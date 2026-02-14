Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις στα τρολ της «Ομάδας Αλήθειας» ούτε να κάνει ατεκμηρίωτες καταγγελίες
Editorial 14 Φεβρουαρίου 2026, 09:33

Δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις στα τρολ της «Ομάδας Αλήθειας» ούτε να κάνει ατεκμηρίωτες καταγγελίες

Ο Γιάννης Στουρνάρας καλό είναι να θυμηθεί ότι δεν είναι κομματικό πρόσωπο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Spotlight

Έχω την αίσθηση ότι κάπου έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε ακόμη και τα βασικά. Για παράδειγμα στη χώρα μας, στη βάση και των σχετικών προβλέψεων του δικαίου που ρυθμίζει το καθεστώς της ΕΚΤ και των επιμέρους κεντρικών τραπεζών, έχουμε ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Αυτό έχει γίνει ώστε η κεντρική τράπεζα να αποφασίζει με κριτήριο τη νομισματική σταθερότητα, τη φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος, την καταπολέμηση του πληθωρισμού και την ανάπτυξη και όχι στη βάση των πολιτικών παρεμβάσεων που θα κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση ή των συμφερόντων που θέλει να εξυπηρετήσει. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας που οφείλει να κάνει πράξη αυτή την αναγκαία ανεξαρτησία.

Ανεξαρτησία, όμως, δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ο διοικητής, εν προκειμένω ο Γιάννης Στουρνάρας, μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει. Ούτε μπορεί να παρεμβαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση. Ούτε προφανώς – άλλωστε αυτό ισχύει και για κάθε πολίτη – μπορεί να διατυπώνει αβάσιμες κατηγορίες. Και προφανώς το ποια μέσα διαλέγει να μιλήσει έχει σημασία, εάν θέλει να προασπίσει τον θεσμικό του ρόλο και να κάνει πράξη την ανεξαρτησία του.

Όμως, ο Γιάννης Στουρνάρας, που ολοκληρώνει τη δεύτερη εξαετή θητεία του και υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι θα έχει και μια τρίτη θητεία, πράγμα που θα σημαίνει ότι θα παραμείνει σε αυτή τη θέση για 18 χρονιά, δεν τήρησε καμία από τις παραπάνω «κόκκινες γραμμές».

Καταρχάς επέλεξε να μιλήσει όχι σε ένα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά στην «Ομάδα Αλήθειας», που δεν είναι μέσο ενημέρωσης αλλά ένας επικοινωνιακός μηχανισμός στενά συνδεδεμένος με το κυβερνών κόμμα, που συνδέθηκε με την υπόθεση της εταιρείας Blue Skies και τις ενδείξεις ότι κομματικά στελέχη της ΝΔ αμείβονταν για την κομματική τους δουλειά από μια ιδιωτική εταιρεία, και που έχει κατηγορηθεί για το ακροδεξιό ύφος και τη ρητορική του περιεχομένου του. Αναρωτιέται κανείς ποια δουλειά έχει ο κεντρικός τραπεζίτης να συνομιλεί με τους πάλαι ποτέ συντονιστές των τρολ της Νέας Δημοκρατίας.

Και έπειτα υπάρχει σοβαρό ζήτημα με αυτά που υποστήριξε ο κεντρικός τραπεζίτης. Ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίστηκε ότι επειδή διαφώνησε με τις επιλογές της κυβέρνησης για τη διοίκηση μιας υπό περίπου δημόσιο έλεγχο τράπεζας και καθώς είχε αποφασίσει να ακυρώσει αυτές τις επιλογές (όπερ και έγινε), δεδομένου ότι η ΤτΕ είναι επόπτρια του τραπεζικού συστήματος, η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έστειλε το ΣΔΟΕ και την Οικονομική Αστυνομία στο γραφείο της γυναίκας του, στο πλαίσιο μιας σε εξέλιξη δικαστικής διερεύνησης για απευθείας αναθέσεις που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια το ΚΕΕΛΠΝΟ στην εταιρεία της συζύγου του.

Δηλαδή, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας βγήκε και δίνοντας συνέντευξη σε έναν κομματικό βραχίονα υποστήριξε ότι η τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τον εκβίασε, αλλά αυτός αντιστάθηκε και επέμεινε στις επιλογές του: «οι επιλογές μου ήταν τρεις: ή συνεχίζω στον δρόμο της αρετής, ή παραιτούμαι, ή κάνω αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Αποφάσισα το πρώτο, έχοντας στο μυαλό μου τι είχε γίνει παλαιότερα με την Τράπεζα Κρήτης.». Δηλαδή, ο Γιάννης Στουρνάρας υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε ένα νέο «σκάνδαλο Κοσκωτά»; Γιατί σε αυτό παραπέμπει η αναφορά στην Τράπεζα Κρήτης. Και μάλιστα, όπως είπε, ήταν έτοιμη να εργαλειοποιήσει μηχανισμούς όπως το ΣΔΟΕ στοχοποιώντας τη γυναίκα του κ. Στουρνάρα (που όμως ήταν «πεντακάθαρη» όπως η ίδια του είπε προτρέποντάς τον να μην υποχωρήσει), αλλά αυτός με σθένος έκανε το σωστό και απέτρεψε το σκάνδαλο.

Χωρίς να δώσει στοιχεία, χωρίς να επικαλεστεί ντοκουμέντα, χωρίς να προσφέρει κάποια απόδειξη, παρουσίασε αυτό το αφήγημα ως αυτονόητο. Και όχι μόνο αυτό, παρουσίασε αυτές τις βαριές κατηγορίες, για τις οποίες – επαναλαμβάνω – δεν προσκόμισε ούτε επικαλέστηκε κανένα στοιχείο, ως γεγονότα.

Την ίδια στιγμή δεν αναφέρθηκε καθόλου στο γιατί ούτε τότε ούτε τώρα δεν πήγε στον εισαγγελέα με αυτά τα στοιχεία. Γιατί εάν είχε ενδείξεις ότι μια κυβέρνηση ετοίμαζε νέο σκάνδαλο Κοσκωτά, εκεί θα ήταν το πρώτο μέρος στο οποίο έπρεπε να απευθυνθεί.

Αλλά ας δούμε και μία διάσταση ακόμη. Οι κεντρικοί τραπεζίτες και στην Ελλάδα και διεθνώς παραδοσιακά είναι ολιγόλογοι και πολύ προσεκτικοί. Ο λόγος είναι ότι το τι θα πουν επηρεάζει τις αγορές. Γιατί εκ της θέσης της η Κεντρική Τράπεζα είναι σε θέση να έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας. Το να πει ότι τα πράγματα πάνε καλά ή άσχημα έχει άλλη βαρύτητα σε σχέση π.χ. με το εάν το πει ο υπουργός Οικονομικών που θεωρείται ότι θα προσπαθήσει να αναπαράγει ένα κυβερνητικό αφήγημα.  Γι’ αυτό και είναι προσεκτικοί οι κεντρικοί τραπεζίτες και τις περισσότερες φορές μιλούν πρωτίστως για το αντικείμενό τους και δεν κυνηγούν τη δημοσιότητα.

Εδώ έχουμε έναν κεντρικό τραπεζίτη που αποφασίζει να μιλήσει σε ένα κομματικό επικοινωνιακό μηχανισμό και εκεί να μη μιλήσει για την κατάσταση της οικονομίας αλλά για να επιτεθεί, εξαπολύοντας ατεκμηρίωτες κατηγορίες, σε έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το κάνει σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή όπου από τη μια στη δημόσια σφαίρα δεν κυριαρχούν οι αναμνήσεις για το 2015 αλλά τα σκάνδαλα που συνδέονται με την τωρινή κυβέρνηση (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και τώρα προγράμματα κατάρτισης) και από την άλλη συζητιούνται οι πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες προτίθεται να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, έχουμε έναν κεντρικό τραπεζίτη που έρχεται να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση επικοινωνιακά και μάλιστα σε μια περίοδο όπου αυτή η κυβέρνηση θα αποφασίσει εάν θα προσφέρει άλλη μια εξαετή θητεία στον Γιάννη Στουρνάρα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό ο Γιάννης Στουρνάρας προχώρησε σε άλλη μία ενέργεια που δεν συνάδει με την ιδιότητα του ανεξάρτητου κεντρικού τραπεζίτη. Προχώρησε σε ανακοίνωση «κύκλων», η οποία είναι γραμμένη σε απολύτως κομματικό ύφος, το είδος των «σκληρών ανακοινώσεων» που βλέπουμε να βγάζουν τα κόμματα, κάνοντας μάλιστα και επιπλέον καταγγελίες. Από πότε ο Διοικητής της ΤτΕ ομιλεί μέσω κύκλων συνεργατών του; Και τι ακριβώς σημαίνει «συνεργάτες»; Ο Διοικητής της ΤτΕ δεν είναι πολιτικός αρχηγός ή βουλευτής ή υπουργός να έχει «συνεργάτες». Εκτός και εάν η υπόλοιπη διοίκηση της ΤτΕ μιλάει για λογαριασμό του. Αλλά επί της ουσίας, όταν ο διοικητής της ΤτΕ υιοθετεί κομματικό λόγο και ύφος και επιτίθεται σε άλλους πολιτικούς, οι οποίοι παρεμπιπτόντως μπορεί αύριο να έχουν ξανά την ευθύνη της χώρας, πώς θα μπορεί να επιτελεί τον ρόλο του; Η ΤτΕ δεν είναι φέουδο και οφείλει να παραμένει υπεράνω των κομματικών αντιπαραθέσεων και όχι τμήμα της πολιτικής διαπάλης. Και σίγουρα δεν είναι δουλειά της ΤτΕ να υλοποιεί τον κομματικό πολιτικό και οικονομικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν κεντρικό τραπεζίτη – κομματάρχη, ούτε από έναν κεντρικό τραπεζίτη – κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και επειδή δεν προβλέπεται η έννοια του κεντρικού τραπεζίτη-πολιτευτή, προφανώς και εάν θέλει να πολιτευτεί ξανά – γιατί υπήρξε πολιτικό πρόσωπο και έχει κάθε δικαίωμα στην πολιτική φιλοδοξία – μπορεί πάντα να ολοκληρώσει ευδοκίμως τη δεύτερη θητεία του και να κατέβει στον πολιτικό στίβο.

Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι αυτό που έχει διαμορφωθεί στη χώρα δεν είναι απλώς μια διακυβέρνηση, μέσα από τη διαδικασία των δημοκρατικών εκλογών, αλλά ένα ιδιότυπο καθεστώς που έχει αγκυρωθεί στους αρμούς του κράτους στο σύνολό του και που δεν διστάζει να υπονομεύει κάθε έννοια θεσμικότητας στο όνομα ενός αμιγώς κομματικού σχεδιασμού. Και ο Γιάννης Στουρνάρας δεν συμπεριφέρεται ως ανεξάρτητος τραπεζίτης αλλά ως τμήμα αυτού του καθεστώτος.

Και μια τελευταία παρατήρηση. Εκ της θέσης του και του εποπτικού ρόλου που έχει, ο διοικητής της ΤτΕ έχει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε σημαντική πληροφόρηση για την κατάσταση όχι μόνο του τραπεζικού συστήματος αλλά και της οικονομίας, γενικά και ειδικά. Αυτή είναι αναγκαία πληροφορία προφανώς για να επιτελεί τον ρόλο της η ΤτΕ, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα «διαπραγματευτικό χαρτί» του εκάστοτε διοικητή.

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Editorial
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09.02.26

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη
Οικονομία 14.02.26

Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη

Καθώς η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται να ψηφίσει την έκθεσή της, το διακύβευμα είναι σαφές: μεταρρύθμιση ή απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης;

Γεωργία Κανδρή
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26 Upd: 12:45

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
