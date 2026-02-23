Άδεια για τη θανάτωση 200 λύκων έδωσε η Γαλλία

Με το επιχείρημα ότι οι αγέλες απειλούν τους κτηνοτρόφους και πλησιάζουν επικίνδυνα σε κατοικημένες περιοχές, οι γαλλικές αρχές άναψαν πράσινο φως στους κυνηγούς για τη θανάτωση περίπου 200 λύκων.

Στη Γαλλία ζουν σήμερα λίγο περισσότεροι από 1.000 λύκοι. Το όριο για τη θανάτωση ζώων αυξήθηκε από το 19% στο 21%, ανακοίνωσε η υπουργός Γεωργίας Ανί Τζενεβάρντ. Δεν απέκλεισε μάλιστα περαιτέρω αύξηση στο 23% του συνολικού πληθυσμού.

«Οι λύκοι προκαλούν όλο και μεγαλύτερες ζημιές στις κτηνοτροφικές μας εκμεταλλεύσεις, βυθίζοντας τους αγρότες σε κατάσταση άγχους και ακόμη σε τρομερό πόνο» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Η Τζενεβάρντ έδωσε το παράδειγμα της κεντρικής περιοχής της Οτ-Μαρν , μόλις 60 χιλιόμετρα από τη Νανσύ, όπου σύμφωνα με τους αγρότες οι λύκοι σκότωσαν πέρυσι 850 πρόβατα.

Έπειτα από μια πικρή διαμάχη ανάμεσα στους κτηνοτρόφους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για την αύξηση των πληθυσμών λύκων, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε πέρυσι το καθεστώς «αυστηρής προστασίας» για το είδος και το υποβάθμισε στην κατηγορία της απλής «προστασίας».

Είκοσι ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν προηγουμένως διαφωνήσει με επιστολή τους στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας να συνταχθεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση των ειδών και των οικοσυστημάτων.

Οικολογική ισορροπία

Η αύξηση του πληθυσμού των λύκων στην Ευρώπη θεωρείται παράδειγμα επιτυχίας στην προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, δεδομένου ότι οι λύκοι, ως κορυφαίοι θηρευτές, παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

Το καθεστώς αυστηρής προστασίας, στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης για την άγρια ζωή και την προστασία των ενδιαιτημάτων, απαγορεύει τη θανάτωση ή αιχμαλώτιση λύκων εκτός εάν υπάρχει σοβαρή απειλή για τα εκτρεφόμενα ζώα.

Χάρη στο καθεστώς απόλυτης προστασίας, ο λύκος επέστρεψε στην Πάρνηθα και την Πελοπόννησο έπειτα από απουσία δεκαετιών, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πληθυσμός του αυξήθηκε από τα 11.193 άτομα το 2012 στα 20.300 το 2023.

Ο Αρκτούρος και άλλες οργανώσεις αντιτάχθηκαν πέρυσι διαταγή που έδωσε ο Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων για «μεταφορά» λύκων από την Πάρνηθα σε άλλες περιοχές, με στόχο την προστασία των ελαφιών και της δημόσιας ασφάλειας.

Όπως επισήμαναν οι οργανώσεις, οι λύκοι περιορίζουν τους πληθυσμούς ελαφιών και αγριογούρουνων, τα οποία που εμποδίζουν την αναδάσωση μετά τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών.

Επίθεση λύκου σε άνθρωπο στην Ελλάδα έχει καταγραφεί μόνο μία φορά τις τελευταίες δεκαετίες, μετά την καταγγελία περιπατητή ότι δαγκώθηκε από λύκο στο Τατόι το περασμένο Σάββατο.

Λύκοι ζουν σήμερα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ εκτός της Ιρλανδίας, της Κύπρου και της Μάλτας.