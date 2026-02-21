newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 21:14

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Spotlight

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία διανύει ίσως την πιο βαθιά, υπαρξιακή κρίση από την ίδρυσή της το 1949. Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε ως ένα ακραίο, περιθωριακό σενάριο -η σταδιακή ή και βίαιη διάλυση του ΝΑΤΟ- αποτελεί πλέον κεντρικό θέμα συζήτησης στις κορυφαίες δεξαμενές σκέψης και τα γεωπολιτικά ινστιτούτα.

Η φθορά δεν προέρχεται από κάποιον εξωτερικό εχθρό που κατανίκησε τα στρατεύματα της Συμμαχίας στα πεδία των μαχών, αλλά από μια εσωτερική, δομική αποσύνθεση η οποία πράγματι επιταχύνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Στον πυρήνα αυτής της αποδόμησης βρίσκεται η ριζική αλλαγή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αφύπνιση μιας ανέτοιμης Ευρώπης και η βαθιά ρήξη εμπιστοσύνης γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης και της εθνικής κυριαρχίας.

Μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα που αυτή τη στιγμή απλώς δεν υπάρχει

Το μεγαλύτερο πλήγμα για το ΝΑΤΟ εντοπίζεται στην ίδια την καρδιά του: το Άρθρο 5 και τη ρήτρα της συλλογικής άμυνας. Η Συμμαχία χτίστηκε πάνω στην απόλυτη, σχεδόν ιερή βεβαιότητα ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους θα αποτελούσε επίθεση εναντίον όλων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λειτουργούν ως ο απόλυτος εγγυητής αυτής της ασφάλειας.

Σήμερα, ωστόσο, αυτή η βεβαιότητα έχει δώσει τη θέση της στην αμφιβολία. Η Ουάσιγκτον, καθοδηγούμενη από μια ολοένα και πιο συναλλακτική και απομονωτιστική αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής, δεν αντιμετωπίζει πλέον το ΝΑΤΟ ως έναν ιερό δεσμό αξιών, αλλά ως ένα λογιστικό φύλλο εσόδων και εξόδων.

Η ρητή ή άρρητη απειλή ότι η αμερικανική προστασία μπορεί να αποσυρθεί αν τα ευρωπαϊκά κράτη δεν συμμορφωθούν με συγκεκριμένες οικονομικές ή γεωπολιτικές απαιτήσεις, καταστρέφει την ίδια τη λογική της αποτροπής. Μια στρατιωτική συμμαχία της οποίας οι εγγυήσεις τελούν υπό διαρκή διαπραγμάτευση, είναι μια συμμαχία ήδη ψυχολογικά νεκρή.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, πληρώνοντας το τίμημα δεκαετιών εφησυχασμού

Αυτή η συναλλακτική προσέγγιση έχει γεννήσει μια πρωτοφανή κρίση κυριαρχίας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Ιστορικά, το ΝΑΤΟ διέφερε από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ακριβώς επειδή το ισχυρότερο μέλος του, οι ΗΠΑ, σεβόταν (τουλάχιστον σε επίπεδο βασικών αρχών) την τυπική ισοτιμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των μικρότερων συμμάχων.

Σήμερα, οι νομικοί και πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν για το χειρότερο σενάριο: τη μετατροπή της Συμμαχίας σε έναν μηχανισμό ωμού ηγεμονικού ελέγχου.

Περιστατικά και ρητορικές εξάρσεις που αφορούν ακόμα και αξιώσεις επί εδαφών ή πόρων κρατών-μελών (όπως συνέβη με τη συζήτηση γύρω από τη Γροιλανδία), αποδεικνύουν ότι ο εγγυητής της ασφάλειας μετατρέπεται σταδιακά σε πηγή αναθεωρητικής πίεσης.

Εάν η κυριαρχία των ευρωπαϊκών κρατών αρχίσει να παραβιάζεται εκ των έσω, υπό την απειλή της εγκατάλειψης, το ΝΑΤΟ θα πάψει να είναι αμυντικός συνασπισμός ελεύθερων κρατών και θα υποβιβαστεί σε ένα σύστημα υποτελών. Μια τέτοια μετάλλαξη θα αποτελούσε και την οριστική ληξιαρχική πράξη θανάτου του.

Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, πληρώνοντας το τίμημα δεκαετιών εφησυχασμού. Για σχεδόν ογδόντα χρόνια, τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν επιδοθεί σε ένα βολικό «γεωπολιτικό outsourcing», αναθέτοντας την ασφάλειά τους στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν στην κοινωνική τους ευημερία.

Τώρα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο χρόνος τελειώνει. Η Ευρώπη καλείται να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά πάραυτα και να αναλάβει τα ηνία της δικής της άμυνας. Ο στόχος που συζητείται στους κόλπους της Συμμαχίας -να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι το 70% των αμυντικών δυνατοτήτων της ηπείρου μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας- φαντάζει ηράκλειος.

Απαιτεί τεράστιες οικονομικές θυσίες, ενοποίηση αμυντικών βιομηχανιών που παραδοσιακά ανταγωνίζονται μεταξύ τους, και κυρίως, μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική κουλτούρα που αυτή τη στιγμή απλώς δεν υπάρχει.

Προς σταδιακή απαξίωση

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον αν το ΝΑΤΟ θα αλλάξει, αλλά αν θα προλάβει να μετασχηματιστεί πριν καταρρεύσει υπό το βάρος των εσωτερικών του αντιφάσεων.

Το ρήγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μεγαλώνει συνεχώς, τροφοδοτούμενο από αποκλίνοντα συμφέροντα: οι ΗΠΑ στρέφουν εμμονικά το βλέμμα τους στον Ειρηνικό και την Κίνα, ενώ η Ευρώπη παλεύει να συγκρατήσει την αστάθεια στα ανατολικά και νότια σύνορά της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδόμηση της Συμμαχίας δεν θα έρθει απαραίτητα με μια θεαματική, επίσημη ανακοίνωση διάλυσης. Θα έρθει μέσα από τη σταδιακή απαξίωσή της.

Οι θεσμοί θα παραμείνουν τυπικά στη θέση τους, τα αρχηγεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά η πολιτική βούληση, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η στρατιωτική ετοιμότητα που έδιναν πνοή στο Σύμφωνο θα έχουν εξατμιστεί.

Απομεινάρι του Ψυχρού Πολέμου

Η προειδοποίηση των σύγχρονων αναλυτών είναι σαφής: η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα.

Χωρίς την αμερικανική ομπρέλα, με μια Ευρώπη βραδυφλεγή και διχασμένη, και με την αμοιβαία εμπιστοσύνη καταρρακωμένη, το ΝΑΤΟ οδεύει προς ένα σταυροδρόμι χωρίς επιστροφή.

Είτε θα μετατραπεί τάχιστα σε μια πραγματικά ισότιμη συμμαχία υπό ισχυρή ευρωπαϊκή ηγεσία -ένα σενάριο που απαιτεί πολιτικά θαύματα- είτε θα καταλήξει ένα άδειο κέλυφος, ένα απομεινάρι του Ψυχρού Πολέμου που απλώς περιμένει την οριστική του απόσυρση στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Σταμάτα αυτά τα λάθη πριν σε «σταματήσουν» οι αρθρώσεις σου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις
Κόσμος 21.02.26

Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο για εσωτερική επισκόπηση τις επόμενες ημέρες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι «καλύτερα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη συμφωνία»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 21.02.26

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο
Προοπτικές απασχόλησης 21.02.26

Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου 21.02.26

Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»

Την ώρα των δηλώσεών του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού, ήταν εμφανές και το μέγεθος του χτυπήματος στο μέτωπο του Λορέντσο Πιρόλα. Χαρούμενος για το πρώτο του γκολ και που άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, δήλωσε ο Ιταλός.

Σύνταξη
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η βαθμολογία της Super League

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους δύο αγώνες του Σαββάτου (21/2)

Σύνταξη
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
On Field 21.02.26

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2: Για πλέι οφ οι Περιστεριώτες, για… υποβιβασμό οι Αρκάδες (vid)

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Ατρόμητος με 2-1 στην έδρα του Αστέρα, χάρη στην οποία «βλέπει» τα πλέι οφ στο 5-8. Αντιθέτως η ομάδα της Τρίπολης μπαίνει σε μπελάδες αναφορικά με την παραμονή.

Σύνταξη
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και «πάτησε» στην κορυφή (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη με γκολ των Πιρόλα και Γιαζίτζι και επέστρεψε στις νίκες αλλά και την κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο