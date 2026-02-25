Για ποιους έρχονται δάνεια με επιτόκιο 7% – Όλες οι λεπτομέρειες, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Δάνεια πρόκειται να χορηγούν από της 9 Μαρτίου σε δημοσίους υπαλλήλους καθώς ανοίγει η πλατφόρμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα. Μόλις καλυφθεί το κονδύλι, η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα.

Τα δάνεια

Τα δάνεια δίνονται για να καλύψουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Το ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο, καθώς αφορά χιλιάδες εργαζομένους του Δημοσίου.

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μέτοχοι του ΜΤΠΥ, το πολιτικό και ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και αστυνομικοί που υπάγονται στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Προαιρετικά μπορούν να είναι μέτοχοι και υπάλληλοι δήμων. Για όσους υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. ισχύει και η σχετική υπηρεσιακή διαταγή της 29ης Οκτωβρίου 2024.

Οι προϋποθέσεις για τα δάνεια

Για να πάρει κάποιος το δάνειο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

– Να είναι μέτοχος του Ταμείου για πάνω από δύο χρόνια και να έχει συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ.

– Να μην έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει τα 64 έτη, 11 μήνες και 29 ημέρες δεν μπορεί να κάνει αίτηση.

– Να διαθέτει φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου (εκτός κεντρικής διοίκησης).

Εκτός διαδικασίας μένουν όσοι δεν είναι μέτοχοι, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει διετία, όσοι δεν έχουν συνεχείς κρατήσεις, όσοι χρωστούν προηγούμενο δάνειο στο Ταμείο, όσοι έχουν κάνει αίτηση παραίτησης, όσοι βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και όσοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι.

Το ποσό που μπορεί να πάρει ο κάθε υπάλληλος συνδέεται με τον βασικό ακαθάριστο μισθό του. Μπορεί να ζητήσει δάνειο ίσο με έναν, δύο ή τρεις βασικούς μισθούς. Για παράδειγμα, αν ο βασικός μισθός είναι 1.100 ευρώ, το δάνειο μπορεί να είναι 1.100, 2.200 ή 3.300 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα μπει στον λογαριασμό μπορεί να είναι μικρότερο, λόγω κρατήσεων.

Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 ίσες μηνιαίες δόσεις, που παρακρατούνται απευθείας από τον μισθό. Για όσους πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), οι δόσεις αποδίδονται αυτόματα μέσω της μισθοδοσίας. Αν καθυστερήσει κάποιος δόση, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις, το Ταμείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει όλο το υπόλοιπο ποσό άμεσα.

Το επιτόκιο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει οριστεί στο 7% και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου για όσους το λάβουν μέσα σε αυτό το διάστημα. Το δάνειο επιβαρύνεται επίσης με τις νόμιμες κρατήσεις και το ψηφιακό τέλος συναλλαγών.

Η αίτηση

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και στην επιλογή «Αίτηση Δανείου», με χρήση κωδικών Taxis.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις με άλλο τρόπο. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το κινητό και το προσωπικό του e-mail και πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα να γράψει σωστά το e-mail, γιατί εκεί θα σταλούν όλες οι ειδοποιήσεις.

Την επόμενη ημέρα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο αιτών θα λάβει μήνυμα από το myportal@mtpy.gr με προθεσμία για να προχωρήσει σε αίτηση προέγκρισης. Αν δεν το κάνει μέσα στο χρονικό όριο, η διαδικασία σταματά. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό της αίτησης.

Καθώς τα διαθέσιμα χρήματα είναι συγκεκριμένα και η πλατφόρμα θα κλείσει μόλις εξαντληθούν τα 12 εκατ. ευρώ, όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και να έχουν έτοιμα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μη χάσουν την ευκαιρία.

