα.

DON’TS: Μην αφήσεις την απόδοσή σου στη δουλειά να πέσει λόγω του ότι και το κλίμα είναι έντονο στο σπίτι, αλλά και τα πράγματα εκεί είναι απαιτητικά. Μην τα μπλέκεις, θα πω εγώ. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίον εκφράζεις κάποια παράπονα που έχεις. Μην αφήσεις την αποκάλυψη μυστικών να προκαλέσει καυγάδες.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί μία πιεστική κατάσταση. Πρέπει, λοιπόν, να είσαι προσεκτικός στα όσα λες ή στα όσα διαχειρίζεσαι, για να το περάσεις κάτω από το χαλάκι αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τις διαπραγματεύσεις που μπορεί να κληθείς να κάνεις σήμερα. Κάνε αλλαγές, για να νιώθεις πάντα ασφαλής. Έλα σε επαφή με όσους σε εμπνέουν.

DON’TS: Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου λόγω του άγχους ή της έντασης που νιώθεις. Είναι λογικό το να μη θες κανείς να χώνεται στις υποθέσεις σου. Δεν πρέπει, όμως, να το εκφράσεις με έντονο και απότομο τρόπο, έτσι; Μη διστάσεις να βάλεις τα θέματα του σπιτιού και τα ερώτικα σε σωστή σειρά, για να χαλαρώσεις. Μην χάνεις την υπομονή σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Λόγω του ότι η ένταση σήμερα ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, θα σε συμβούλευα να αποφύγεις τα μεγάλα λόγια και τις συζητήσεις που ξέρεις ότι θα ανεβάσουν τους τόνους. Πριν πάρεις μέρος, αγνοώντας τις συνέπειες, σκέψου το τι μπορεί να ακούσεις εκεί και πόσο εύκολα μπορεί να εκνευριστείς με όλο αυτό. Αν δεν είναι κίνητρο αυτό, τότε τι;

DON’TS: Μην λες πράγματα που δεν εννοείς. Ειδικά πάνω στα νεύρα σου. Δεν είναι καλή ιδέα να ξεσπάσεις την ένταση που νιώθεις με αντιπαραθέσεις, καθώς έτσι ίσως απομακρυνθείς από άτομα που σου είναι σημαντικά και μετά να τρέχεις. Μη μιλήσεις έξω από τα δόντια λοιπόν. Αν κάτι αλλάζει μέσα σου, μη διστάζεις να το αλλάξεις κι έξω σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Οργάνωσε σωστά τις οικονομικές σου υποχρεώσεις και για να ξεμπερδεύεις, αλλά και για να ελαχιστοποιήσεις το άγχος σου. Σήμερα είναι καλή στιγμή να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες που έχεις και κράταγες κρυφές για σένα. Ίσως έτσι να καταφέρεις να ξελασπώσεις από διάφορα ζόρικα σκηνικά. Πες «ναι» στο φλερτ. Γιατί όχι;

DON’TS: Μην χάνεις την υπομονή σου λόγω του ότι επικρατούν άγχος, πίεση, κούραση και γρήγοροι ρυθμοί. Είναι πολλά για να τα χωνέψεις, αλλά μπορείς! Μη γίνεσαι αντιδραστικός και μη δίνεις απότομες απαντήσεις. Μη γίνεις καχύποπτος και απόμακρος λόγω του ότι νιώθεις ότι υπάρχει ένα κάποιο παρασκήνιο. Μην αποφεύγεις τις ευθύνες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
