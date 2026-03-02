Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Η βιομηχανία του θεάματος φαίνεται να ανακαλύπτει εκ νέου τη γοητεία —και τη σκοτεινή πλευρά— της αγοράς τέχνης. Καλλιτέχνες σε παρακμή, πλαστογράφοι, κρυμμένοι καμβάδες και κληρονομιές που μυρίζουν ίντριγκα συνθέτουν το σκηνικό μιας νέας κινηματογραφικής τάσης. Μετά το The Gallerist της Κάθι Γιαν και το The Mastermind της Κέλι Ράιχαρντ, τη σκυτάλη παίρνει το The Christophers του Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival τον περασμένο Σεπτέμβριο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου στις ΗΠΑ και στις 15 Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας ξεχασμένος σταρ της ποπ αρτ

Στον κεντρικό ρόλο, ο Ίαν ΜακΚέλεν υποδύεται τον Τζούλιαν Σκλάρ, έναν καλλιτέχνη που υπήρξε αστέρι της λονδρέζικης ποπ αρτ σκηνής τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Σήμερα, όμως, έχει εγκαταλείψει τη ζωγραφική εδώ και χρόνια και ζει σχεδόν απομονωμένος, αντιμετωπίζοντας οικονομικά αδιέξοδα.

Δίπλα του, η Μικαέλα Κόελ ενσαρκώνει τη Λόρι, μια συντηρήτρια έργων τέχνης με παρελθόν στην πλαστογραφία — στοιχείο που αποδεικνύεται καθοριστικό για την εξέλιξη της ιστορίας.

Από το «Chewing Gum» στα BAFTA

Η Μικαέλα Κόελ έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη βρετανική σειρά Chewing Gum, ενώ η διεθνής αναγνώριση ήρθε με το I May Destroy You. Η σειρά, εμπνευσμένη από προσωπική της εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης, απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Emmy (κερδίζοντας δύο) και πέντε βραβεία BAFTA, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής της.

Το σχέδιο της «μεταθανάτιας ανακάλυψης»

Το σενάριο υπογράφει ο Εντ Σόλομον, που είχε συνεργαστεί ξανά με τον Σόντερμπεργκ στο No Sudden Move.

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκονται οκτώ ημιτελείς καμβάδες που ο Τζούλιαν έχει κρύψει σε αποθήκη. Τα δύο αποξενωμένα παιδιά του, τα οποία υποδύονται ο Τζέιμς Κόρντεν και η Τζέσικα Γκάνινγκ, επιθυμούν διακαώς να διασφαλίσουν την κληρονομιά τους. Για να το πετύχουν, προσλαμβάνουν τη Λόρι, η οποία παριστάνει τη βοηθό του καλλιτέχνη.

Το σχέδιο είναι απλό αλλά ριψοκίνδυνο: να ολοκληρώσει τα έργα, να τα επιστρέψει διακριτικά στη θέση τους και να «ανακαλυφθούν» μετά τον θάνατο του δημιουργού, αυξάνοντας θεαματικά την αξία τους. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την απάτη, εκεί όπου η τέχνη συναντά το κέρδος.

*Mε πληροφορίες από: Art News