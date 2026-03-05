DO’S: Από το να πουλήσεις μούρη και αρχηγιλίκι, θέλοντας να δείξεις ότι εσύ έχεις το πάνω χέρι, προτείνω να διοχετεύσεις αυτή την αρνητική ένταση πάνω σε κάτι θετικό και παραγωγικό. Περισσότερα θα κερδίσεις έτσι. Το μόνο σίγουρο! Ενίσχυσε τις συνεργασίες σου. Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου, χαλάρωσε και ξεκουράσου. Το έχεις ανάγκη!

DON’TS: Μην είσαι περίεργος απέναντι στους γύρω σου λόγω του ότι νιώθεις ότι λέγονται πράγματα ή παίζονται παιχνίδια πίσω από την πλάτη σου. Κοινώς παρασκηνιακά. Ίσως δε συμβαίνει τίποτα από αυτά. Απλά εσύ μεταφράζεις με τον λάθος τρόπο τις συμπεριφορές των απέναντι. Άρα μην το κάνεις! Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου γενικώς.