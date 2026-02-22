Επιστρέφει η περιφερειακή λίγκα στα Βαλκάνια
Στο τραπέζι κοινό πρωτάθλημα χάντμπολ και επανεκκίνηση της SEHA League - Οι ομοσπονδίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας συζητούν νέα διασυνοριακή διοργάνωση
Ένα σχέδιο που θυμίζει τις πιο ισχυρές περιόδους του βαλκανικού χάντμπολ φαίνεται να παίρνει ξανά μορφή, καθώς οι ομοσπονδίες των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας εξετάζουν την επανεκκίνηση κοινών διασυνοριακών διοργανώσεων. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ, οι επικεφαλής των εθνικών ομοσπονδιών συζήτησαν δύο βασικά ζητήματα: τη δημιουργία Περιφερειακής Λίγκας γυναικών και την ενεργοποίηση εκ νέου της SEHA League στο ανδρικό χάντμπολ.
Η πρωτοβουλία αντανακλά την ανάγκη ενίσχυσης του αγωνιστικού επιπέδου και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των συλλόγων της περιοχής, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες για ποιοτικούς διεθνείς αγώνες, ιδιαίτερα στο γυναικείο επίπεδο. Για αρκετές ομάδες, κυρίως από τη Σερβία αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, η έλλειψη δυνατών αντιπάλων εκτός των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην εξέλιξη παικτριών και συλλόγων.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη συνάντηση εργασίας, η άμεση προτεραιότητα δίνεται στη δημιουργία περιφερειακού πρωταθλήματος γυναικών, με όλες τις ομοσπονδίες να εκφράζουν στήριξη στην ιδέα. Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι η διοργάνωση μπορεί να ξεκινήσει ήδη από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον οριστικοποιηθούν τα οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα.
Η νέα λίγκα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο ανταγωνισμού, προσφέροντας περισσότερους αγώνες υψηλού επιπέδου, μεγαλύτερη προβολή και καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης για το γυναικείο χάντμπολ, το οποίο τα τελευταία χρόνια καταγράφει αυξημένη δυναμική σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκε και η πιθανή επανενεργοποίηση της SEHA League στους άνδρες, μιας διοργάνωσης που στο παρελθόν είχε συμβάλει σημαντικά στην αγωνιστική και εμπορική ανάπτυξη των κορυφαίων συλλόγων της περιοχής. Ωστόσο, η επιστροφή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επίλυση των εκκρεμοτήτων με τον βασικό χορηγό, καθώς η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση.
Οι ομοσπονδίες έδωσαν επίσης ισχυρή στήριξη στη δημιουργία πολυετών τουρνουά αναπτυξιακού χαρακτήρα για τις ηλικιακές κατηγορίες παίδων και κορασίδων. Στόχος είναι η ενίσχυση των ακαδημιών και η δημιουργία σταθερής αγωνιστικής βάσης για τη νέα γενιά αθλητών και αθλητριών.
Αν τελικά υλοποιηθεί, η επιστροφή μιας κοινής περιφερειακής διοργάνωσης θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας στον αθλητισμό της περιοχής, θυμίζοντας την εποχή όπου οι ομάδες των Βαλκανίων αποτελούσαν σταθερή δύναμη στο ευρωπαϊκό χάντμπολ. Παράλληλα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοντέλο για νέες διασυνοριακές συνεργασίες, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ανταγωνιστικότητα και οικονομική βιωσιμότητα οδηγεί όλο και περισσότερα αθλήματα σε περιφερειακές λύσεις.
