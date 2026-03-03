Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Ως το 2035, τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ο μισός πληθυσμός της γης θα είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος, ενώ η παιδική παχυσαρκία θα υπερδιπλασιαστεί φτάνοντας τα 400 εκατ. από 160 εκατ. παιδιά σήμερα, έχοντας πλήξει το ένα στα πέντε παιδιά.

Οι ιατρικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας θα ξεπεράσουν σε κόστος τα 4.3 τρις δολ. ως το 2035.

Τα στοιχεία αυτά παραθέτουν η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (World Obesity Federation) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας που έχει οριστεί για τις 4 Μαρτίου.

Κατά τις προηγούμενες Παγκόσμιες Ημέρες Παχυσαρκίας, οι εταιρείες-μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας εστίασαν στην αναγνώριση των βαθύτερων αιτιών της παχυσαρκίας, την ενίσχυση της γνώσης για τη νόσο και την προβολή της φωνής των ανθρώπων με παχυσαρκία που βιώνουν καθημερινά προβλήματα.

Το φετινό μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας είναι «8 δισεκατομμύρια λόγοι να δράσουμε για την παχυσαρκία».

«Με τη διακοπή των φαρμάκων το σωματικό βάρος επιστρέφει σε λιγότερο από 1,7 χρόνια στο αρχικό και μάλιστα με ρυθμό 4 φορές ταχύτερο»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) Δρ Γεώργιος Πανοτόπουλος σημείωσε ότι «τα μέτρα που θα λάβουμε για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία θα ωφελήσουν όλους μας, γιατί όλοι μας ως κοινωνία, έχουμε συνέπειες από την παχυσαρκία. Η επιδημία της παχυσαρκίας είναι δείκτης ότι πολλά συστήματα και δομές δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν αποτύχει».

Τα αίτια

Οι ρίζες της παχυσαρκίας είναι πολλές και βαθιές:

Η βιολογία δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα έχει μηχανισμούς προστασίας από τον υποσιτισμό και αυτό καθιστά δύσκολη τη διατήρηση της απώλειας βάρους. Φθηνά κακής ποιότητας τρόφιμα και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υπάρχουν παντού. Η γενετική είναι υπεύθυνη για το 40-70% της εμφάνισης παχυσαρκίας. Η πρόσβαση σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό είναι πολύ συχνά καθυστερημένη και δύσκολη για τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία με συνέπεια την ελλιπή παρακολούθηση. Η εμβρυική ζωή, τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, η κύηση, ορισμένες νόσοι και φαρμακευτικές αγωγές έχουν επίδραση στην αύξηση του βάρους. Η βιομηχανία τροφίμων και το marketing έχουν πολύπλοκη σχέση με την παχυσαρκία. Ορισμένες ψυχικές νόσοι και οι φαρμακευτικές θεραπείες τους μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους. Η έλλειψη επαρκούς και ποιοτικού ύπνου και το αυξημένο stress μπορεί να επηρεάσουν το σωματικό βάρος. Διακρίσεις και αποκλεισμοί λόγω του αυξημένου σωματικού βάρους καθώς και το στίγμα της παχυσαρκίας ανατροφοδοτούν και επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρκίας

Όπως επισημαίνει ο δρ Πανοτόπουλος, οι γιατροί που αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με παχυσαρκία έχουν στη διάθεσή τους τα τελευταία χρόνια φάρμακα πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το παρελθόν όσον αφορά την απώλεια βάρους και τη βελτίωση των επιπλοκών που συνοδεύουν την παχυσαρκία. Τα φάρμακα όμως αυτά που κατά κύριο λόγο στοχεύουν στη μείωση της πρόσληψης τροφής, πολύ συχνά λαμβάνονται χωρίς ιατρική παρακολούθηση, εξατομικευμένες οδηγίες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας και χωρίς μακροχρόνια προοπτική.

Μεγάλη μελέτη σε έγκριτο ιατρικό περιοδικό προ διμήνου, έδειξε ότι με τη διακοπή των φαρμάκων το σωματικό βάρος επιστρέφει σε λιγότερο από 1,7 χρόνια στο αρχικό και μάλιστα με ρυθμό 4 φορές ταχύτερο σε σχέση με την αντιμετώπιση με συμπεριφορική προσέγγιση και αλλαγή τρόπου ζωής. Ταυτόχρονα, όλα τα καρδιομεταβολικά οφέλη από την απώλεια βάρους αναιρούνται σε λιγότερο από 1,4 χρόνια.

Στην παρούσα φάση, τα υπάρχοντα φάρμακα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της ιατρικής της παχυσαρκίας. Όμως αν χρησιμοποιηθούν μόνα τους και για βραχύ χρονικό διάστημα ως χάπια/ενέσεις «για το αδυνάτισμα», δεν θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα τους ασθενείς με παχυσαρκία. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο μέλλον πιο εξελιγμένα φάρμακα που θα στοχεύουν όχι μόνο την πρόσληψη τροφής, αλλά και διαφορετικά μονοπάτια στους μηχανισμούς της παχυσαρκίας.

Άμεση κινητοποίηση και δράση

Σύμφωνα με τον δρ Πανοτόπουλο, κυβερνήσεις, πάροχοι υπηρεσιών υγείας και ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να δράσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση σε τρεις τομείς:

– Κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των ατόμων με παχυσαρκία

– Έγκαιρη και ολοκληρωμένη παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο της νόσου για καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία

– Πρόληψη στους νεότερους για να μειωθεί η ανάγκη για θεραπεία παχυσαρκίας.