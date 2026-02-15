newspaper
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 15:11
Ήχησε το 112 σε Χίο και Σέριφο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Πολιτική Γραμματεία 15 Φεβρουαρίου 2026, 14:45

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

«Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη Βουλή σε πλυντήριο κυβερνητικών σκανδάλων», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο καθιερωμένο Κυριακάτικο μήνυμά του.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «η δική μας δουλειά είναι να βάζουμε διαρκώς φρένο σε αυτή την πρωτοφανή θεσμική κατρακύλα. Και να διαμορφώσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις ώστε σύντομα αυτή η καταστροφική πολιτική να αποτελέσει παρελθόν».

Αναφέρθηκε, επίσης, στα χθεσινά ντοκουμέντα που ήρθαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, για τη νησιωτικότητα και τη συνέντευξη του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα στην «Ομάδα Αλήθειας», που τη χαρακτήρισε ως ακόμα μια «ένδειξη του κατήφορου των θεσμών στη χώρα».

Όσα υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης:

Καλημέρα σε όλες και όλους. Αυτές είναι οι σημειώσεις μου για την εβδομάδα που πέρασε.

1. Στη μάντρα της Καισαριανής

Χτες το βράδυ ήρθαμε αντιμέτωποι με το βάρος της ιστορίας.

Η αποκάλυψη, για πρώτη φορά μετά από 82 ολόκληρα χρόνια, οκτώ φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι το Σκοπευτήριο και περνάω τον στενό διάδρομο προς τον χώρο των εκτελέσεων νιώθω το γνωστό ρίγος, που είμαι σίγουρος νιώθουμε όλοι και όλες. Γιατί η Καισαριανή συμπυκνώνει την κοινή ρίζα μας: το ανοξείδωτο μέταλλο της Αντίστασης, το πάθος για την ελευθερία, τη σφιγμένη γροθιά απέναντι στους φασίστες.

Από χτες, η γροθιά αυτή έχει πάρει υπόσταση. Σε αυτή τη μικρή φωτογραφία με τα ρούχα των εκτελεσμένων και τον ανώνυμο ήρωα του λαού μας που υψώνει περήφανα τη γροθιά του, καθώς οδηγείται στον θάνατο.

Ας το δουν αυτό οι κάθε λογής συκοφάντες της ΕΑΜικής Αντίστασης. Και μακάρι να τους κάνει να σιωπήσουν έστω και για λίγο.

Η Αθήνα πρέπει να αποκτήσει Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Είναι χρέος στη Δημοκρατία.

Και το υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες αυτές να έρθουν στην Ελλάδα.

Είναι το τραύμα μας. Είναι η μνήμη μας. Είναι ο οδηγός μας.

2. Άγονη ζωή

Βρίσκομαι από χθες στη Μυτιλήνη, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα επιστημονικών ινστιτούτων για τη νησιωτικότητα.

Ακούγοντας τους κατοίκους του νησιού και τους εκπροσώπους αυτοδιοικητικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων από διαφορετικά σημεία του Αιγαίου σκέφτηκα τη μεγάλη υποκρισία του καιρού μας: μια κυβέρνηση που μιλά διαρκώς για τη στρατιωτική θωράκιση των νησιών μας και την ίδια ώρα αδιαφορεί πλήρως για την κοινωνική και οικονομική τους θωράκιση.

Τα νησιά μας διαλύονται από τον συνδυασμό του υπερτουρισμού, της άναρχης δόμησης, την ενεργειακή κρίση, τα προβλήματα στην ακτοπλοΐα, το υπέρογκο κόστος των πρώτων υλών, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τη δομική δοκιμασία του πρωτογενούς τομέα.

Η κυβέρνηση σ’ αυτά τα ζητήματα ‘πετάει χαρταετό’. Εφαρμόζει πολιτικές δίχως να υπολογίζει το βασικό: την ιδιαιτερότητα του κάθε νησιού και την απόλυτη προτεραιότητα του να μπορούν οι κάτοικοι να μείνουν σε αυτό.

