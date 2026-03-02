Mαρόκο: Επικοινωνία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’ με τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου

Διεθνή ΜΜΕ αναπαράγουν δελτίο τύπου του ιδιαίτερου γραφείου του βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, σύμφωνα με το οποίο ο τελευταίος είχε σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών το Σάββατο με τους «αδελφούς», όπως επισημαίνεται στο ανακοινωθέν, ηγέτες αραβικών κρατών του Κόλπου, μεταξύ των οποίων ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισά αλ Χαλίφα, ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ, διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και πρωθυπουργός της χώρας, και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ο μαροκινός βασιλιάς διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι η χώρα του «καταδικάζει απερίφραστα τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον των κυρίαρχων αδελφών κρατών και της ασφάλειας των εδαφών τους», καθώς και ότι έχουν «την πλήρη υποστήριξή του Μαρόκου μέσω οποιουδήποτε θεμιτού μέτρου θεωρούν κατάλληλο για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης των πολιτών τους».

Ορμώμενος από τους «βαθιά ριζωμένους αδελφικούς δεσμούς και την ακλόνητη αλληλεγγύη που ενώνει το Βασίλειο του Μαρόκου με τα αδελφά αυτά κράτη», ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ τόνισε, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, ότι «η ασφάλεια και η σταθερότητα των χωρών του Αραβικού Κόλπου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας και της σταθερότητας του Βασιλείου του Μαρόκου» και ότι «οποιαδήποτε επίθεση κατά της ασφάλειάς τους συνιστά σοβαρή και απαράδεκτη επίθεση και άμεση απειλή για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής».