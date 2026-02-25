Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα σε οικόπεδο στον Εύοσμο
Το πολεμικό βλήμα παραλήφθηκε από ειδικό κλιμάκιο του στρατού.
Πολεμικό βλήμα εντοπίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ωκεανού με Παπάγου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Μετά από κλήση πολίτη στην Άμεση Δράση, έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
