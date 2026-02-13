Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

Παρέμβαση πραγματοποίησε στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δημοσιεύματα για νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Ο κ. Χαρίτσης, απευθυνόμενος στην κ. Κεραμέως, επανέλαβε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από την ίδια «για λόγους ευθιξίας και για λόγους ουσίας» κάνοντας αναφορά στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ και τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων.

Αναφερόμενος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε «εξεταστική επιτροπή παρωδία», στάθηκε σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ, σύμφωνα με το οποίο οι απομαγνητοφωνήσεις των επίδικων συνομιλιών που συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ ήταν ελλιπείς.

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου»

Όπως σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, είχε ήδη από την 1η Ιουλίου 2025 καταθέσει εγγράφως αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής για να προσκομιστούν όλα τα DVD αυτούσια, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στο πρωτογενές αποδεικτικό υλικό, καθώς «μόνο οι συνομιλίες που τα αρμόδια αστυνομικά όργανα έκριναν ότι συνδέονται με την υπόθεση είχαν απομαγνητοφωνηθεί». Το αίτημα, όπως υπογράμμισε, απορρίφθηκε, όπως απορρίφθηκε και αντίστοιχο αίτημα του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ στην εξεταστική επιτροπή.

«Τι μαθαίνουμε τώρα; Ότι τελικά σε αυτά τα DVD υπήρχαν και άλλες συνομιλίες που αφορούν αυτό το τεράστιο σκάνδαλο», τόνισε, κάνοντας λόγο για «πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου».

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για πληροφορίες περί πρόωρης διακοπής έρευνας σχετικά με την τοποθέτηση «κοριών» σε γραφεία υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «από πού υπήρξαν διαρροές και πληροφορίες άραγε; Ποιος έκανε αυτές τις παρεμβάσεις; Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης τι λέει για όλα αυτά; Τα επιβεβαιώνει;».

Απευθυνόμενος στα μέλη του κοινοβουλίου, τόνισε ότι «τι θα ανεχτούμε ακόμα; Πόσο ακόμα μπορούμε να ανεχτούμε η Βουλή να γίνεται πλυντήριο των σκανδάλων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της συγκάλυψης αυτών των σκανδάλων;».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού» και τόνισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει γίνει καθεστώς. Και στα καθεστώτα βασιλεύει η διαφθορά».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην παρουσία των αγροτών στο Σύνταγμα, και θυμίζοντας τη ρύθμιση της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τόνισε ότι «η Βουλή ούτε αποστειρωμένη ζώνη θα γίνει ούτε θα αποκοπεί από την κοινωνία». Όπως δήλωσε, η Νέα Αριστερά θα βρίσκεται σήμερα στο Σύνταγμα στο πλευρό των αγροτών.