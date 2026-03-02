newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 14:56
Ελεγχόμενη έκρηξη έξω από το ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι
Mαρόκο: Επικοινωνία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ' με τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 14:58

Mαρόκο: Επικοινωνία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ' με τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου

Ο μαροκινός βασιλιάς εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του «μέσω κάθε θεμιτού μέτρου» για τη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών των «αδελφών χωρών» του Κόλπου

Spotlight

Διεθνή ΜΜΕ αναπαράγουν δελτίο τύπου του ιδιαίτερου γραφείου του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ', σύμφωνα με το οποίο ο τελευταίος είχε σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών το Σάββατο με τους «αδελφούς», όπως επισημαίνεται στο ανακοινωθέν, ηγέτες αραβικών κρατών του Κόλπου, μεταξύ των οποίων ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισά αλ Χαλίφα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ, διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και πρωθυπουργός της χώρας, και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ο μαροκινός βασιλιάς διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι η χώρα του «καταδικάζει απερίφραστα τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον των κυρίαρχων αδελφών κρατών και της ασφάλειας των εδαφών τους», καθώς και ότι έχουν «την πλήρη υποστήριξή του Μαρόκου μέσω οποιουδήποτε θεμιτού μέτρου θεωρούν κατάλληλο για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης των πολιτών τους».

Ορμώμενος από τους «βαθιά ριζωμένους αδελφικούς δεσμούς και την ακλόνητη αλληλεγγύη που ενώνει το Βασίλειο του Μαρόκου με τα αδελφά αυτά κράτη», ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ' τόνισε, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, ότι «η ασφάλεια και η σταθερότητα των χωρών του Αραβικού Κόλπου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας και της σταθερότητας του Βασιλείου του Μαρόκου» και ότι «οποιαδήποτε επίθεση κατά της ασφάλειάς τους συνιστά σοβαρή και απαράδεκτη επίθεση και άμεση απειλή για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής».

Κόσμος
Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F16 από Ελλάδα

Εκρήξεις στην Τεχεράνη – Στην Κύπρο δύο φρεγάτες και F16 από Ελλάδα

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02.03.26

Η Γαλλία δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου - «Λάθος η εμπλοκή της Χεζμπολάχ»

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησ

Σύνταξη
Δεν είναι πόλεμος αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς άλλαξε – Σε εξέλιξη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Άμνυας των ΗΠΑ
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 15:16

Δεν είναι πόλεμος αλλαγής καθεστώτος, αλλά το καθεστώς άλλαξε - Σε εξέλιξη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Άμνυας των ΗΠΑ

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
Κόσμος 02.03.26

Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
Μέση Ανατολή 02.03.26

Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στο Ιράν, λίγοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. H απόφαση αυτή ίσως αποδειχθεί χειρότερη και από τον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Μόντι παροτρύνει τον Νετανιάχου να βάλει «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο
Τηλεφωνική συνομιλία 02.03.26

Μόντι προς Νετανιάχου: Τέλειωσε «γρήγορα» τον πόλεμο

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», αναφέρει ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Κίτρινος υπεργίγαντας 02.03.26

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ηχορύπανση: Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης – Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
Ηχορύπανση 02.03.26

Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ
Κόσμος 02.03.26

Μετά την εξέγερση της Gen Z: Στην τελική ευθεία η προεκλογική εκστρατεία στο Νεπάλ

Η προεκλογική εκστρατεία έφερε στο προσκήνιο νεότερους υποψήφιους που υποσχέθηκαν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και να αμφισβητήσουν τους πολιτικούς που κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού
Η πιο κρίσιμη εβδομάδα 02.03.26

Το 3Χ3 θα διευκολύνει τη ζωή του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά την τετράδα και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στους αγώνες του Europa League με τη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;
Μεταβαλλόμενο κοινό 02.03.26

Μια Κέιτ Μος δε φέρνει την άνοιξη στην Gucci – Γιατί η νέα συλλογή του Demna χαρακτηρίστηκε «γελοία» και «φθηνή»;

Πέρυσι, η Gucci πούλησε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό είναι μείωση από τα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Gucci προσέλαβε τον Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

