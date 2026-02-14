Η εξήγηση για το «όχι» του Ντε Τσέρμπι στην Τότεναμ

Το όνομα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι «έπαιξε» δυνατά για τον πάγκο της Τότεναμ, λίγες μόλις ώρες μετά την απομάκρυνση του Τόμας Φρανκ από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Οι συνθήκες μάλιστα φάνταζαν ευνοϊκές για την ομάδα του Λονδίνου, καθώς ο Ιταλός προπονητής είχε παραιτηθεί λίγες μέρες πριν, από τον πάγκο της Μαρσέιγ.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η διοίκηση των πρωτευουσιάνων έκανε επίσημη πρόταση στον Ντε Τσέρμπι, αλλά η απάντηση που έδωσε ο Ιταλός προπονητής ήταν αρνητική.

Ο Ντε Τσέρμπι φρόντισε μάλιστα να εξηγήσει στους ιθύνοντες των Λονδρέζων, τον λόγοι που είπε «όχι» στην πρόταση που του έγινε και το θέμα δεν ήταν οικονομικό.

Η Τότεναμ πρόσφερε καλά λεφτά στον Ιταλό προπονητή (ο οποίος έχει θητεία στην Πρέμιερ Λιγκ με την Μπράιτον) αλλά η χρονική διάρκεια του συμβολαίου ήταν το μεγάλο «αγκάθι».

Οι Spurs πρότειναν στον Ιταλό συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και το καλοκαίρι να γίνουν νέες συζητήσεις από μηδενική βάση για την υπογραφή νέου, μεγαλύτερου σε διάρκεια, συμβολαίου.

Ο πρώην προπονητής της Μαρσέιγ απάντησε πως δεν τον ενδιαφέρει να πάει ως υπηρεσιακός προπονητής σε μια ομάδα και η διοίκηση της Τότεναμ έκρινε πως δεν ήταν προς το συμφέρον της, να επιστρέψει με νέα πρόταση, δίνοντας άλλο συμβόλαιο στον Ντε Τσέρμπι.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι μετά τον Ιταλό προπονητή, οι Λονδρέζοι έκαναν την ίδια πρόταση και στον Ρόμπι Κιν, έναν παλαίμαχο παίκτη της Τότεναμ, αλλά έλαβαν την ίδια απάντηση.

Μετά τον Ντε Τσέρμπι και ο Κιν απαίτησε μεγαλύτερο (σε διάρκεια) συμβόλαιο κι όταν η Τότεναμ του είπε πως η πρόταση είναι μέχρι το τέλος της σεζόν, είπε και αυτός «όχι».

Τελικά, ο Ιγκόρ Τούντορ ανακοινώθηκε από την διοίκηση των Λονδρέζων καθώς ο Κροάτης τεχνικός αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε από την αγγλική ομάδα και θα είναι ο προπονητής των spurs μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το αν θα συνεχίσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο είναι κάτι που θα το συζητήσουν οι δύο πλευρές μετά το τέλος του φετινού πρωταθλήματος.