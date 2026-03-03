Ελ Μέντσο: Η κηδεία σε χρυσό φέρετρο και η ανθοδέσμη σε σχήμα κόκορα
Ξεχωριστή ήταν η κηδεία του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, που ήταν γνωστός ως «Ελ Μέντσο».
Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών και ηγέτης του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco New Generation, «Ελ Μέντσο».
Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, που σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με μεξικανικές ειδικές δυνάμεις, κηδεύτηκε μέσα σε χρυσό φέρετρο.
Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος του 59χρονου αρχηγού του καρτέλ Jalisco New Generation προκάλεσε έξαρση βίας με επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας.
Οι ανθοδέσμες
Εκτός από το χρυσό φέρετρο στο οποίο βρισκόταν η σορός του «Ελ Μέντσο», στην κηδεία ξεχώρισαν και οι ανθοδέσμες που εστάλησαν για να τον τιμήσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου AFP χρειάστηκαν πέντε φορτηγά για να μεταφερθούν οι ανθοδέσμες στο νεκροταφείο. Αυτή που ξεχώρισε πραγματικά ήταν μία σε σχήμα κόκορα, μιας και οι κοκορομαχίες ήταν κάτι που αγαπούσε να παρακολουθεί ο 59χρονος.
Το παραδοσιακό τραγούδι El Muchacho Alegre («Το Χαρούμενο Αγόρι») έπαιζε καθώς το χρυσό φέρετρο του Οσεγκέρα έφτασε στο νεκροταφείο, ενώ κατά τη διάρκεια της πομπής μια μπάντα έπαιζε μουσική ranchero και narcocorridos – τραγούδια που υμνούν τους βαρόνους των ναρκωτικών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους παρευρισκόμενους κάλυψαν τα χαρακτηριστικά του με μάσκες, προκειμένου να μην αποκαλύψουν την ταυτότητά τους.
Τέλος, σύμφωνα με τα μεξικάνικα μέσα ενημέρωσης, ο τάφος του Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες ήταν σχετικά απλός σε σύγκριση με αυτούς άλλων βαρόνων των ναρκωτικών, οι οποίοι συχνά καλύπτονται από μεγάλα μαυσωλεία.
