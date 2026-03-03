Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Τηλεφωνικές επικοινωνίες είχε το μεσημέρι της Τρίτης, 3 Μαρτίου, με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Τι ειπώθηκε στις συνομιλίες

Οι κυβερνητικές πηγές ονίζουν ακόμη πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο».

Τέλος, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως «στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε ακόμη η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα».

Επικοινωνία πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ακόμη, επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είχε το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και για τη στρατιωτική συνδρομή προς την Κύπρο.

Επίσης, σύμφωνα με την Προεδρία της Δημοκρατίας, υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.