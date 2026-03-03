Τούρκος δημοσιογράφος και χειριστής κάμερας συνελήφθησαν ενώ έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ.

Ο δημοσιογράφος του CNN TÜRK Emrah Çakmak και ο κάμεραμαν Halil Kahraman έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, όταν ένας Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε ξαφνικά και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του.

İsrail’de CNN TÜRK yayını engellendi! İşte o anlar https://t.co/kmN7cFWAmc pic.twitter.com/0fxsFUNpox — CNN TÜRK (@cnnturk) March 3, 2026

Στη συνέχεια, η κάμερα βγήκε εκτός πλάνου και η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε. Η ομάδα του CNN TÜRK, της οποίας η μετάδοση υποβλήθηκε σε ισραηλινή λογοκρισία, τέθηκε υπό κράτηση.