Αίθριος ο καιρός την Τρίτη με νέα άνοδο της θερμοκρασίας
Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως του 19 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή
Αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός ανά περιοχή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 και τοπικά στα βόρεια έως 20 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