Κατέθεσα την πρόταση της Νέας Αριστεράς: μια πραγματική ρήτρα νησιωτικότητας. Μια θεσμική ομπρέλα ισότητας στις μεταφορές, στη φορολογία, στη στεγαση, στην υγεία, σε κάθε δημόσια πολιτική. Για να μην πληρώνουν οι νησιώτες ένα βαρύ τίμημα απλώς και μόνο γιατί γεννήθηκαν σε ένα νησί.

3. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: ένα απόστημα διαρκείας

Τον Ιούλιο είχα καταθέσει αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής ζητώντας κάτι απλό: να συμπληρωθεί η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα DVD που περιείχαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Για να υπάρχει πρόσβαση στο σύνολο του πρωτογενούς υλικού και όχι μόνο σε όσες συνομιλίες έκρινε η ΕΛ.ΑΣ ότι έπρεπε να απομαγνητοφωνηθούν.

Τότε ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ είχαν άλλες προτεραιότητες: προχωρούσαν σε εκείνο το αδιανόητο θεσμικό ολίσθημα της ‘επιστολικής’ ψήφου για την Εξεταστική Επιτροπή για να απαλλάξουν τους υπουργούς τους.

Σήμερα, έξι μήνες μετά, μαθαίνουμε ότι νέο υλικό -με τις συνομιλίες στις οποίες δεν είχαμε πρόσβαση- στάλθηκε προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οικονομική Αστυνομία.

Το αποτέλεσμα;

Ενδείξεις εμπλοκής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για οκτώ ακόμα στελέχη της ΝΔ.

Δεν θα πω ότι δικαιώθηκα. Γιατί αυτό που είχα ζητήσει ήταν στοιχειώδες.

Θα πω όμως, ότι στη χώρα αυτή δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα: έχει μετατρέψει τη συγκάλυψη σε επιστήμη.

Και το χειρότερο, έχει μετατρέψει τη Βουλή σε πλυντήριο κυβερνητικών σκανδάλων.

Η δική μας δουλειά είναι να βάζουμε διαρκώς φρένο σε αυτή την πρωτοφανή θεσμική κατρακύλα. Και να διαμορφώσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις ώστε σύντομα αυτή η καταστροφική πολιτική να αποτελέσει παρελθόν.

4. Ευτελισμός και υποτέλεια

Η ‘συνέντευξη’ του Γιάννη Στουρνάρα στην Ομάδας Αλήθειας είναι μια ακόμα ένδειξη του κατήφορου των θεσμών στη χώρα.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας επιλέγει να συνομιλήσει με έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό της Δεξιάς και να το βαφτίσει ενημερωτικό μέσο.

Ο κ. Στουρνάρας δεν είναι ιδιώτης ή πολιτικό πρόσωπο. Είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο ίδιος μάλλον ‘ξέχασε’ τη θεσμική του ιδιότητα στην εναγώνια προσπάθειά του να δώσει διαπιστευτήρια στον κ. Μητσοτάκη. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε σε ποιο σημείο ευτελισμού βρισκόμαστε.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Ο κύριος Στουρνάρας προσπάθησε να εμφανίσει τον εαυτό του πάνω-κάτω ως πολιτικά διωκόμενο από την κυβέρνηση της Αριστεράς. Κατέφυγε σε αγοραία ψεύδη για την οικονομική της πολιτική και κυρίως απέφυγε να μιλήσει για τις δικές του ευθύνες: την ταύτισή του με την πολιτική των Μνημονίων και την υπονόμευση των προσπαθειών για μια διαφορετική, πιο δίκαιη, διαχείριση του τραπεζικού συστήματος. Ένα σύστημα συσσωρευμένων προνομίων που -ας μην το ξεχνάμε αυτό- χρωστά στην κοινωνία πολλά ενώ η κοινωνία δεν του χρωστάει τίποτα».

