LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

Πολιτική Γραμματεία

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει οτι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου.