Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Για ποιους έρχονται δάνεια με επιτόκιο 7% – Όλες οι λεπτομέρειες, πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Φεβρουαρίου 2026, 11:39

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα

Spotlight

Δάνεια πρόκειται να χορηγούν από της 9 Μαρτίου σε δημοσίους υπαλλήλους καθώς ανοίγει η πλατφόρμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα. Μόλις καλυφθεί το κονδύλι, η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα.

Τα δάνεια

Τα δάνεια δίνονται για να καλύψουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Το ενδιαφέρον αναμένεται μεγάλο, καθώς αφορά χιλιάδες εργαζομένους του Δημοσίου.

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μέτοχοι του ΜΤΠΥ, το πολιτικό και ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και αστυνομικοί που υπάγονται στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Προαιρετικά μπορούν να είναι μέτοχοι και υπάλληλοι δήμων. Για όσους υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. ισχύει και η σχετική υπηρεσιακή διαταγή της 29ης Οκτωβρίου 2024.

Οι προϋποθέσεις για τα δάνεια

Για να πάρει κάποιος το δάνειο πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

– Να είναι μέτοχος του Ταμείου για πάνω από δύο χρόνια και να έχει συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ.

– Να μην έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει τα 64 έτη, 11 μήνες και 29 ημέρες δεν μπορεί να κάνει αίτηση.

– Να διαθέτει φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου (εκτός κεντρικής διοίκησης).

Εκτός διαδικασίας μένουν όσοι δεν είναι μέτοχοι, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει διετία, όσοι δεν έχουν συνεχείς κρατήσεις, όσοι χρωστούν προηγούμενο δάνειο στο Ταμείο, όσοι έχουν κάνει αίτηση παραίτησης, όσοι βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και όσοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι.

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και στην επιλογή «Αίτηση Δανείου», με χρήση κωδικών Taxis

Το ποσό που μπορεί να πάρει ο κάθε υπάλληλος συνδέεται με τον βασικό ακαθάριστο μισθό του. Μπορεί να ζητήσει δάνειο ίσο με έναν, δύο ή τρεις βασικούς μισθούς. Για παράδειγμα, αν ο βασικός μισθός είναι 1.100 ευρώ, το δάνειο μπορεί να είναι 1.100, 2.200 ή 3.300 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα μπει στον λογαριασμό μπορεί να είναι μικρότερο, λόγω κρατήσεων.

Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 ίσες μηνιαίες δόσεις, που παρακρατούνται απευθείας από τον μισθό. Για όσους πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), οι δόσεις αποδίδονται αυτόματα μέσω της μισθοδοσίας. Αν καθυστερήσει κάποιος δόση, επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας. Αν δεν πληρωθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις, το Ταμείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να ζητήσει όλο το υπόλοιπο ποσό άμεσα.

Το επιτόκιο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει οριστεί στο 7% και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου για όσους το λάβουν μέσα σε αυτό το διάστημα. Το δάνειο επιβαρύνεται επίσης με τις νόμιμες κρατήσεις και το ψηφιακό τέλος συναλλαγών.

Η αίτηση

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και στην επιλογή «Αίτηση Δανείου», με χρήση κωδικών Taxis.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις με άλλο τρόπο. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το κινητό και το προσωπικό του e-mail και πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα να γράψει σωστά το e-mail, γιατί εκεί θα σταλούν όλες οι ειδοποιήσεις.

Την επόμενη ημέρα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο αιτών θα λάβει μήνυμα από το myportal@mtpy.gr με προθεσμία για να προχωρήσει σε αίτηση προέγκρισης. Αν δεν το κάνει μέσα στο χρονικό όριο, η διαδικασία σταματά. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό της αίτησης.

Καθώς τα διαθέσιμα χρήματα είναι συγκεκριμένα και η πλατφόρμα θα κλείσει μόλις εξαντληθούν τα 12 εκατ. ευρώ, όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και να έχουν έτοιμα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μη χάσουν την ευκαιρία.

Πηγή: ot.gr

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Προ των πυλών 25.02.26

Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2030 - Από τρεις δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι ανατροπές - Ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΣΕΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο – Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»
Έτος συρρίκνωσης το 2025 25.02.26

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο - Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»

Δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας. Η εγχώρια κατανάλωση -λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης- όσο και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις στρέφονται και ενισχύουν κυρίως τον κλάδο των τροφίμων. Η πτώση του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαίνεται να παγιώνεται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
Μέλλον εργασίας 24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πλεόνασμα δεξιοτήτων βλέπει το ΔΝΤ στην Ελλάδα – Εργαζόμενους με ταλέντα έχουμε, καλές δουλειές δεν έχουμε
Διεθνής έρευνα 24.02.26

Πλεόνασμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα βλέπει το ΔΝΤ - Εργαζόμενους με ταλέντα έχουμε, καλές δουλειές δεν έχουμε

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του Δείκτη Ανισορροπίας Δεξιοτήτων, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - ΔΝΤ. Η προσφορά εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών
Στοιχεία ΕΣΕΕ 24.02.26

Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η πτώση του κύκλου εργασιών φαίνεται να παγιώνεται τα τελευταία τρία έτη, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ να μιλά για έναν τζίρο που κινείται εν τέλει σε επίπεδα υπό το μηδέν στο εμπόριο

Σύνταξη
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
