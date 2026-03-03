Ισραήλ: Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη ενώ έκανε ρεπορτάζ
Στη διάρκεια ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ συνελήφθησαν Τούρκος δημοσιογράφος και χειριστής κάμερας
- Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
- Ουσιαστική πρόληψη του HPV έρχεται με ενεργή συμμετοχή στον εμβολιασμό
- Σοκ: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο μάτι επιβάτη μέσα σε λεωφορείο - Κουβαλούσε και μαχαίρι
- Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών
Τούρκος δημοσιογράφος και χειριστής κάμερας συνελήφθησαν ενώ έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ.
Ο δημοσιογράφος του CNN TÜRK Emrah Çakmak και ο κάμεραμαν Halil Kahraman έκαναν ρεπορτάζ στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, όταν ένας Ισραηλινός αξιωματικός ασφαλείας τους πλησίασε ξαφνικά και προσπάθησε να καλύψει την κάμερα με το χέρι του.
İsrail’de CNN TÜRK yayını engellendi! İşte o anlar https://t.co/kmN7cFWAmc pic.twitter.com/0fxsFUNpox
— CNN TÜRK (@cnnturk) March 3, 2026
Στη συνέχεια, η κάμερα βγήκε εκτός πλάνου και η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε. Η ομάδα του CNN TÜRK, της οποίας η μετάδοση υποβλήθηκε σε ισραηλινή λογοκρισία, τέθηκε υπό κράτηση.
- Ισραήλ: Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη ενώ έκανε ρεπορτάζ
- Έφυγε από τη Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το ιδιωτικό του τζετ
- Νέο σχολικό κτίριο για τον Δήμο Ιλίου
- Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
- Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
- ΚΑΕ Άρης Betsson: «Η Κ18 παραμένει σε ασφαλή κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι» (pic)
- Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
- «Η γη της ελιάς»: Συγκλονιστικό νέο επεισόδιο στο ΜΕGA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις