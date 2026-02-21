Ο Τούντορ ξεκίνησε με… σουβλάκι, μουσακά και κλέφτικο στον πάγκο της Τότεναμ (pic)
Ο νέος προπονητής της Τότεναμ, Ίγκορ Τούντορ παρέθεσε δείπνο στους παίκτες του σε ελληνικό εστιατόριο.
Ο Ίγκορ Τούντορ είναι εδώ και μερικές ημέρες ο νέος προπονητής της Τότεναμ, μετά την αποχώρηση του Φρανκ από τον πάγκο των «πετεινών».
Ο Κροάτης τεχνικός, παρόλο που βρίσκεται στην Αγγλία, έκανε μία επιλογή, η οποία θυμίζει… Ελλάδα, καθώς παρέθεσε δείπνο στους παίκτες του σε ελληνικό εστιατόριο, λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στην Άρσεναλ (22/1).
Φυσικά, η επιλογή του Τούντορ, μόνο τυχαία δεν είναι, αφού ο ίδιος έχει ζήσει στην Ελλάδα, έχοντας υπάρξει προπονητής του ΠΑΟΚ και γνωρίζει από ελληνικά πιάτα και γεύσεις.
Το μενού περιελάμβανε μουσακά, σουβλάκι και κλέφτικο, ενώ στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το δείπνο ξεχωρίζουν τα χαμόγελο και το καλό κλίμα που αποτυπώνεται ανάμεσα στους παίκτες.
Δείτε τη φωτογραφία με τον Τούντορ και το τραπέζι στην Τότεναμ:
