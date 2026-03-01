magazin
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
01 Μαρτίου 2026

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Η Κάρα Ντελεβίν παρευρέθηκε πρόσφατα σε ένα γκαλά της L’Oreal εν όψει της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και μίλησε για την επίδραση που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των ανθρώπων.

«Αυτή τη στιγμή γελάμε και αστειευόμαστε λέγοντας ότι όλα έχουν πάρει φωτιά», είπε. «Ουσιαστικά πρόκειται για μαύρο χιούμορ γύρω από το γεγονός ότι κανείς δεν αισθάνεται καλά. Η ψυχική υγεία είναι τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή, το να μπορείς να είσαι καλά με τον εαυτό σου, ώστε να μπορείς να κάνεις βοηθήσεις και τους άλλους».

Χωρίς φόβο

Όταν έχει μια «κακή μέρα», η Κάρα Ντελεβίν περιηγείται στις σελίδες του GoFundMe γιατί την γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ότι «υπάρχει τρόπος για να βοηθήσεις κάποιον».

Οι συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία πρέπει να περιλαμβάνουν και εκείνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε.

«Αυτός ο αλγόριθμος δεν έχει σχεδιαστεί για καλά πράγματα. Δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο να διαγράψω το Instagram από το τηλέφωνό μου, αλλά προσπαθώ συνεχώς να ασκήσω αυτοέλεγχο, γιατί διαπιστώνω ότι μπαίνω εκεί χωρίς καν να το συνειδητοποιώ.Είναι τρομακτικό. Ακολουθώ πολλούς λογαριασμούς που αφορούν καλές πράξεις και ευχάριστα νέα[…]Αυτό με κάνει πάντα ευτυχισμένη, γιατί νιώθω ότι η ζυγαριά κλίνει προς την άλλη πλευρά — τα δικαιώματα των γυναικών καταπατώνται, οι άνθρωποι διαφορετικού χρώματος και η queer κοινότητα [δέχονται πόλεμο]— και πρέπει να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή τη δυναμική. Αν ζω συνεχώς με το φόβο, τότε απλά δεν βγαίνω από το σπίτι, και έτσι δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω τίποτα».

«Πρέπει να το προσπαθείς κάθε μέρα»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο περιοδικό People, η Κάρα Ντελεβίν μίλησε για τη μάχη που έδωσε για να κόψει το αλκοόλ, γεγονός που σαφώς επηρέασε τόσο την αυτοεκτίμηση της όσο και την ψυχική της υγεία.

«Από τη στιγμή που η νηφαλιότητα μπήκε στη ζωή μου [με αποτέλεσμα] να έχω αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία δύο χρόνια, νιώθω πιο παιδί από ό,τι έχω νιώσει ποτέ», δήλωσε.

Αυτή η ανανεωμένη διάθεση έχει σαφώς επηρεάσει και την αυτοεκτίμηση της.

«Νομίζω ότι ο καθένας έχει τις δικές του μικρές ανασφάλειες ή πληγές σχετικά με την αυτοεκτίμηση και το θέμα δεν είναι να τις πολεμάς, αλλά να αγαπάς αυτό το κομμάτι του εαυτού σου και να το αποδέχεσαι», υποστήριξε η Κάρα Ντελεβίν, μιλώντας στο People.

«[Πρέπει να αποδεχτείς] τα λάθη σου και όλα όσα έχουν να κάνουν με το να είσαι άνθρωπος. [Οφείλεις να αγαπάς] αυτά τα κομμάτια του εαυτού σου άνευ όρων. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια πρακτική. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεις έτσι απλά. Πρέπει να το προσπαθείς κάθε μέρα», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο