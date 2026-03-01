Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

Ο Ολυμπιακός Β’ υποδέχεται τον Πανιώνιο στις εγκαταστάσεις του Ρέντη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play offs της Super League 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 4η θέση με 15 πόντους, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας έχοντας 26 πόντους.

Δείτε το παιχνίδι Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος:

<br />

Ο Ολυμπιακός Β’ φιλοξενεί τον Πανιώνιο (1/3, 15:00) για την τρίτη αγωνιστική των playoffs της Superleague 2, με τις ενδεκάδες να γίνονται γνωστές λίγο πριν από τη σέντρα.

Ο Άλβαρο Ρούμπιο επέλεξε τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια και τους Βαλμπουενά, Μπιλάλ, Φίλη, Κουτσογούλα, Πέρεζ, Τανούλη, Κειτά, Τουφάκη, Κουτσίδη και Ρολάκη, να ξεκινήσουν για τους «ερυθρόλευκους».

Από την άλλη, ο Παύλος Δερμιτζάκης επέλεξε τους Γιαννακόπουλο, Σαραμαντά, Αυλωνίτη, Μπελμόντε, Γιακόβλεφ, Στουπή, Γιένσεν, Μωραΐτη, Βοϊλη, Βενάρδο και Παπαγεωργίου, για τον Πανιώνιο.