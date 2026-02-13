Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει

«Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς και ένας βαθιά ανεξάρτητος δημοσιογράφος», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

«Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «εργάστηκε στην Αυγή και στην Ελευθεροτυπία, αναδείχθηκε πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ δύο φορές, υπήρξε σημείο αναφοράς για νεότερους συναδέλφους του».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

«Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν -για πάντα- ένας ‘ΕΔΑϊτης’.

Γεννημένος στον Ασωπό Μολάων το 1938 εντάχθηκε στην παράνομη ΕΠΟΝ της Νομικής Σχολής στην Αθήνα το 1956. Και από τη στιγμή εκείνη, αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστική μορφή του φοιτητικού και νεανικού κινήματος: του 1-1-4, του 15%, της ίδρυσης της ΕΦΕΕ.

Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Πορείες Ειρήνης, περιοδείες στην περιφέρεια κάτω από το άγρυπνο μάτι του χωροφύλακα, αδιάκοπη δράση για τη ‘διαφώτιση’ με ό,τι πιο προωθημένο υπήρχε στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

‘Υπήρχε συνεργασία, φαντασία και δημιουργικότητα’.

Έτσι συνόψιζε την εμπειρία του σε μια συνέντευξή του χρόνια μετά (Ιωάννα Παπαθανασίου (επιμ.), Η νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2008).

Και αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της ανυπακοής στις αυθεντίες, καθόρισε τη μετέπειτα διαδρομή του. Σταθερά στην Αριστερά της Ανανέωσης, παράνομος στα χρόνια της δικτατορίας, πολιτικός κρατούμενος από το 1967 έως το 1970, κριτικός απέναντι σε δογματισμούς και βεβαιότητες.

Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς και ένας βαθιά ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην Αυγή και στην Ελευθεροτυπία, αναδείχθηκε πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ δύο φορές, υπήρξε σημείο αναφοράς για νεότερους συναδέλφους του.

Θα μας λείψει.

Γιατί η δωρική μορφή του -όπως και του συντρόφου του Μίμη Δαρειώτη που στις 11 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του- μας επέτρεπε να συνδεθούμε με τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς σε αυτή τη χώρα.

Την Αριστερά της συνεργασίας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας».