newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σομαλιλάνδη έτοιμη να παραχωρήσει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά της και στις στρατιωτικές βάσεις της
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 09:52

Η Σομαλιλάνδη έτοιμη να παραχωρήσει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά της και στις στρατιωτικές βάσεις της

Στα τέλη του περασμένου έτους, του Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Spotlight

Η Σομαλιλάνδη, επιδιώκοντας περαιτέρω διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτησίας της μετά από την αναγνώριση από το Ισραήλ στα τέλη Δεκεμβρίου, δηλώνει έτοιμη να παραχωρήσει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους και τις στρατιωτικές βάσεις της, δήλωσε ένας από τους υπουργούς της.

Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την εποχή που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του Σιαντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία καθώς και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνια πολιτική αστάθεια και αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

Στα τέλη του περασμένου έτους, του Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, αυτή την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τότε δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου. Η κίνηση αυτή του Ισραήλ προκάλεσε την οργή του Μογκαντίσου, το οποίο εξακολουθεί να διεκδικεί τον έλεγχο της περιοχής.

Εκτός του Ισραήλ, η Σομαλιλάνδη δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα και παραμένει απομονωμένη πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε αποκλειστικά δικαιώματα (εξόρυξης) στις ΗΠΑ. Είμαστε επίσης ανοιχτοί στην ιδέα της προσφοράς στρατιωτικών βάσεων στις ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Προεδρίας, Χαντέρ Χουσεϊν Αμπντί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Τι θα φέρει η επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Economy
Ακάλυπτες επιταγές: Τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα της αγοράς για την επιστροφή τους

Ακάλυπτες επιταγές: Τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα της αγοράς για την επιστροφή τους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου
Κόσμος 21.02.26

Παρίσι: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενόψει της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου

«Στηρίζουμε την Ουκρανία απέναντι στον Πούτιν που την δολοφονεί», φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι, ζητώντας επίσης να αποδοθούν τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια στο Κίεβο

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League: Εντός έδρας η ΑΕΚ με Λεβαδειακό, δύσκολες αποστολές σε Λάρισα και Κρήτη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/2) η Super League, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ να θέλουν νίκες για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής και τον Παναθηναϊκό για να προλάβει την τετράδα.

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή – Συννεφιασμένη αναμένεται η Καθαρά Δευτέρα
Καιρός 22.02.26

Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή - Συννεφιασμένη η Καθαρά Δευτέρα σε αρκετές περιοχές

Αυξημένες νεφώσεις την Καθαρά Δευτέρα στην Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα βόρεια ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)
Μπάσκετ 22.02.26

Ο Παναθηναϊκός του Χέιζ-Ντέιβις: MVP στον πρώτο τελικό «αιωνίων» ο Αμερικανός (vids)

O Nάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήρθε πριν λίγες μέρες στον Παναθηναϊκό και στο πρώτο του ντέρμπι »αιωνίων» και τον πρώτο τελικό, έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους» με μια εμφάνιση που του χάρισε το βραβείο του MVP.

Σύνταξη
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
10 εκατ. ζημιά 22.02.26

Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22.02.26

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση
Έκθεση Ήλιος 22.02.26

Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση

Σε μόλις 18 ευρώ τον μήνα ή 0,58 λεπτά τη μέρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις. Τι δείχνει η έκθεση «Ήλιος» για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο