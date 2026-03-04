Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου που επιβεβαιώνει την ενοχή των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής και σε δεύτερο βαθμό αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, οι επιθέσεις σε μετανάστες εργάτες και η οργανωμένη εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης δεν μπορούν και δεν πρέπει να ξεχαστούν. Η δικαστική επιβεβαίωση της ενοχής των υπευθύνων αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και για όσους στάθηκαν απέναντι στον φασισμό όλα αυτά τα χρόνια».

Η Πατησίων προσθέτει ότι «ταυτόχρονα, η σημερινή απόφαση δεν είναι το τέλος αλλά μια σημαντική αρχή. Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες. Συνεχίζεται στην κοινωνία, στους χώρους δουλειάς, στην εγρήγορση όλων μας».

Τέλος, αναφέρει πως «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας».

Εγκληματική οργάνωση με τη βούλα η Χρυσή Αυγή

Την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας επικύρωσε πριν λίγο το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Οι δικαστές μετά από πολυετή διαδικασία κήρυξαν ενόχους τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, κατά περίπτωση για ένταξη συμμετοχή και Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, οι δικαστές ακολουθώντας την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανάτου έκριναν ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους όπως και πρωτόδικα εκτός από την εγκληματική οργάνωση, επίσης κατά περίπτωση για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών.

Η τελεσίδικη αυτή απόφαση ανακοινώθηκε μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη από κόσμο ενώ είχε συγκεντρωθεί κόσμος από νωρίς έξω από το Εφετείο της Αθήνας, όπου είχαν ληφθεί ενόψει της έκδοσης της απόφασης αυξημένα μέτρα ασφαλείας Ενδεικτικά μόνο κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είχαν παραταχθεί τουλάχιστον δέκα κλούβες της Αστυνομίας.