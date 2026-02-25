Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Στην ανάγκη να υπάρξει «ενιαίος, δημόσιος και ασφαλής σιδηρόδρομος» αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία του ΟΣΕ.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Χαρίτσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ (ΣΕΟ), του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train (Σ.Ε.Π. ΤΡΑΙΝΟΣΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ (ΠΕΠΕ), του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΡΓΟΣΕ και του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων. Συνοδευόταν από τις βουλεύτριες, Θεανώ Φωτίου και Πέτη Πέρκα και τον βουλευτή Νάσο Ηλιόπουλο.

Ο κ. Χαρίτσης, παίρνοντας τον λόγο ύστερα από τις παρεμβάσεις των συνδικαλιστών, εκπροσώπων και εργαζομένων του ΟΣΕ, τόνισε ότι η Νέα Αριστερά προσήλθε στη συνάντηση με σκοπό να ακούσει τους ανθρώπους που βιώνουν από μέσα την κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Σημείωσε ότι «δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μία κομματική επικοινωνιακή φιέστα», ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι το ζήτημα του σιδηροδρόμου «αφορά ολόκληρη την κοινωνία και αφορά και το πολιτικό σύστημα», αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν «ευθύνες για την πορεία του σιδηροδρόμου στη χώρα μας», οι οποίες «πρέπει να αποδοθούν εκεί που υπάρχουν και στο βαθμό που υπάρχουν».

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, σημείωσε ότι «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», κάνοντας λόγο για συνολική αποτυχία. Συνέδεσε, μάλιστα, την εικόνα αυτή με την ευρύτερη απαξίωση δημόσιων λειτουργιών, τονίζοντας ότι «δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας». Όπως ανέφερε, «πριν από λίγα χρόνια είχαμε την πανδημία, στη διάρκεια της οποίας βγαίναμε και χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια τους υγειονομικούς, όμως σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας είναι σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι ήταν όταν συνέβη η πανδημία», υπογραμμίζοντας ότι το ίδιο μοτίβο εγκατάλειψης επαναλαμβάνεται και στον σιδηρόδρομο.

Ο κ. Χαρίτσης έκανε αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι, παρότι έδινε προτεραιότητα σε «πράσινες υποδομές, όπως είναι και ο σιδηρόδρομος, δυστυχώς σπαταλήθηκε σε άλλες δράσεις, άλλους σκοπούς και για άλλα συμφέροντα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο», επισημαίνοντας πως οι παθογένειες του σημερινού μοντέλου συνοψίζονται στις λέξεις: «ιδιωτικοποίηση και πολυδιάσπαση». Τόνισε ότι η πορεία αυτή πρέπει να αντιστραφεί, όπως συμβαίνει ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες όπου το κράτος επανέρχεται στη διαχείριση βασικών υποδομών.

Παράλληλα, στάθηκε στις εργασιακές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να συνεχιστεί το καθεστώς των εργαζομένων με εργασιακές συνθήκες επισφάλειας ή και πλήρη ανυπαρξία εργασιακών δικαιωμάτων και ότι δεν μπορούν να υπάρχουν εργασιακά καθεστώτα πολλών ταχυτήτων».

«Θα είμαστε παρόντες στη δίκη για τα Τέμπη»

Αναφερόμενος στη δίκη για τα Τέμπη που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε ότι «θα είμαστε παρόντες» και ότι «πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που χάθηκαν», ενώ επανέλαβε την ανάγκη για ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενός ασφαλούς δικτύου σιδηροδρόμων σε όλη τη χώρα.

Κλείνοντας, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι «αυτός ο στρατηγικός στόχος για ένα δημόσιο ενιαίο σιδηρόδρομο πρέπει να γίνει επιτέλους πράξη. Το χρωστάμε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών». Δεσμεύτηκε, τέλος, ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και τη συνεργασία με τους εργαζόμενους, ώστε «τα ζητήματα του σιδηροδρόμου να βρουν δικαίωση και να γίνει πράξη αυτό το οποίο έχει ανάγκη ολόκληρη η κοινωνία».