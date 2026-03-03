Νέα Αριστερά: Η υποτέλεια του Μητσοτάκη δεν αποτελεί εξωτερική πολιτική

Πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπολύει η Νέα Αριστερά, με αφορμή τα όσα είπε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Οι κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ακόμη πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο».

«Η υποτέλεια δεν αποτελεί εξωτερική πολιτική»

«Το ότι ζούμε επτά χρόνια σε μια χώρα όπου το παράλογο έχει γίνει κανονικότητα επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, το γνωρίζουμε. Μάλιστα πιο συχνά μοιάζουμε με κομπάρσους σε παράσταση του Μπέκετ παρά με πολίτες ευρωπαϊκού κράτους», επισημαίνει η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως προσθέτει πως «αλλά το να φτάνει ο κ. Μητσοτάκης στο σημείο να αναγνωρίζει ‘δικαίωμα αυτοάμυνας’ στον επιτιθέμενο, στον ίδιο τον Νετανιάχου που κατηγορείται διεθνώς για εγκλήματα πολέμου, αυτό ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι ο ορισμός του πολιτικού και ηθικού κατήφορου».

Σύμφωνα με την Πατησίων, «η επίκληση της ‘αυτοάμυνας’ για να νομιμοποιηθεί μια επιθετική ενέργεια δεν είναι απλώς νομικά διάτρητη. Είναι πολιτικά επικίνδυνη. Και όποιος σπεύδει να την καλύψει, αναλαμβάνει και το βάρος της ευθύνης».

Τέλος, αναφέρει ότι «γιατί κ. Μητσοτάκη, η υποτέλεια δεν αποτελεί εξωτερική πολιτική».