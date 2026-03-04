newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 02:30

Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Την ανησυχία αλλά και τις αμφιβολίες του για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν εξέφρασε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» της χώρας (στη φωτογραφία του Reuters/Kylie Cooper, επάνω, ο Φρίντριχ Μερτς στην Ουάσιγκτον).

Ο καγκελάριος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής της Γερμανίας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, και υπερασπίστηκε τόσο την Ισπανία όσο και τη Βρετανία μετά την κριτική που τους άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε επίσης ταχεία σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική ηγεσία» του Ιράν

«Αν το καθεστώς στο Ιράν πράγματι τελειώσει, αυτό θα είναι καλή είδηση για τους Ιρανούς αλλά και για όλον τον κόσμο», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση που είχε χθες Τρίτη το βράδυ (ώρα Ελλάδος) με τον αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον.

«Το Ιράν, όπως όλοι οι γείτονές του, πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και να τερματίσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα. Η Γερμανία και η Ευρώπη θα ήταν έτοιμες να εμπλακούν στη χώρα και να τη βοηθήσουν να ανακάμψει οικονομικά», τόνισε ο καγκελάριος και ανέδειξε με έμφαση τη σημασία ενός σχεδίου για την «επόμενη μέρα» στη χώρα, εφόσον καταρρεύσει η σημερινή ηγεσία.

«Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο μέλλον και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε τώρα σε μια ατζέντα για ένα μετασχηματισμένο Ιράν», τόνισε.

Υπερασπίστηκε Ισπανία και Βρετανία

Παραδέχθηκε ωστόσο ότι κατά τις σημερινές του συνομιλίες σχημάτισε την εντύπωση ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική ηγεσία» του Ιράν και πρόσθεσε ότι επιστρέφοντας στη Γερμανία θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ίδιο θέμα.

Σε αντίθεση με την από κοινού με τον Ντόναλντ Τραμπ εμφάνιση στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, στις συνεντεύξεις που έδωσε αργότερα ο κ. Μερτς στα ARD και ZDF και στους γερμανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στις ΗΠΑ υπερασπίστηκε τόσο την Ισπανία όσο και τη Βρετανία που είχαν λίγο νωρίτερα βρεθεί στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ.

«Του είπα: Πρώτον, η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ως εκ τούτου θα διαπραγματευτούμε μια τελωνειακή συμφωνία με τις ΗΠΑ μόνο από κοινού ή καθόλου», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απαντήσει ενιαία σε τυχόν τιμωρητικά μέτρα κατά της Ισπανίας.

Χαρακτήρισε επίσης άδικη την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ: Η συνεισφορά της Βρετανίας είναι «πραγματικά μεγάλη, πραγματικά πολύτιμη» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τόνισε ο καγκελάριος, αναφερόμενος σε όσα είπε στον οικοδεσπότη του στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που ακολούθησε τις συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα, ενώπιον του Τύπου, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι έδωσε εντολή να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης Σάντσεθ να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για τις επιθέσεις τους στο Ιράν.

Οχι σε γερμανική εμπλοκή

Επιπλέον, η Ισπανία δεν είναι διατεθειμένη να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ της. Ο κ. Μερτς περιορίστηκε να δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να πείσει την κυβέρνηση να συνταχθεί με τους υπόλοιπους συμμάχους, επισημαίνοντας ότι η Ισπανία «είναι η μόνη χώρα που δεν είναι διατεθειμένη να το αποδεχτεί και πρέπει να συμμορφωθεί».

Ο κ. Μερτς απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο γερμανικής στρατιωτικής υποστήριξης στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει καν διατυπωθεί ανάλογο αίτημα είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Ισραήλ.

«Εξήγησα στον πρόεδρο Τραμπ ότι, σύμφωνα με το γερμανικό Σύνταγμα, η ανάπτυξη της Bundeswehr επιτρέπεται μόνο για την εθνική ή τη συμμαχική άμυνα και μόνο εντός συλλογικού πλαισίου ασφαλείας, ενώ απαιτείται η έγκριση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, κάτι που δεν τίθεται αυτήν τη στιγμή ούτε καν υπό συζήτηση», διευκρίνισε ο καγκελάριος.

Αναφερόμενος στην εκκρεμότητα με τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, ο Φρίντριχ Μερτς επισήμανε ότι οι αβεβαιότητες που προκαλούνται από τη διαμάχη για τους δασμούς επιβαρύνουν τη βιομηχανία και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, και, όπως είπε, μια πειστική και σταθερή συμφωνία θα έδινε, αντιθέτως, ισχυρή ώθηση στις διατλαντικές σχέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο
Κόσμος 03.03.26

Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο

Η ανθρώπινη περιέργεια δεν γνώρισε ποτέ όρια. Από τις κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εξερευνήσει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;
Έμμεσα ή άμεσα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;

Στην αμερικανική νομοθεσία υπάρχει απαγόρευση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε δολοφονίες - η πιο πρόσφατη, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πλέον, τεχνικά μόνο εξακολουθεί να ισχύει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη
Τουρκία 03.03.26

Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη

«Εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία που απηύθυνε

Σύνταξη
Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Στον τελικό οι Μαδριλένοι, «άγγιξαν» επική ανατροπή οι Καταλανοί (vid)
Copa del Rey 04.03.26

Στον τελικό η Ατλέτικο, «άγγιξε» επική ανατροπή η Μπαρτσελόνα (3-0)

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε κόντρα στην Ατλέτικο προηγήθηκε με 3-0, αλλά δεν πέτυχε την ολική ανατροπή, με τους Ροχιμπλάνκος να περνούν στον τελικό του ισπανικού Κυπέλλου χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)
Προκριματικά Παγκ. Κυπέλλου 03.03.26

Ελλάδα – Γεωργία 3-0: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εθνική Γυναικών (vids)

Η Εθνική Γυναικών κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», νίκησε με 3-0 τη Γεωργία κι έκανε ιδανική εκκίνηση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Λίβερπουλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
Δίκοπο μαχαίρι 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο